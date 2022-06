Aurelio Grasa, memoria y acción del primer fotorreportero en las páginas de HERALDO

"Aurelio Grasa era muy meticuloso. Se arriesgaba. Cuando miras su archivo percibes que no hacía una foto única: componía, buscaba otros puntos de vista, ansiaba la belleza. Lo hizo casi todo con sus cámaras de placas y con su Leica. Recuerdo que hablábamos de las fiestas, de Zaragoza, de sus inquietudes. Tocaba la armónica, el acordeón, pertenecía al club Pedal Aragonés, era un apasionado de la montaña. Me decía siempre: 'Hija mía, me gusta todo'", contaba a HERALDO Teresa Grasa Jordán, hija del fotógrafo, documental y artístico, y médico Aurelio Grasa (1893-1972), que fue reportero de HERALDO, con su moto Griffon, desde 1910 a 1917, y que falleció, tal día como hoy hace medio siglo.

Aurelio Grasa es, sin duda, uno de los grandes fotógrafos de Aragón. Estudiosos como Publio López Mondéjar –que lo incorporó a sus catálogos de ‘Las fuentes de la memoria’– y Joan Foncuberta fueron de los primeros en valorar su legado, su versatilidad y su capacidad para la experimentación. Fue un reportero esencial de la vida aragonesa, retratista y un creador que halló en el Pirineo y en los días de nieve un fértil campo de búsqueda. Aurelio Grasa figura en un lugar de honor en la historia de la fotografía aragonesa.

"A mi padre le gustaba mucho hacer secuencias de fotos, como si tuviera un ánimo cinematográfico, y por atrás escribía sus textos, daba muchos detalles y describía"

Minucioso y perfeccionista, consciente de que la fotografía es una imagen contra la muerte y a favor de la leyenda del tiempo, databa y describía sus negativos. "A mi padre le gustaba mucho hacer secuencias de fotos, como si tuviera un ánimo cinematográfico, y por atrás escribía sus textos, daba muchos detalles y describía", añadía Teresa Grasa, que cuida con su marido Carlos Barboza y sus hijos el Archivo Aurelio Grasa, que es como un manantial constante de tesoros: reportajes, viajes, instantáneas de montaña, edificios, retratos de gente famosa, como el jotero Cecilio Navarro.

Pasión por la foto

Aurelio Grasa tuvo una niñez feliz. Casi hechizada. Como ha recordado Teresa, creció en la tienda La Bola Dorada, que regentaban sus padres Joaquín Grasa y Elisa Sancho, y allí descubrió un mundo de objetos y artículos: muñecos, confetis, caballitos de cartón y cabezudos, "que pendían del techo de la tienda", y esponjas naturales. Futuro estudiante de Medicina (se licenció en Radiología y Dermatología), no tardaría en inclinarse hacia la fotografía y sustituiría, en cierto modo, al cónsul y fotógrafo de estudio Gustavo Freudenthal en HERALDO.

Aurelio Grasa llegó a todas partes: retrató el impresionante entierro de Joaquín Costa en 1911, grupos de jota, a los Gigantes y Cabezudos, rondallas, carnavales, inmortalizó las fiestas del Pilar de 1914 a 1917, acudía a inauguraciones a pueblos y sentía una especial predilección por la foto taurina en el Coso de la Misericordia. El 8 de octubre de 1912 hizo la primera foto aérea de un fotógrafo español. Entre sus imágenes más conocidas figuran algunas de Manolete, 1944, y un reportaje a Florentino Ballesteros de 1916. Captó a Santiago Ramón y Cajal en el Monasterio de Piedra en 1919. Trabajó mucho en el Pirineo, primero como reportero, y más tarde ya como fotógrafo puramente artístico. Además de colaborar con HERALDO, también publicó sus fotos en portada de ‘ABC’ y ‘Blanco y Negro’.

Se licenció en 1917 y se fue a Madrid y a París a ampliar estudios. Regresó en 1921. Dejó de trabajar en prensa, pero nunca abandonó la fotografía ni tampoco el dibujo y la pintura. De hecho, tras la Guerra Civil abrazó casi por igual la foto y la pintura, sus pasiones, que alternó, claro está, con su profesión médica.