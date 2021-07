Javier Espada: "Por más tiempo que pase, me sigue fascinando la vigencia de Buñuel"

¿Qué supone que su documental se estrene hoy en el marco del Festival de Cannes?

Es algo mágico. Sesenta años después de que Buñuel ganase la única Palma de Oro del cine español con ‘Viridiana’, el director regresa al festival a través de mi película que será proyectada, justamente, en la Sala Buñuel del Grand Palais.

¿Cómo es su día a día en el festival?

Lo normal en el festival es ir saltando de entrevistas con medios de comunicación al mercado para apoyar las ventas internacionales, atender reuniones de protocolo para ultimar los detalles de la proyección, ver algunas de las películas seleccionadas por el festival y disfrutar de la ciudad de Cannes y de la excelente gastronomía francesa.

¿Se están notando las restricciones y las medidas sanitarias por la covid?

Evidentemente. El mercado está muy vacío ya que desde muchos países la gente no ha podido viajar a causa de las restricciones. Las medidas de seguridad sanitarias son estrictas. Incluso hay una carpa donde las personas que no tienen la pauta completa de vacunación deben hacerse una pcr cada 48 horas. Por lo demás, las salas de proyección están siempre llenas.

¿Sigue percibiendo que existe un ‘feeling’ especial de Francia en general y del Festival de Cannes en particular con todo lo relacionado con la figura de Luis Buñuel?

Sí, claro, de alguna manera los franceses sienten a Buñuel como alguien suyo. No olvidemos que el bautizo cinematográfico de Buñuel fue en París y que sus últimas películas también son francesas.

¿Cómo se gestó el proyecto ‘Buñuel, un cineasta surrealista’ y cómo se desarrolló todo el proceso?

La idea del documental parte de una conferencia que dí en la Cineteca Nacional de México en 2019, coincidiendo con una gran exposición dedicada a Buñuel, titulada ‘Buñuel, un surrealista en México’. Tras las sugerencias del público animándome a llevar dicha conferencia al terreno audiovisual, me puse a trabajar en la película aprovechando los meses de confinamiento.

¿Qué aporta el documental respecto a anteriores trabajos suyos como ‘El último guión. Buñuel en la memoria’, que tanto recorrido internacional tuvo?

En este documental condenso mis investigaciones realizadas durante muchos años y aporto gran cantidad de archivos cinematográficos y fotográficos que han sido restaurados y masterizados para devolverles el máximo esplendor. También pongo en valor la corriente subterránea que parte de su infancia y tierra aragonesa y recorre toda su filmografía impregnada de su peculiar manera de entender el surrealismo.

¿Qué le fascina y motiva de la figura de Luis Buñuel para haberle dedicado y seguir dedicándole tantas energías y empeño?

Por más tiempo que transcurra, me sigue fascinando la vigencia de su obra. Podría decir que Buñuel me ha presentado a grandes amigos, los que he ido encontrando a lo largo de las investigaciones, y además considero que mi trabajo aporta algo a las nuevas generaciones. Un trabajo reconocido internacionalmente que ha tenido su punto culminante en la selección este año para el Festival de Cannes de ‘Buñuel, un cineasta surrealista’.