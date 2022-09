Los vips se olvidaron de su zona en el Vive Latino Zaragoza y se dedicaron a bailar

La zona vip del Vive Latino no se empezó a animar hasta bien entrada la noche, aunque tampoco mucho. El sol la castigó con justicia toda la tarde, así que poca gente se acercó a ella a esas horas. Eso sí, desde que se abrieron las puertas del recinto se dejaron ver rostros conocidos por todo el espacio de la Expo.

La vicealcaldesa Sara Fernández fue de las primeras en llegar. Se la vio charlar animadamente con el televisivo montañero Mariano Navascués, encantado de cambiar por unas horas la quietud y la paz del Pirineo aragonés por el alborozo festivalero. Sara Fernández se mostró "super feliz del gran ambiente que hay y de la posibilidad que estamos teniendo de redescubrir este espacio de la Expo".

También fue tempranero el diputado del PP, Javier Campoy, acompañado de su hija María. Él, deseando escuchar a Coque Malla, y ella, a Taburete. "Esta es la cuarta vez que los vamos a ver", comentaba la niña. Su padre disfrutó en el momento en que empezó a sonar ‘No puedo vivir sin ti’, un himno para unas cuantas generaciones. No fue el único, porque Kase O se subió al escenario durante el concierto de Coque y allí estuvo un buen rato.

Canco Rodríguez, Quino Béjar, Robert Castellanos y Lainez Guillermo Mestre

En una esquina del escenario principal vivió toda la jornada el exportero del Real Zaragoza, César Láinez. "Soy muy festivalero y Zaragoza se merece un evento así". Entre actuación y actuación comentaba que en 2014, en México, "en un encuentro en el que coincidí con Enrique Bunbury y con el director del festival, Nacho Royo, hablamos de la posibilidad de que Vive Latino viniera a España, y mira por dónde".

César compartió algún concierto junto a los integrantes de Los Santos Inocentes, la banda de Bunbury, Quino Béjar y Robert Castellanos, que tampoco se quisieron perder la cita. "No pudo ser lo de Enrique, pero queríamos estar". También se acercó a saludarles el actor Canco Rodríguez, que se hizo muy popular en la serie ‘Aída’ interpretando al personaje Barajas. "Mañana estoy en Bilbao con el espectáculo ‘The Hole X’, pero hoy tenía que estar en Zaragoza en este festival tan grande”.

Algo parecido comentaba el cocinero del restaurante La Senda, David Baldrich. "Soy tan musiquero que he decidido no abrir este fin de semana y alargar las vacaciones; el sonido es espectacular y he disfrutado mucho de Miss Caffeina; como eran de los primeros no había mucha gente". Eso sí, lo mejor esperaba vivirlo de la mano de Love of Lesbian y de Vetusta Morla. Otro chef, Rubén Martín, de La Flor de Lis, echaba de menos "la presencia de algún grupo aragonés más como Tachenko o Pecker, pero el cartel es magnífico".

Kase.O contempla el concierto de Coque Malla Guillermo Mestre

Momentos antes de salir al escenario, Guillermo Bárcenas y Antón Carreño, de Taburete, intentaban tranquilizarse entre bambalinas. "Para nosotros es la actuación más importante de las casi 40 que llevamos este año; es que es un cartel muy grande el que hay hoy en Zaragoza", confesaba Guillermo. "Vamos a dar un concierto que va a sorprender mucho a la gente". Ahí lo dejaron.

No se lo perdió el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que llegó minutos antes de que empezase su actuación. "Es un grupo que me gusta mucho, así que hoy toca disfrutar". El alcalde se mostró encantado del ambiente y la organización, y de poder compartir esta cita con amigos del colegio.

Hubo más representantes institucionales. Del Gobierno de Aragón se dejaron ver los consejeros Felipe Faci y Sira Ripollés, y el director general de Cultura, Víctor Lucea.

Lo dicho, una jornada muy concurrida que discurrió sin incidentes y que, curiosamente, donde menos ambiente registró fue en la zona ´Vip`. Había ganas de bailar y eso es lo que hicieron todos los asistentes.

Bien entrada la noche el ambiente fue cambiando y el festival se empezó a vivir de otra forma, con los espacios gastronómicos a pleno rendimiento y muchas ganas de seguir pasándolo bien. Es lo que hicieron, entre otros, el ex presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur; la galerista Cristina Marín; la directora de cine, Vicky Calavia, o el consejero delegado del grupo HENNEO, Íñigo de Yarza López-Madrazo.

Las fotos de los conciertos: