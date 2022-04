"Lo que más me llama la atención de los 'Disparates' es que son, en realidad, un continuo. Son un reportaje fotográfico de un único mundo, surreal. Cuando empecé a escribir la música para la obra, me rodeé de reproducciones de los 'Disparates'. Cuando convives con ellos descubres que hay un universo det´ras, que algunos personajes se repiten, que hay formas que aparecen en varios grabados, una atmósfera, una luz, similar..." José Manuel García Hormigo nació en Estepona (Málaga) en 1998. Vino a Zaragoza porque quería estudiar composición musical con Agustín Charles y en muy poco tiempo se ha convertido en uno de los compositores españoles de mayor proyección. Ganador del 41ª Premio Internacional Frederic Mompou, entre otros prestigiosos galardones, ya es muy conocido en el mundo de la escena zaragozana: escribió una obra para coro para el espectáculo de danza ‘Buñuel del deseo’, de las compañías de Miguel Ángel Berna y La Mov; y acaba de estrenar una obra inspirada en los 'Disparates', 'Goya, con la música a otra parte'.

"Ahora, una vez estrenada la obra, se ve todo -relata-. Pero al principio, cuando me llegó el encargo, no tenía nada claro el resultado final. Al principio se me pedía generar un sonido actual a partir de intervenciones en la música de compositores de época de Goya, y al final lo que he escrito es la música de una ópera para coro y actores. Mi trabajo ha sido crear una atmósfera musical, el paisaje sonoro por el que discurre el texto de la obra. Y ha servido para que cobren vida los 'Disparates' y, al mismo tiempo, el exilio de Goya".

José Manuel García Hormigo, cuando trabajaba en la partitura de la obra. María García Hormigo

La idea del espectáculo se remonta a 2019 y se impulsó desde la Fundación Goya en Aragón, la Escuela Superior de Diseño y el Conservatorio Superior de Música de Aragón. El punto de partida era la serie de grabados de los 'Disparates’. El texto de la obra lo escribieron José Luis Cano y Alberto Castrillo Ferrer, y la dirección escénica (el espectáculo se estrenó a finales del mes pasado) ha corrido a cargo de Rafa Blanca. 'Goya, con la música a otra parte' mezcla lo onírico y lo surreal y en gran medida entronca con la actualidad, ya que pone en escena la lucha entre el bien y el mal.

La obra gira en torno a dos personajes, Francisco de Goya y Leocadia Zorrilla, la que fuera ama de llaves del pintor en la Quinta del Sordo, y que, según han defendido algunos biógrafos del pintor, pudo incluso tener una hija con él, Rosario. Gema Cruz interpreta el papel de Leocadia y Jorge Asín el de Goya. Otro personaje principal es el coro de 22 voces, que es el propio del Conservatorio y dirige Elena Ruiz. Alumnos de la Escuela de Superior de Diseño se ocuparon de la escenografía, el vestuario y el cartel de la obra. En total, más de un centenar de estudiantes y 14 profesores han trabajado en el proyecto.

García Hormigo ha escrito las partituras de la obra, de una hora de duración, para coro, ocho violines, tres violas, dos violonchelos, un contrabajo, un guitarrista y dos percusionistas.

"La música discurre en dos niveles, en función de lo que se cuenta en la obra. Cuando la historia está más pegada a la realidad del pintor, la música evoca la que se escuchaba en la Corte o en los teatros de la ópera, aunque hilvanada con un lenguaje actual según el mensaje que se quiera dar -añade el compositor-. Y cuando la música transita en el interior de Goya y en sus paradojas, he buscado un discurso más propio, emparentado con la psicodelia de las 'Pinturas Negras'".

Su trabajo como compositor ha circulado parejo a la obra. "Muchas óperas clásicas tienen el foco puesto en las arias y en los personajes que las interpretan -relata García Hormigo-. La obra en sí es superecléctica, no es un conjunto de islas independientes, por eso la música está muy hilvanada con la escena. Es todo muy cinematográfico, muy ensamblado, y en algunos pasajes el foco está puesto en lo teatral. La música lo que hace, entonces, es construir el escenario sicológico en el que se desenvuelven los personales. El texto de José Luis Cano era muy teatral, y con la ayuda de Alberto Castrillo Ferrer conseguí generar un libreto. He trabajado mucho a lo largo de mi vida con el coro, he cantado en él, así que todo este trabajo es fruto de la experiencia acumulada en los últimos años".

En las óperas más frecuentes del repertorio, aunque hay coros muy famosos, lo cierto es que prima el trabajo de tenores, sopranos y contraltos. Para García Hormigo, "el coro trasmite más ideas y sonoridad que cualquier voz. Es muy democrático, muy social. Es muy difícil no empatizar con un coro porque su mensaje te traspasa".

Pre-estreno de la obra, con Elena Ruiz-Ortega, que se ocupó de la dirección musical, José Manuel García Hormigo y el Coro de Cámara del CSMA en escena. Carlos Canales Ciudad

García Hormigo revela que se está trabajando activamente ya en llevar la obra a otros puntos de la geografría aragonesa y nacional. "Es una pieza a la que se le puede sacar mucho partido, que trata sobre una figura universal y que posee un lenguaje muy contemporáneo. El público la ha acogido con mucho cariño, por lo que puede conectar con todo tipo de auditorios". El compositor, que está escribiendo música para una versión del 'Otelo' shakespeariano, se instalará el curso que viene en Lyon para cursar un máster sobre música para medios audiovisuales.