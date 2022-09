El zaragozano Alejandro Ratia viaja en un libro al paraíso de los mares del sur

“Todos los viajeros que fueron a Tahití y a la Polinesia tuvieron la sensación de que llegaban tarde. Y yo, que he estado dos veces, en 2015 y 2022, también he tenido la sensación que llego tarde: el turismo masivo ha invadido las islas y en las cascadas, las playas o las lagunas donde se bañó Gauguin, donde pescó Zane Grey o donde Josep M. Sagarra admiró la bellezas de las mujeres tahitianas aparece una prohibición”, dice Alejandro J. Ratia (Zaragoza, 1960), escritor, comisario de exposiciones y crítico de arte de HERALDO que publica ‘El sueño de Tahití. Viajeros en busca de la última aventura’ (Fórcola), un libro lleno de personajes, de mitos, de sorpresas que analiza una amplia nómina de viajeros al paraíso polinesio, “a partir de la muerte de Robert L. Stevenson y de Gauguin”, autores que atrajeron a las islas a muchos personajes, desde Pierre Loti a Victor Segalen, pero también al actor y marino Sterling Hayden, famoso por ‘Johny Guitar’ y ‘Atraco perfecto’. Y muchos y muchos otros.

“A mi mujer Pilar le apeteció hacer ese viaje. A mí al principio me daba un poco de pereza porque es uno de esos vuelos demasiados largos: suele hacerse desde España a Los Ángeles, que son unas doce horas, y desde allí a Tahití, que son ocho. Durante la preparación empecé a familiarizarme con personajes que habían estado por allí. Con muchos. Por ejemplo con James Norman Hall, coautor de la famosa ‘Trilogía de la Bounty’, con Charles Nordhoff, libro que dio lugar a las películas de ‘Rebelión a bordo’; por ejemplo el actor Sterling Hayden, que vivió allí, escribió sus memorias y tuvo varios barcos”, explica Ratia.

Josep Maria de Sagarra escribiendo su libro o sus poemas en Tahití. Archivo Sagarra/Ratia/Fórcola.

En 2015 él y Pilar hicieron el viaje y, entre otras cosas, vivieron “los atardeceres muy espectaculares, cromáticos; las aguas cambiantes de color: de un azul turquesa pasan a un extraño violeta y de ahí a un profundo negro que refleja las estrellas. Y en medio de todo ello, el olor, el perfume que embriagó a Gauguin: en Bora Bora percibimos ese aroma inconfundible a vainilla y detritus de los bosques, a las hogueras que se encienden con cocos, a la tierra que escarban los cangrejos. Es un conjunto de olores que se esparcen en la brisa”, dice Alejandro.

El escritor y crítico volvió de la isla con pocos libros. Tres o cuatro o cinco. Pocos, pero la búsqueda siguió en Zaragoza, leyó mucho, compró libro en francés, inglés, castellano y catalán en librerías españolas, francesas y británicas, y poco a poco, casi sin darse cuenta, ya estaba invadido por otros viajeros: escritores, artistas, marinos... Y así, como quien no quiere la cosa, fue escribiendo el libro, que se vio impulsado por el confinamiento provocado por la pandemia y la covid-19.

LOS PERSONAJES: SEGALEN, ELSA TRIOLET, ZANE GREY, SAGARRA

“Victor Segalen es un gran personaje. Es el autor de ‘El exotismo’ y de un libro, no traducido en España, ‘Los inmemoriales, que cuenta su experiencia, y es un poeta inmenso. Es uno de esos personajes que te conmueven. O Elsa Triolet, una comunista recalcitrante rusa que se casó con Louis Aragon y que ha dejado una obra valiosa. Con su hermana Lili Brick, novia del poeta Maiakovski, fue una de las musas de los vanguardistas rusas. Ella estuvo en Tahití y dejó hermosas páginas sobre las islas. Escribió sus impresiones en ruso, y años después tradujo sus escritos al francés. Fue la primera mujer que ganó el Goncourt”. Y con ellos, el escritor, artista e ilustrador Robert Gibbins, que era un gigantón y “un tipo que amaba la naturaleza y las mujeres. Allí descubrió los arrecifes de coral, que se convirtieron en su obsesión”.

Otro personaje que desfila por el libro es el norteamericano Zane Grey, famoso por sus novelas del oeste. Se fue a Papeete, capital de Tahití, que ahora tiene 130.000 habitantes, con el afán de pescar y de coger los peces más fabulosos y más grandes del mundo. Allí conoció a la periodista y escritora catalana Aurora Bertrana, recién casada con un ingeniero suizo, que intentó hacerle una entrevista en vano. Aurora les dedicó hermosas páginas a los nativos. “Como se ve en el libro no fue ella la primera catalana que estuvo por allí. Antes había estado Josep Maria Segarra, poeta, narrador y dramaturgo. Se fue con su mujer Mercè Devesa, que era joven y muy bella. ¿Qué les llevó allí? Yo creo que la idea de financiar una libro, la idea de la luna de miel, acababan de casarse y la atracción por los mares del sur -dice Alejandro Ratia-. Piense una cosa: en cualquier rincón de Tahití, en un bosque, en una cascada, en un río, en un árbol, todo tiene su mito, su cuento, su hechizo”.

El actor, escritor y marinero Sterling Hayden a bordo del Wanderer. Archivo Fórcola.

Sagarra le dedicó dos libros al viaje de 1936: ‘El camino azul’ o ‘La ruta azul’, de las dos maneras se ha traducido al castellano, y el poemario ‘Entre l’Equador y els tròpics’, donde hay un poema conmovedor: “Te había soñado cuando era niño, / y pasaba latín y geografía, / y me rozaba el deseo, de vez en cuando, / la líquida y dispersa Oceanía”. “Me siento muy cerca de ese texto, porque yo también he soñado con la Polinesia y los mares del sur desde niño. Y no es un cuento”, revela Alejandro.

EL POETA RUPERT BROOKE, MATISSE, GAUGUIN, PYNCHON...

Hay más personajes, claro, entre ellos el joven poeta Rupert Brooke, que se murió tras estar en la Polinesia en dirección a la Gallípoli. “Se iba a incorporar al frente de batalla en la Primera Guerra Mundial. Pasaba del paraíso al infierno y se murió de un infección a consecuencia de la picadura de un mosquito. Winston Churchill le dedicó hermosas palabras a su muerte, y las reproduzco y las traduzco, algo que he hecho con muchos textos en francés, inglés por supuesto o catalán”, recuerda Ratia.

A estos personajes se suman otros. Tantos que el autor no descarta confeccionar un diccionario de microbiografías vinculadas a la Polinesia. “Ahí están Matisse, claro, o el citado Gauguin, que llevó una escultura al hombre que invitaba a viajar y que no se movía de Francia: el poeta Stéphane Mallarmé. Los colonos odiaban a Gauguin; sin embargo, los nativos lo adoraban y lo definían como ‘el último hombre tahitiano’, el que vivía de acuerdo a los dioses”.

Uno de los dibujos del escultor, escritor e ilustrador Robert Gibbings. Archivo Fórcola/Gibbings.

El libro, que no tiene desperdicio en ninguna dirección, aborda otros asuntos: la importancia de las avistadas desde el barco de Tahití (la primera contemplación), las mujeres, su belleza y la ausencia de prejuicios, la fauna, el paisaje, rodajes (entre ellos de Murnau o de Ford), etc. "Y por supuesto también se aborda la huella en autores tan famosos y ratos como Thomas Pynchon y Philip Roth, entre otros", dice el autor.

“No he querido hacer una guía de viajes, pero también está ahí en cierto modo, igual que sucede con algunas novelas que ofrecen aspectos parciales de la vida, del mito, de los personajes, de la historia”, concluye Ratia.