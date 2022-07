"Esto es lo máximo, vengo a aguantar las 22 horas": el Monegros Desert, la Disneylandia de la música electrónica, ya está en marcha

Tras ocho años de espera, el Monegros Desert ha renacido en tierras fragatinas. Con quince minutos de retraso a la hora oficial programada (las 14.00) -motivado por problemas técnicos-, sonaba la primera canción de la sesión de bienvenida a cargo del DJ británico Ben Sims en la majestuosa Techno Cathedral, un nuevo escenario de 70 metros y sin columnas.

Miles de personas aguardaban en la entrada principal del recinto para ingresar en esta Disneylandia de la música electrónica. Nada importaban los atascos sufridos a causa del volumen de vehículos y por los controles policiales. Ni siquiera el sol rotundo ni el calor les desanimaban. Les podía el entusiasmo por regresar a su tierra prometida. Al abrirse las puertas, el sueño ya era una realidad y, por delante, la promesa de 22 horas de diversión sin límites.

Uno de los primeros en acceder ha sido el colombiano Brian Mauricio Delgado, residente en Bilbao, al grito de: "Colombia en la casa. Ingresamos en Monegros, el festival de festivales". Al preguntarle por los motivos de esa proclama, indicó: "Es un concepto muy influyente, la verdad de la electrónica".

Novato en la experiencia es Mario García, turiasonense de 21 años. "He venido con mi cuadrilla. Me gusta el tecno desde niño y esto es?lo máximo. No me quiero perder a I hate models ni a 999999999. El plan es aguantar las 22 horas".

Lo primero con lo que se topan es con el avión Airbus que se ha transformado en un club de baile para 800 afortunados. Y, a partir de allí, el paisaje es muy estimulante. Carpas, zonas de estética industrial, vagones de tren reconvertidos en cabinas de DJ, megaescenarios coloridos y monumentales… Una pequeña gran ciudad, con 2.200 trabajadores y más de 55.000 habitantes/espectadores, en los que se ha cuidado con mucho mimo toda la escenografía, cual parque de atracciones. Esta sincronizada coreografía de camareros, técnicos, agentes de seguridad y artistas se ha ido coordinando frenéticamente desde primera hora de la mañana.

En un medio tan hostil como el desierto y con unas condiciones metereológicas como las de este julio, la hidratación es fundamental. Por ello se ha habilitado un ‘túnel de lavado’ en el que ‘ducharse’ y refrescarse y diversos puntos de suministro de agua repartidos estratégicamente. Aquellos que deseen adquirir un botellín de medio litro de agua, deben abonar 4 euros a través de un pago por pulsera.

Tras las dos primeras horas en que Ben Sims es la única propuesta sonora, a partir de las 16.00 se sirve en tromba una programación inabarcable repartida en once escenarios simultáneamente. Resulta imposible abrazarlo todo. Es por ello que muchos llevan un ‘planing’ para no perderse a sus artistas más anhelados. Un ‘in crescendo’ imparable que, a medida que avance la tarde y la noche, disparará la intensidad con nombres tan destacados como Vitalic, Richie Hawtin, Chase & Status, Busta Rhymes, Laurent Garnier, Adam Beyer o Paco Osuna. Este último tendrá el privilegio de bajar el telón en solitario desde las 10.00 hasta las 12.00 del domingo.