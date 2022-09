Love of Lesbian: "Hay sitio para todas las tendencias"

Tocaron en marzo en el Vive Latino de Ciudad de México y hoy lo hacen en el de Zaragoza...

El Vive Latino de México es una experiencia que por sus dimensiones te deja siempre marcado. Es todo a escala de la capital mexicana, el público se pierde en el horizonte. El Vive Latino de Zaragoza va a tener un componente diferente, proporcional, por decirlo de alguna manera.

En su última gira han estado menos presentes en festivales y han actuado en América Latina, EE. UU., Europa... ¿Tenían ganas de ampliar fronteras?

El objetivo era un poco ese, salir de España, ampliar horizontes, conocer otros países a través de la música y de que se vayan incorporando a ti nuevos ‘inputs’, nuevos olores, nuevas maneras de ver cómo se percibe en otros países tu música.

No saben estar quietos. ¿Hay nuevas ideas en la cabeza?

Hay muchas cosas ahora pendientes. Ideas para libros, canciones... Me gustaría tener un tiempo para poder reflexionar y ver qué es lo que más me gusta que salga en un momento dado. En realidad, nos hemos tomado un mes de vacaciones en agosto, cosa que ha sido la primera vez que ha sucedido en años. El Vive Latino va a ser el primer concierto después de un mes sin tocar. Tenemos muchas ganas, porque yo creo que no habíamos estado un agosto así de quietecitos. Luego nos pilla un otoño complicado de fechas (México, Estados Unidos, Perú, Chile...).

Tras el confinamiento, protagonizaron el primer concierto sin distancia social, con el ensayo clínico del hospital Germans Trias i Pujol, que tuvo mucha importancia en su momento...

Algunos nos tomaron por locos, pero funcionó. Era una situación que requería un protocolo muy extraño para hacer un concierto y me alegro mucho de que en estos momentos ya haya desparecido, pero era esa manera en la cual el agua, cuando tiene necesidad de fluir busca esas grietas, y era la posibilidad de hacerlo con todas aquellas medidas profilácticas, por decirlo de alguna manera. Creo que dimos una cierta esperanza al sector de que podíamos reconvertirnos en un momento dado. Los músicos estamos bastante acostumbrados a eso.

C. Tangana, Rosalía, Quevedo o Bizarrap marcan el ritmo de una nueva generación que está más alejada del concepto de las bandas de pop y rock, e incluso de la puesta en escena. ¿Hay sitio para todos?

Por supuesto que sí. Hay tendencias que plantean un directo de una manera muy distinta, tanto sea a nivel coral, como C. Tangana, con su reunión de grandes músicos en una mesa, como con Rosalía, que lo centra todo más en ella misma, en coreografías, etc... Creo que todos son caminos de ida y vuelta. La gente que surge ahora con el trap, poco a poco se va dirigiendo hacia el pop, y la gente que hacemos pop rock también bebemos un poco de las nuevas tendencias. Así tiene que ser. Al final, todo se va equilibrando y hay espacio para todos.

El Vive Latino tiene un gran ausente, Bunbury, quien colaboró en su canción ‘El Sur’. Es una pena que no pudiera poner aquí el broche a su despedida...

Él se mueve por otro tipo de ‘tempos’, que son más los que corresponden a su yo interior. Lo respeto al mil por mil. Ha sido un referente, sobre todo cómo ha gestionado su carrera en México, donde es un dios, y creo que tendrá suficientes motivos, que quizás no corresponden a lo que deberían ser las cosas en una situación estándar, pero no acostumbra a equivocarse, con lo cual creo que sus próximos movimientos van a tener siempre un sentido y dudo mucho que esto sea un adiós para siempre a los escenarios.