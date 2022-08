'El sueño de la razón' que se estrenará en Zaragoza ensaya ya a pleno pulmón

La coproducción teatral aragonesa de la temporada calienta ya motores en Madrid. Desde hace unos días, el equipo de producción de ‘El sueño de la razón’, una obra teatral de Antonio Buero Vallejo que se va a llevar a escena bajo la dirección de José Carlos Plaza, trabaja ya a pleno pulmón en los detalles de una obra que se lleva ya ensayando desde mediados de julio.

Plaza, tres veces Premio Nacional de Teatro (1967, 1970, 1987) perseguía desde hace tiempo este proyecto de recuperar esta obra del principal dramaturgo español del siglo XX, muy poco representada, y solo la conjunción de voluntades entre el productor Celestino Aranda (Producciones Faraute) y los ayuntamientos de Zaragoza, Madrid y Guadalajara lo han hecho posible.

El estreno está previsto para el Teatro Principal (9-18 de septiembre) y viajará también al Teatro Español de la capital de España (junio/julio de 2023), donde estará en cartel al menos un mes, y al Buero Vallejo de Guadalajara. Se trabaja en la gira nacional para el resto de la nueva temporada.

"El proyecto surgió precisamente en Zaragoza, cuando estábamos allí con ‘Divinas palabras’ –relata Celestino Aranda–. Hablando con el gerente del Principal, José María Turmo, ambos coincidimos en que sería una buena idea, como colofón del ‘Año Goya’, poner en escena una obra por desgracia poco conocida, ‘El sueño de la razón’ de Buero Vallejo. Me pareció una idea preciosa, aunque es un proyecto complejo. Pero aquí estamos, con los ensayos ya en marcha y perfilando todos los detalles".

La empresa, en cualquier caso, no es fácil. "No, no lo es, porque Buero es un autor teatral muy importante, uno de nuestros símbolos culturales y, como tal, cuesta poner en pie una de sus obras. Con Buero sucede además que sus montajes no son fáciles de hacer, y por eso casi todos se abordan siempre desde los teatros institucionales. Para una empresa privada, en estos momentos, no es nada sencillo".

Lo sabe bien Aranda que, como productor, tiene experiencia con el autor guadalajareño: en 2000/2001 puso en escena, también con dirección de Narros, el espectáculo ‘La realidad iluminada’ (con más de medio centenar de actores, entre ellos María Asquerino, Lola Cardona, Marisa de Leza, María Jesús Valdés, Juan Ribó y Francisco Valladares); y años antes, en 1986, con Miguel Narros al frente, una versión de ‘El concierto de San Ovidio’.

La última gran producción de ‘El sueño de la razón’ es de 1994 (Centro Dramático Nacional). Ahora, a las órdenes de Plaza trabajan los actores Antonio Valero, Ana Fernández, Carlos Martínez-Abarca, Chema León, Fernando Sansegundo y Montse Peidro.

Zaragoza va a ser la piedra de toque de esta producción, el escenario de su estreno, donde se verá su auténtica proyección. "Es una de las mejores ciudades para presentar un trabajo de este tipo –señala Aranda–. Hoy por hoy, después de Madrid y Barcelona, es la tercera capital del teatro en España, por la tradición, por la abundancia y calidad de la programación y por el público, que está acostumbrado al teatro y sabe valorarlo. Es un público muy entendido».