Una galería londinense saca a la venta en Maastricht un Goya que estuvo en Aragón

La Stair Sainty Gallery de Londres, firma especializada en pintura de los siglos XVI al XX, ofrece estos días en la Feria Europea de Bellas Artes de Maastricht dos obras atribuidas a Goya, y una de ellas tiene especial interés para Aragón. Se trata de una pintura que procede, según recientes investigaciones, de la iglesia de la antigua localidad zaragozana de Torrecilla de Valmadrid, hoy barrio rural. La obra, un óleo sobre lienzo, representa una ‘Adoración de la Santa Cruz’, y mide 134,7 por 89 centímetros. Ya tiene bibliografía detrás de ella, porque aparece referenciada desde 1970 en publicaciones y catálogos de José Gudiol, Antonio Beltrán, José Camón Aznar, José Luis Morales, Paolo Enrico Mangiante o Arturo Ansón, que es el especialista que ha vinculado esta obra con Torrecilla de Valmadrid. En Aragón pudo verse en 2008 porque formaba parte de la exposición ‘La memoria de Goya’, comisariada por Juan Carlos Lozano para el Museo de Zaragoza, aunque entonces se la titulaba como ‘Devotos a los pies de una cruz’ y no se vinculaba con Zaragoza. La información que se tenía en 2008 procedía del propio Gudiol, que la había comprado y dado a conocer, y que aseguraba que procedía de un pueblo cercano a Fuendetodos.

La pieza ocupa ahora el espacio central del estand de la citada galería, que en su página web y redes sociales revela: "Recientes investigaciones han descubierto que la ubicación original del cuadro era un retablo de una capilla de la iglesia de Torrecilla de Valmadrid, a las afueras de Zaragoza. En los años 1772-1773 el padre de Goya estaba reconstruyendo el altar de esta iglesia y su familia materna vivía en la zona. El estilo está fuertemente influido por el pintor italiano Giaquinto y el maestro local Francisco Bayeu. Estamos encantados de exponer esta importante obra temprana de un artista español tan emblemático".

La Feria Europea de Bellas Artes de Maastrich, conocida como TEFAF, seguramente es la cita más importante del continente para las antigüedades de primer nivel internacional. Se inauguró el viernes pasado y se clausura este 30 de junio. Aunque no se ha revelado el precio que la galería londinense le ha puesto a la pintura, algunas fuentes señalan que es de unos 10 millones de euros. La misma galería londinense tiene un ‘San Pablo’ también atribuido a Goya, que ofrece por seis millones, y la firma madrileña Caylus ha llevado el ‘Retrato de Juan López de Robredo’, que ofrece por idéntica cifra.

Son valoraciones que parecen fuera de mercado, toda vez que recientemente se han ofrecido obras como la ‘Aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago y sus discípulos’ por un precio de salida de dos millones y no encontró comprador. Dentro de unos días se subastará en Abalarte (Madrid) un ‘Bautismo de Cristo’ del artista de Fuendetodos, que tiene un precio de salida de 2,5 millones.

No se recuerda en los últimos años una salida al mercado tan abundante de obras de Goya. Y para explicarla hay que acudir a múltiples factores. En primer lugar está la crisis económica, que ha hecho aflorar interesantes obras de arte. A ello hay que añadir que conservar adecuadamente una pintura de estas características en un domicilio privado o un almacén especializado es costoso y tiene sus riesgos. Pero algunas no encuentran comprador. Quizá porque son de tema religioso, que no es muy demandado por las fortunas internacionales. O porque el precio se considera elevado. También, en otras ocasiones, se trata de cuadros cuya identificación con la mano de Goya no goza del reconocimiento unánime de los especialistas. Y los coleccionistas son precavidos, especialmente en tiempos de crisis económica.