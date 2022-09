La Muestra de Cine de Ascaso cierra su edición y abre la incógnita sobre su futuro

La continuidad de la Muestra de Cine más Pequeña del Mundo, que se celebra en la aldea pirenaica de Ascaso y que acaba de clausurar con éxito su undécima edición, está en el aire. El motivo de esta incertidumbre es el problema surgido con una subvención del Gobierno de Aragón de 2021, que primero se concedió y que unas semanas antes de empezar el certamen se eliminó. La asociación que organiza el certamen, sin ánimo de lucro, ha presentado una recurso contra la orden de la Dirección General de Cultura otorgando esta ayuda.

El codirector de la muestra, Miguel Cordero, manifestó este lunes que "una asociación pequeña como la nuestra no tiene la capacidad económica para afrontar la complejidad organizativa y, sobre todo, el gasto que supone preparar un festival que ha ido creciendo año tras año y que incluso ha logrado repercusión internacional, sin saber si puede contar con el apoyo de las administraciones", afirmó. "Reducir la calidad no es una opción, no tendría sentido", añadió.

Desde el Gobierno de Aragón explicaron que, efectivamente, la Asociación de Vecinos y Amigos de Ascaso, núcleo del municipio de Boltaña, se presentó a la convocatoria de subvenciones de festivales y resultó beneficiaria. "No obstante, pidió también ayuda a otras entidades o instituciones y el montante de las recibidas superaba el presupuesto total del festival", señalaron fuentes del Departamento de Cultura.

Según la normativa vigente, una entidad no puede recibir ayuda por un importe superior al que corresponde al proyecto presupuestado. Cuando ocurre esto una de las administraciones retira el montante de la subvención, para cumplir con la ley. "En este caso, se eliminó toda la concesión del Gobierno de Aragón, la DGA", añadieron las mismas fuentes.

Cordero mostró su desacuerdo con esta justificación, que, según dijo, no se corresponde con los argumentos que se pusieron sobre la mesa en la reunión que los organizadores de la Muestra de Cine de Ascaso mantuvieron con el director general de Cultura, Víctor Lucea, tras conocer que se les había retirado la subvención. "Solo nos denegaron determinadas facturas", indicó.

El codirector del festival indicó que con un presupuesto de 27.000 euros las subvenciones no deben superar los 11.000 euros y "para la muestra de 2021 solo tuvimos ayudas por 8.000 euros". Desde la organización del certamen señalaron que la muestra "intenta ser autosuficiente, pero necesitamos la ayuda de las administraciones".

Las mismas fuentes comentaron que a 15 días de empezar la undécima edición de la muestra se tenía claro que esta sería la última. "Pero el misma día de la inauguración nos llamaron desde la Diputación Provincial de Huesca para decirnos que harían todo lo posible por cubrir ese desfase porque el festival, que tiene ya una imagen de marca, tenía que continuar", señalaron.

La Muestra de Cine de Ascaso, que este año se ha centrado en José Luis López Vázquez, tiene un presupuesto que ronda entre los 25.000 y los 27.000 euros y las subvenciones públicas suponen el 40% o 60% del mismo. "Para organizar la de 2022 hemos partido de números rojos, ya que los socios tenemos que adelantar el dinero para poder justificar los gastos", apuntó. Según dijo, "la edición de este año la hemos salvado gracias a la implicación de la Diputación de Huesca y estamos muy agradecidos por ello"

Obstáculo para planificar

Cordero considera que lo ocurrido con la subvención de este año es "algo puntual" porque lo realmente grave es que "estamos en septiembre y todavía no ha salido la convocatoria para festivales culturales de 2022". "Es algo que no ocurre en otras comunidades autónomas", apostilló. Incidió en que "es algo que afecta a todos", ya estos plazos impiden planificar cualquier certamen.

Este año se ha contado con la asistencia del hijo de José López Vázquez, el periodista de 'Le Figaro' y Radio France Mathieu de Taillac, y el periodista y crítico de cine Gregorio Belinchón así como de varios realizadores.