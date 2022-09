Sidonie: "La energía que hemos sentido en el Vive Latino Zaragoza ha sido fantástica"

Axel Pi, Marc Ros y Jes Senra salieron al escenario con su deje chulapo habitual (extraña conexión entre las Ramblas y Chamberí) y conquistaron al público en un plisplás. Al acabar su participación en el festival, hablaron sobre todo de sensaciones, y lo hicieron con una sonrisa en la boca. "Fue especial, la energía que hemos sentido ha sido fantástica. Además, se veía gente de todas las edades disfrutando, hasta pequeñitos con sus padres, que al final es algo bastante común en nuestros conciertos. Zaragoza está en nuestros corazones desde 1998, son unos cuantos añitos ya viniendo, a la Lata de Bombillas desde siempre y a muchos otros sitios. Y tenemos a nuestros queridos Tachenko, Sebas y Sergio, además de otros amigos".

Sidonie anda creando música: de hecho, este verano se tomaron unas semanas de descanso en lo tocante a festivales y giras para grabar tres canciones. Axel Pi comentaba que ya tienen una cuarta armada, y quieren sacar algo a la luz antes de que acabe el año, aunque "si no puede ser ahora, lo haremos más adelante, sin prisa".

Babasónicos encendió el Anfiteatro cuando aún pegaba fuerte el sol; un reto complicado al que no están acostumbrados los argentinos, que normalmente suelen tocar más de noche en estas situaciones. Diego Tuñón y Diego Huma, el 50% del grupo, ejercieron de portavoces de la escuadra argentina, que lo dio todo en Zaragoza. "Ha sido bonito, un reto -explica Tuñón- porque al principio la gente no se acercaba del todo, habría un grupito y no más, pero de pronto los vimos llegar y llegar, la cosa se fue calentando y acabamos en alto. Es verdad que con ‘Pendejo’, que está inspirada en éste -señala al otro Diego- siempre se anima todo, pero esta vez se sintió especialmente bien. La verdad es que no paramos de girar últimamente, América de arriba abajo, aquí ahora y tenemos más viajes al regreso". A Diego Tuñón, por cierto, le soltaron un ‘Bunbury’ como saludo; con su atuendo, gafas y melena guardaba un parecido notable con el zaragozano, que queda probado en la imagen que acompaña a estas líneas.

En cuanto a León Benavente, jugaba casi de anfitrión; al menos, uno de sus miembros es el zaragozano Edu Baos, que se encarga de teclados y secuencias en esta gira. También tiene un largo bagaje como bajista. "Es verdad, juego en casa, pero la responsabilidad es incluso mayor. Es el Vive Latino, palabras mayores".