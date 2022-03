José Ignacio García Palacín es el nuevo presidente de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, tras la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado día 21 de febrero donde recibió el apoyo mayoritario de los socios.

José Ignacio García toma el relevo de Julio Sánchez Millán quien ha estado al frente de la RSFZ durante los últimos 13 años y ha sido el coordinador de diversos proyectos expositivos vinculados a Gustavo Freudenthal, la Transición o, ahora mismo, con Segundo de Chomón, que partió de Teruel, pasará por Calanda, Zaragoza y Huesca. Y fue él, en alianza con la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza y otras asociaciones, quien pidió que la antigua Escuela de Bellas Artes, en la plaza de Los Sitios, fue un centro audiovisual que diese cabida a colectivos fotográficos, de vídeo y de cine.

“Lo que nos une y nos mueve a todos los que formamos parte de este proyecto son la ilusión y la pasión por la fotografía y estamos decididos a volcarnos más hacia el socio y propiciar su desarrollo artístico con nuevas iniciativas”, dice García Palacín

Acompañan a García Palacín en la nueva Junta Directiva, los vicepresidentes Luis M. Mencía en el Área de Publicaciones; José Pascual que se encargará de Actividades y Exposiciones y Luis Sol como responsable de Comunicación y Redes Sociales; además de Jesús Tejel como Tesorero y Carlos Briz quien desempeñará el cargo de secretario general. De la misma forma, en la nueva dirección de la Fotográfica, colaboran Antonio Morón en el Área de Concursos; Julio López para la de Nuevos Proyectos; Enrique Aísa y Concha Vico en Exposiciones y Alicia Carnicer en Formación.

La RSFZ cumple precisamente en noviembre de este año su Centenario y en ese sentido la nueva Junta Directiva está empeñada en estructurar un proyecto y programa ambicioso, no solamente para este año 2022 en el que cumple un siglo de existencia, sino, además, para los tres siguientes que estarán al frente de la RSFZ. Y uno de los proyectos que se barajan, y que no tardarán en hacerse públicos, será una gran exposición en las salas del palacio de los Morlanes.

José Ignacio García Palacín: "Hemos de tener la habilidad y la ambición para que, utilizando este cumpleaños como punto de apoyo, demos un nuevo impulso a la RSFZ que la sitúe en el lugar que le corresponde”

Dice García Palacín: “Nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta asociación centenaria y creemos que es un gran activo que hemos de aprovechar, precisamente cuando se nos presenta la oportunidad que nos ofrece el Centenario. Debemos incrementar nuestra presencia en la sociedad zaragozana, a la que pertenecemos, especialmente entre los miles de aficionados a la fotografía en cualquiera de sus modalidades. Hemos de tener la habilidad y la ambición para que, utilizando este cumpleaños como punto de apoyo, demos un nuevo impulso a la RSFZ que la sitúe en el lugar que le corresponde”.

La anterior Junta Directiva, a la que pertenecían algunos de los integrantes de la nueva dirección, lleva ya tiempo trabajando en las actividades que van a tener lugar para celebrar el siglo de la RSFZ entre los que se encuentran la edición de un Libro conmemorativo sobre Zaragoza, el Salón Internacional de Otoño de Fotografía en su 98 edición, y una exposición fotográfica en la calle en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.

PERFIL DEL PRESIDENTE

"Fotografío por pasión...", dice el nuevo presidente, que además de fotógrafo y amante de la fotografía es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Zaragoza desde 1988. Para él la fotografía marida bien con el gusto por viajar, por lo que ha realizado fotografía de viajes sobre 56 países, sobre todo, etnográfica y de medio natural. Siente especial cariño por la fotografía callejera, de personas y sus actos, sea localmente o en lugares remotos.

Involucrado ahora en Proyectos de Retrato en estudio y en localización. La fotografía de naturaleza ocupa las salidas al campo con la Asociación Naturalista de Aragón, ANSAR, y gracias a ellos aparece en el 'Who's Who' de 2014 de la Photographic Society of America como el mejor fotógrafo español en la categoría fotografía digital de Naturaleza (Nature Division, ND). Ha recibido una docena de premios internacionales, incluida una medalla de oro FIAP, y unos 300 reconocimientos con un conjunto de unas 70 obras de diferentes estilos y categorías, en un total de 90 Salones Internacionales celebrados en 40 países, bajo los auspicios de FIAP.