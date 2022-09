Todas las fotos del Vive Latino Zaragoza

Dos años después de la fecha inicial prevista, con una pandemia de coronavirus por medio y con la cancelación de su principal reclamo musical –Enrique Bunbury– con solo cuatro meses de antelación, el Vive Latino Zaragoza ya se una realidad este viernes. A partir de las 16.00 se han abierto las puertas del recinto de la Expo a los entre 18.000 y 20.000 espectadores que se esperan en cada una de las dos jornadas.

Por delante, 22 horas de música con 36 artistas que conforman un cartel que aúna a destacados nombres de España y América Latina, con un intenso acento aragonés gracias a la presencia de Amaral, Kase.O, R de Rumba o Sho-Hai.

El festival presenta un cartel con 36 artistas, aunque los zaragozanos The DollarClub y Face Down Vss Up comparten plantel artístico (Ms Von Disko ySweet Drinkz) y separan criterios estilísticos como DJ de cierre y continuidad. En la primera jornada tienen protagonismo 18 de ellos, repartidos en los tres escenarios habilitados. El Nautalia es el mayor, junto al Palacio de Congresos, con el Ámbar (anfiteatro) en el espacio contiguo. El Vuse está al otro lado del recinto.

La segunda jornada del festival volverá a presentar 18 artistas y reparte juego entre los escenarios Nautalia, Ámbar y Vuse. Los dos primeros tendrán cinco protagonistas de cabecera cada uno, mientras que en el tercero la oferta se extenderá hasta los ocho nombres, con el cierre más tardío a cargo de las argentinas Kumbia Queers, que asumen con valor la responsabilidad de encender las últimas chispas de alegría en los corazones de los presentes, allá por las 3.00.

Fotos del ambiente del festival Vive Latino Zaragoza

Desde la apertura de puertas, pasando por los descansos para comer, este es el ambiente del festival.

Fotos del concierto de Miss Caffeina

La nueva deriva electrónica de los madrileños ha llevado aún más al baile una propuesta que siempre tuvo el ‘glam’ como credo y la poesía pura (muy carnal, y ‘dark’, pero enguantada en seda) en el esqueleto. Para comenzar el festival hay que corear canciones como ‘Merlí’, ‘Mira como vuelo’ o ‘Venimos’.

Fotos del concierto de Sidonie

El terceto catalán tirará de veteranía, desparpajo y química para abrir la jornada inicial con su pop de altos vuelos, letras pegadizas y talante hedonista. El último disco que han sacado a la venta es doble: ‘El regreso de Abba’ (2020), con canciones tan redondas como ‘Verano del amor’.

Fotos del concierto de Babasónicos

La banda de Adrián Dárgelos mete en el matraz la chulería arquetípica de este vate argentino y el gusto por la estética de club (club de los 60, de fino sonido guatequero) que no le hace ascos a la vena rock cuando la canción lo pide, siempre osados y elegantes.

Fotos de la lucha libre mexicana

Una de las principales atracciones y mayores peculiaridades de este festival era la lucha libre en directo, cuyo cuadrilátero está situado espacio central del recinto está destinado al ocio y a la gastronomía.

Fotos del concierto de Coque Malla

El madrileño, que echó los dientes en la música como cabeza visible de Los Ronaldos, tiene un corazón de rock revestido de aire juglaresco. Esa versatilidad le lleva a armar canciones únicas como ‘No puedo vivir sin tí’ o ‘El último hombre en la tierra’.

Fotos del concierto de Mon Laferte

La chilena es una artista comprometida con las causas sociales, honroso rasgo que tampoco se apodera completamente de su discurso ni su puesta en escena. Temas como ‘Invéntame’ conquistan a públicos de entre 20 y 80 años; Mon canta con el pecho apretado, puro sentimiento.

Aterciopelados en el escenario Vuse

Fotos del concierto de Taburete

La banda de Willy Bárcenas y Antón Carreño jr. ha lidiado con prejuicios ajenos a la música desde su fundación, allá por 2015. Su resolutiva aproximación al pop en clave ecuménica les hace dejar huella; han generado canciones de alto impacto como ‘Sirenas’ o ‘Una foto en blanco y negro’.

Fotos del concierto de León Benavente

El grupo en el que milita el zaragozano Edu Baos pegó en la diana desde el primer álbum, y ha ido enardeciendo su propuesta hasta invocar en cada tema la retroalimentación con el público, gracias a un desempeño escénico que exuda energía por todos los poros. Vienen a liarla, a retar los muelles del personal.