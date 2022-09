Los artistas del Vive Latino se suben al cuadrilátero para luchar por su público

Son tres escenarios con tres programaciones completamente diferentes, pero que en algunas ocasiones coinciden en las horas de la programación, así que los asistentes deben elegir entre dos grupos (normalmente de estilos diferentes).

Ya que el festival ha construido en la Expo un cuadrilátero de lucha libre mexicana, vamos a poner las máscaras personalizadas a los grupos que pelearán (metafóricamente) por la asistencia del público en el Vive Latino y los vamos a subir al 'ring' para ver qué opinan los lectores del Heraldo sobre su popularidad.

En la propia encuesta que hemos creado se pueden ver los horarios de actuación de dichos artistas y el escenario sobre el que aparecerán. En algunas ocasiones el horario de ambos conciertos es exactamente el mismo, en otras varía por cuestión de minutos.

Estas son las ocho batallas que veremos a partir de hoy sobre los escenarios. Déjanos tu opinión, que comience la pelea...

Debemos recordar que se han montado tres escenarios: el Nautalia Viajes, con un aforo de 22.000 personas; el Ambar, con capacidad para 9.000 asistentes; y el Vuse, para 5.000 espectadores. El primero de ellos, el más grande, se eleva frente al Palacio de Congresos, cerca de la escultura 'El Alma del Ebro' de Jaime Plensa y se llama escenario Nautalia. Por él pasarán nombres como los aragoneses Amaral y Kase.O (con su Jazz Magnetism) o figuras clave del panorama español, caso de Vetusta Morla, Love of Lesbian, Sidonie o Leiva. La alineación de este escenario se completa con Bebe, Coque Malla, Taburete y Carlos Sadness.

En el segundo escenario (Ámbar) , en el anfiteatro, se mezclan artistas consagrados de América Latina y España con talentos emergentes, desde los mexicanos Café Tacvba, Nortec Collective y Molotov a la chilena Mon Laferte o los españoles León Benavente, que tienen al zaragozano Edu Baos. Otro zaragozano en ese escenario será Sho-Hai, miembro de Violadores del Verso. También se podrá ver en este escenario a Miss Caffeina, Babasónicos, Mikel Erentxun, Iván Ferreiro o Rulo y la Contrabanda.

En el tercer escenario, patrocinado por Vuse, tendrán como banda más conocida a los colombianos Aterciopelados. Además de varios artistas mexicanos, habrá zaragozanos en el papel de DJ, como The Dollar Club y Face Down Vss Up, además del DJ de Violadores del Verso, R de Rumba. También desfilarán por este escenario Mula, Silvana Estrada, Centavrvs, Dengue Dengue Dengue, Trashi, María Guadaña, Little Jesus, IMS, Caligaris, Ximena Sariñana y Kumbia Queers.