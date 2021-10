Gervasio Sánchez, galardonado por unanimidad con el Premio Internacional de Periodismo Manu Leguineche

El fotoperiodista y colaborador de Heraldo de Aragón Gervasio Sánchez ha sido galardonado este miércoles con el Premio Internacional de Periodismo Manu Leguineche que otorga la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Universidad de Alcalá de Henares(UAH), junto con la Diputación de Guadalajara, el Ayuntamiento de Brihuega.

Gervasio Sánchez ha sido corresponsal de guerra en numerosas ocasiones y posee una larga trayectoria profesional así como un gran número de premios por la calidad de su trabajo, pero en esta ocasión se ha mostrado especialmente emocionado al recibir este galardón: "Me han dado por unanimidad el premio que lleva el nombre de uno de mis padres periodísticos", ha explicado a Heraldo de Aragón. "Me he quedado sin habla", ha añadido. "El premio tiene un gran significado para mí por el respeto y el cariño que le tengo al homenajeado", ha asegurado.

Este miércoles, el fotógrafo ha recibido la llama del presidente del jurado y de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, para comunicarle la concesión del premio que, en su novena edición, está dotado con 8.000 euros y la distinción como profesor honorífico de la Cátedra Manu Leguineche de la Universidad de Alcalá de Henares.

El galardón, un premio muy consolidado se creó para reconocer a profesionales destacados que entienden la el periodismo desde la veracidad y el compromiso social, virtudes que encarnaba a la perfección Manuel Leguineche, periodista y escritor vasco afincado en Guadalajara.

"Un premio que lleve el nombre de Manu es importante, independientemente de quien lo reciba", ha explicado Gervasio Sánchez quien reconoce que Leguineche, fallecido en 2014, comenzó siendo uno de sus referentes periodísticos y terminó siendo un gran amigo.

Gervasio Sánchez junto a Manu Leguineche Gervasio Sánchez

"Yo a él le conocí en 1988 en Chile durante el plebiscito contra Pinochet. Íbamos en un autobús que nos llevaba a un mitin y le abordé- asegura Gervasio-. Le dije mi nombre, que era periodista de Heraldo y él sonrió con esa mirada perspicaz y aseguró: Hace tiempo que te leo en Heraldo de Aragón y estoy sorprendido de que un medio regional tenga un periodista como tú".

Desde ese momento Gervasio y Leguineche colaboraron en numerosos proyectos como el libro 'Los ojos de la guerra' publicado en el año 2000 como homenaje al fallecido periodista Miguel Gil.

Sánchez ha reconocido que Manu Leguineche, "un dios del periodismo" era capaz de "volverse humilde para que tú te sintieras mejor" y ha recordado que la casa del periodista en Brihuega, Guadalajara, siempre estaba abierta para Gervasio y su familia. Por eso se ha emocionado tanto cuando ha conocido la concesión del premio.

Gervasio Sánchez junto a Manu Leguineche Gervasio Sánchez

En sus ediciones anteriores el Premio Internacional de Periodismo Manu Leguineche ha premiado a profesionales de la talla de Pepa Bueno, directora de El País, que recibió el galardón el pasado año; José Antonio Guardiola, director del programa 'En Portada' de TVE o el corresponsal de ETB Mikel Ayestarán.