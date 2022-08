Antonio Valero: "Para interpretar a Goya me he fijado en Luis Buñuel"

Antonio Valero (Burjasot, Valencia, 1955) es un hombre de teatro (se inició como actor en Els Joglars), y en el teatro está. Desde hace semanas, antes de iniciar los ensayos de ‘El sueño de la razón’, ya estaba entregado, consagrado a su papel: Goya. "El montaje es espectacular pero es una función complicada -reconoce-. El espectador quizá me vincula más con el cine y la televisión, que son más vistosos, por decirlo así, pero el teatro es mi origen. Este mismo año he hecho la ‘Electra’ de Galdós. Me considero un actor 4x4, llevo las tres disciplinas a la vez y no me decanto por ninguna de ellas".

Eso sí, "en el teatro te la juegas más". "No es lo mismo preparar la secuencia de una película –añade–, que meterte en la piel de Francisco de Goya y darle vida durante un par de horas, porque el esfuerzo físico e intelectual es muy superior, inmenso".

No es ‘El sueño de la razón’ de Buero una obra muy representada. Cuando se estrenó en 1970, el papel de Goya lo interpretó José Bódalo. Pero ha habido muchos otros actores que han dado vida al artista aragonés en un buen número de obras de teatro, cine y televisión. "Goya es un artista muy complejo, como lo es también su obra, que le ha valido ser considerado como el primer pintor moderno –señala Valero–. Esto quiere decir que depende de por donde se le tome resulta alguien completamente distinto. No es lo mismo explorar su relación con la duquesa de Alba que rastrear cómo le influyó lo que vio y vivió durante la Guerra de la Independencia; te ‘salen’ dos Goyas diferentes. Esta obra de teatro está ambientada en el periodo de las Pinturas Negras, el momento de su trayectoria artística en el que exorciza su vida, su sordera, la muerte de su mujer, la de sus hijos.... Tiene 76 años y la situación política que vive es convulsa. Creo que es el momento en el que se sintió más vulnerable".

"Goya es un artista muy complejo, como lo es también su obra, que le ha valido ser considerado como el primer pintor moderno"

La sordera del de Fuendetodos es casi protagonista. "Cuando sube el telón, Goya lleva 31 años sordo total. Y esa circunstancia te cambia la vida. Hay un momento de la obra en el que dice: ‘Entonces llegó la sordera y comprendí que la vida es muerte’. Creo que cuando le ‘llegó’ la sordera Goya entró en otra dimensión, que eso forma parte importante de el pintor y de su obra, que incluso pudo contribuir a que desarrollara otros sentidos. Las Pinturas Negras son, si las miras bien, la expresión de un mundo sordo".

Antonio Valero ha interiorizado la personalidad de Goya, ha ganado expresiones y modismos lingüísticos propios de Aragón para proyectarlos, de modo tenue, sin estridencias, en su personaje. ¿Cómo abordar a Goya? "Detrás de mi trabajo hay una importante labor de investigación sobre cómo habla alguien que no oye, sobre todo porque no es lo mismo alguien sordo de nacimiento que quien recibe la sordera después de haber oído. Para interpretar a Goya me he fijado mucho en Luis Buñuel, en esa forma de hablar que tenía, tan suya y tan aragonesa a la vez".

Valero ha interpretado ya a otro genio de la pintura. En ‘Dalí versus Picasso’ daba vida al genio malagueño. En ambos casos profundizó mucho en los personajes. De Goya como figura social le ha atraído su "manejo político". "Era un hombre muy liberal, muy pro-Revolución Francesa, muy inteligente y que creía en el imperio de la Razón. Por eso le impactó tanto que los franceses invadieran España y la sumieran en el caos y en la atrocidad".