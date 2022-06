Felisa Ferraz: "Ante los Pirineos, el ser humano toma conciencia de su pequeñez"

Felisa Ferraz (Zaragoza, 1967) es profesora de Literatura y librera en Benasque. Presentaba ayer ‘Del Pirineo, la ceniza verde. Un viaje literario por la montaña de mar a mar’ (Prames), en la Biblioteca de Aragón, con la profesora Carmen Agustín, la escritora Irene Vallejo y la directora de ‘20 minutos’ Encarna Samitier. También las acompañó el director de Prames, el poeta Rafael Yuste, que hizo la introducción.

¿Hizo el viaje entero del libro?

Si, hice el viaje poco a poco, cuando me lo permitían mis obligaciones laborales y familiares. Pero todo lo que cuento parte de la experiencia real de recorrer el Pirineo de mar a mar en busca de rutas, destinos y paisajes literarios.

¿Qué tienen estas montañas que han generado tanta literatura?

Para mí tienen una mezcla fascinante de lo agreste con lo civilizado. Desde el origen mitológico, pasado por los pirineístas ilustrados y románticos, la tradición oral… hasta hoy, el Pirineo ha sido objeto de mil relatos y a eso se une una naturaleza deslumbrante, maravillosa y, a veces, cruel.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de los autores?

Más que sorprenderme, me ha conmovido la relación que a menudo establecen entre la montaña y la condición humana. Cómo, ante ese paisaje irreductible, el ser humano toma conciencia de su pequeñez.

¿Cómo condiciona el espacio las ficciones?

De muchas maneras. En ocasiones el espacio se convierte en protagonista más de la ficción porque la vertebra, otras la naturaleza es un paisaje existencial, otras es su simbolismo lo que pesa más.

¿Qué libros cree que son claves para entender su aventura?

Me resulta difícil elegir. Me ha sorprendido encontrar a Carmen de Burgos, ‘Colombine’, en Jaca, o al premio Nobel Juan Ramón Jiménez en Panticosa. Me interesa y divierte Josep Pla. He releído con otros ojos ‘Fiesta’ de Ernest Hemingway o ‘Al pie del Maladeta’ de Miguel de Unamuno. He sufrido con las peripecias de los Machado atravesando la frontera o con las gentes de Bielsa en ‘Lágrimas en los tejados’ de Sandra Araguás.

Ahora que cita a Sandra Araguás, ¿podría hacernos un breve balance de autores aragoneses como Vilas, Gabás...?

Cada uno en su estilo ponen a Aragón en el mapa literario actual. De Luz Gabás me quedo con la cercanía de lo conocido y amado, las casas, los paisajes. Con Manolo Vilas me identifico en el humor, en una cierta distancia para contar que apela a la complicidad del lector, al reconocimiento del otro a pesar de habitar mundos distintos.

¿Qué diría que ha aportado una novela como ‘La lluvia amarilla’ al imaginario pirenaico?

Creo que Julio Llamazares aporta la dimensión universal de un imaginario local. La dimensión poética y existencia de su prosa, lo convierten en un clásico contemporáneo.