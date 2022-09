Aterciopelados: "Cantábamos rancheras con Enrique"

Ustedes siempre tienen palabras de cariño para Zaragoza, ciudad muy ligada a sus giras españolas.¡Claro! Cuando hicimos aquella gira con Héroes del Silencio en el 96 estábamos apenas empezando, fue nuestra primera vez desplazándonos en ese tipo de autobuses, con aquella infraestructura grande; recuerdo que todos los técnicos eran ingleses, menos los nuestros, porque no teníamos técnicos entonces -ríe- pero sí ganas de aprender; de hecho, hubo mucha camaradería en esa gira. Recuerdo que cantábamos rancheras con Enrique en los ‘backstages’, muchas; quizá somos culpables de su afición por el folclor mexicano. No sé si los Héroes andan por Zaragoza, quiero mandarles un abrazo y ojalá nos veamos.

¿Algún hito especialmente reseñable en estos últimos tiempos para ustedes?Sí, en este años nos encantó el episodio de ‘BIOS. Vidas que marcaron la tuya’ que nos dedicaron en NatGeo; además sacamos una nueva canción a la vez de aquello, ‘Síganme los buenos’, en colaboración con Bomba Estéreo. Trabajos así te ponen a mirar atrás, a investigar, revisar material de archivo… tiene un lado bonito, porque quizá si no estás tan activo es raro estar recordando tanto, pero como no es el caso, nos gusta. Y esa canción nos invita a no dejarnos atraer por el discurso polarizador, no estar conectados a un sistema de creencias o a una filiación política, ¡somos hermanos!

¿Qué ha cambiado en la escena, sobre todo para bien?Ves lo que has hecho, las puertas que abriste; cuando empezamos casi no había chicas en el panorama, por ejemplo. Ha sido un trabajo importante, honesto y rico, de paseo en paseo, de cantada en cantada. ¡Encantada! Fue delicioso. Visitamos tanto países, conocimos a tanta gente… el trabajo se paseó bien, y creo que quedó en quienes lo vivieron.