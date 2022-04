'Nazarín', la joya de Buñuel, pasará la Semana Santa en el MoMa de Nueva York

Dice Javier Espada con alegría que en este 2022, “los tambores sonarán en Calanda y Nueva York”. La frase responde a la semana dedicada por el Museum of Modern Art (MoMa) a la figura de Luis Buñuel y a su filme ‘Nazarín’ (1959), uno de los más controvertidos y destacados en la prolongada etapa mexicana del realizador calandino. La película se proyectará entre el martes 12 y el lunes 18 en el Debra and Leon Black Family Film Center del edificio situado en la calle 53 de Manhattan; además, también se ofrecerá al público asistente el documental ‘Tras Nazarín’, escrito y dirigido por Espada (de calandino a calandino va la cosa) con el apoyo en el guion del oscense Alberto Andrés Lacasta, enfrascado actualmente en la preparación de un documental sobre el artista de Carenas Manolo Kabezabolo.

La iniciativa forma parte de la serie ‘MoMa Presents’, con David Kehr como curador. Esta serie centra su foco hasta el 5 de abril en la película ‘Squirrels to the Nuts’, de Peter Bogdanovich, protagonizada por un cuarteto de vis tragicómica casi insuperable: Imogen Potts, Rhys Ifans, Kathyrn Hahn y Owen Wilson. Desde el día 12 y por una semana toda la atención del programa recaerá en ‘Nazarín’; además de ser la favorita del propio Buñuel de toda su epopeya mexicana, es una de las mejores actuaciones en la carrera de Paco Rabal. El murciano brilla en el papel de sacerdote atribulado que vive un apostolado tan bizarro como mesiánico; el filme, por su parte, se califica desde el MoMa como una parábola de inquietante belleza.

Demoledora crítica en 1968

La institución neoyorquina recuerda igualmente que la película, premiada en Cannes en 1959, no se estrenó en Estados Unidos hasta 1968 y fue recibida además con un soberano palo por la crítica de cine del 'New York Times', la italiana Renata Adler. Adler, que durante el último medio siglo ha desarrollado una carrera como periodista y novelista con singular éxito, solamente se dedicó un año a la función de analista fílmica para el rotativo neoyorquino, experiencia que recogió en su libro ‘A Year in the Dark’ (Un año en la oscuridad), de indudable doble sentido desde el título.

La transalpina no ahorró epítetos a la hora de calificar ‘Nazarín’, completando una crítica que deja corto de semántica el verbo masacrar. “En otras películas, especialmente en ‘Viridiana’, temas recurrentes en Buñuel como la pobreza, la maldad, la religión, las patologías sexuales tenían una presencia vigorosa. Podías compartir su visión, o conmoverte, o sentir repulsión, o aburrimiento incluso, pero estos elementos te asaltaban de algún modo. En ‘Nazarín’ todo es más suave, pasivo y mortecino. Es tan cansino todo que con la excepción de la fotografía y un enano fascinante, apenas transmite nada”, remataba la italiana.

La película estuvo fuera del foco durante muchos años, y fue restaurada en 2019 por la Cineteca Nacional de México y la Fundación Televisa, decisivas en la consecución de esta semana de exhibición en Nueva York.

El MoMa ensalza igualmente el trabajo de Espada, que sitúa en plano superior al esquema tradicional de ‘making of’ y ensalza el uso de las fotografías originales del propio Buñuel y el profesional mexicano Manuel Álvarez Bravo, quien ya fue objeto de una retrospectiva en 2014. En el documental de Espada (director durante muchos años de Centro Buñuel en Calanda, y responsable igualmente del filme de 2021 ‘Buñuel, un cineasta surrealista ‘) se entrevista al recientemente desaparecido Jean Claude Carrière, así como a los actores mexicanos Ignacio López Tarso y Silvia Pinal. También opinan los directores de cine Arturo Ripstein y Carlos Reygadas, entre otros muchos testimonios.