Felisa Ferraz: "La cultura rural está hecha por resistentes, hay que reivindicarla"

Cierre los ojos y viaje al Pirineo. ¿Dónde ha ido?

Me resulta difícil elegir, pero por el valor simbólico voy a ir al Portillón de Benasque. Estoy en una frontera natural, pero muy transitada por el ser humano desde hace siglos. Si miro hacia España veo la Maladeta y al otro lado, en Francia, los lagos del Boums. Pienso en la gente que ha cruzado la frontera por tantas causas.

Imagine que está leyendo, ¿qué libro tiene en sus manos?

‘Andanzas y visiones españolas’, de Unamuno, donde se recoge el artículo que escribió al pie de la Maladeta cuando subió con mi abuelo hace 100 años. Cuenta una reflexión unamuniana que he oído en casa, esa idea de que el montañés casi no mira hacia arriba porque vive agachado trabajando la tierra, intentando sobrevivir en un entorno que a veces no es fácil.

Así que su abuelo y Unamuno se conocían.

Mi abuelo se fue de Benasque para estudiar Derecho y Filosofía y Letras. Coincidiría con Unamuno en Madrid en los años del doctorado y mantuvieron contacto. En 1919, en un viaje por el Pirineo, subió a Benasque y vino a casa.

¿Prefiere caminar entre líneas o fuera de la senda?

Ambas. Me gusta salir de la senda porque es una metáfora de la imaginación, de la posibilidad de trazar otros caminos. Y también caminar entre líneas porque la lectura ha sido un pilar de lo que soy. Transitar por las líneas de otros es una forma de felicidad.

Aconseja "leer con el bastón en la mano, la mochila llena de palabras y en el horizonte el alma pirenaica".

Lo recomiendo en la web de Pirineo Literario. El trabajo de campo de mi tesis doctoral, del que surge el proyecto, tiene que ver con ese binomio de andar y leer, leer y andar. A los lectores nos mueve la necesidad de conocer y reconocer los paisajes leídos, algo que es redondo si es en el Pirineo, que tiene un gran patrimonio literario.

¿Cree que la pandemia le ha dado vida al Pirineo?

Lo que sale en los medios es que el turismo de interior y cultural parece que tienen una nueva oportunidad porque la gente busca sitios menos masificados y la idea de vacaciones se relaciona con experiencias que se abren a otros horizontes, otras formas de vivir y de pensar.

Usted tenía un sueño...

He sido siempre una niña muy lectora y decía que cuando fuera mayor montaría una librería en Benasque, pero hay un momento que dices 'ya'. El Estudiet es una librería que está en parte de las cuadras de Casa Faure y que es sui géneris porque tiene la peculiaridad de que está abierta cuando estoy. He encontrado el agradecimiento de mis vecinos y me siento orgullosa porque ha sido como encender una mecha. La cultura rural está hecha por resistentes, hay que reivindicarla.

¿Iniciativas culturales habrían frenado la despoblación?

La vida cultural de un lugar pequeño contribuye a crear sentido de pertenencia. La cultura genera identidad y arraigo y facilita el que te quieras quedar a vivir en un sitio, pero tienes que tener un medio de vida. Otra cosa es lo que llamamos industria cultural, que también genera empleo y que creo que cada vez está más interesada en emprender en el mundo rural, frente a la imagen moderna que une canon cultural y ciudad.

¿Con qué sueña ahora?

He escrito un pequeño ensayo basado en la experiencia transpirenaica literaria de la tesis que seguramente se publicará el año que viene con Prames. Esto es totalmente primicia.

Ya puede abrir los ojos. Igual sigue pensando en el Pirineo...

Sí. Siempre digo que para mí es una sensación física de bienestar. Paso de Graus y me siento otra persona. Gracias a Dios somos árboles, tenemos nuestra raíz pero luego podemos extender las ramas hacia muchos sitios. Es muy gratificante el sentir que tú te comprometes con una comunidad y que hay una respuesta tan bonita y positiva, eso te anima a seguir.