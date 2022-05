C. Tangana, sobre su concierto en Zaragoza: "Fue la primera vez en mi vida que lloré en un escenario"

"Pasan los días/Pasa el otoño, el invierno y la primavera/Llega el verano, vida mía, y no te tengo a mi vera". Fue en la recta final del concierto del viernes en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza cuando C. Tangana presentó a "una de sus artistas favoritas de toda la historia de la música". Y aunque muchos de los presentes no supieran quién era aquella cantaora, fue difícil que pasara inadvertida por el corazón de los presentes al cantar 'Pasan los días'.

Tras la resaca del concierto (y fijo que la hubo, en vista de cómo corrió el alcohol corrió por el escenario), el propio C. Tangana hacía alusión en sus redes al momento más mágico de la noche (marcada para siempre en el calendario de los presentes) del viernes, 29 de abril de 2022, en la capital aragonesa. "Ayer fue la primera vez que lloré en el escenario".

Ayer fue la primera vez en mi vida que lloré en el escenario pic.twitter.com/dhSxsZAkyt — El madrileño (@c_tangana) April 30, 2022

Pero, ¿quién es la artista flamenca que conmovió así hasta al propio protagonista de la fiesta?

Se trata de La Tana, nacida Victoria Santiago Borja en Sevilla. Le viene de sangre su buen hacer flamenco: es hija de la cantaora Herminia Borja. Empezó a cantar en compañías como la de Joaquín Cortés o la de Farruquito. Pero fue Paco de Lucía quien la descubrió tras escuchar su voz en un bar sevillano y decidió ficharla. La cantaora sevillana protagoniza varios temas del álbum ‘Cositas buenas’ (2004), entre ellos, los tangos que le dan título. El propio maestro de Algeciras produjo su primer disco en solitario en marzo de 2005: 'Tú ven a mí".

Después de la interpretación magistral de 'Pasan los días' por parte de La Tana, el músico madrileño la abrazó, y las pantallas gigantes del espectáculo dieron testimonio de cómo las lágrimas de la emoción rodaban por el rostro de Antón Álvarez.

Este reconocimiento a La Tana en el escenario fue un acto más de generosidad de C. Tangana al incluir en su espectáculo a grandes figuras de la música, en cualquiera de sus expresiones.

El concierto de El Madrileño 'Sin cantar ni afinar' en Zaragoza fue el último en España de su tour 2022. La única posibilidad para ver en vivo y en directo este espectáculo es viajar a Londres, donde concluye su gira el próximo 3 de septiembre. Pero seguro que su cinematográfico espectáculo podrá verse tarde o temprano en la pantalla, bien sea grande o pequeña o en ambas.