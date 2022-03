Carlos Zúñiga: "Zaragoza es la recompensa a toda una vida dedicada al mundo del toro"

Al fin, Zaragoza. Al fin, empresario de una plaza de primera.

Llevaba toda la vida queriendo gestionar una plaza de primera categoría. La última vez que me presenté a la gestión de Zaragoza no fue posible, con aquel famoso sorteo en el que salió beneficiada otra empresa, pero esta vez he salido yo victorioso.

¿Qué perfil de empresario llega a La Misericordia?

Alguien con experiencia, curtido en mil batallas, que mantiene viva la ilusión. Después de toda una vida vinculado al mundo del toro, llegar aquí es una recompensa a tantos años de sacrificio.

La apuesta ha sido tremenda: 502.000 euros anuales de arriendo. Hay quien le trata de loco…

En esta ocasión, por encima del dinero, he antepuesto mi ilusión por estar al frente de un escenario así. Esta es una de las plazas con más nombre de España y tengo cuatro años apasionantes por delante. No cabe duda de que, como cualquier empresario, trataré de hacer negocio. Pero el dinero no me obsesiona ahora.

"Harán falta carteles que ilusionen, con matadores contrastados, pero también otros que incluyan toreros por descubrir"

¿De qué personas se va a rodear?

Mantengo mi equipo, el de Zúñiga y Toros SL, y me he unido a Fernando Polo y otras personas de Zaragoza a las que les inquieta que Zaragoza reverdezca sus laureles. Hay que darle un empujón a esta plaza para que recupere el lugar que merece.

¿Y por dónde hay que empezar?

Por la atención de los aficionados. Hay que hablar más con las peñas y con el público en general. El empresario tiene que darle cariño a la gente.

Cariño, y buenos carteles...

Desde luego. Harán falta carteles que ilusionen, con matadores contrastados, pero también otros que incluyan toreros por descubrir. En otra época, de aquí salieron impulsados diestros como Paco Camino; y esta plaza también debe ser lanzadera de futuras grandes figuras.

¿Cómo valora la gestión de la anterior empresa, comandada por su propio hijo?

No hizo las cosas mal. Y anteriormente, también Simón Casas completó una gran labor. Levantó la plaza tras un periodo complicado.

Simón Casas, precisamente, le presta a usted la solvencia técnica para poder gestionar La Misericordia.

Así es. Tuve problemas con mi hijo y se quedó con mi anterior empresa (Circuitos Taurinos) y con la solvencia que tenía. Como empresario o gerente, tengo la experiencia necesaria para explotar esta plaza, pero mi actual empresa (Zúñiga y Toros SL), no. Por eso le pedí a Simón que me aportase la solvencia requerida.

¿Temió en algún momento perder la adjudicación?

Sí. Mi hijo, que había presentado la segunda oferta más alta, se entrometió en el proceso y lo complicó todo una vez más. Quien dice que los celos son tonterías anda equivocado; los celos son muy peligrosos. Él puso palos en las ruedas para que yo no saliese victorioso, pero no lo logró. Hemos presentado la documentación y, al fin, todo parece aclarado.

Solo queda la firma. ¿Cuándo se producirá?

En breves momentos. Esperamos que la DPZ tome cartas en el asunto porque San Jorge se nos echa encima. Su celebración corre peligro, y hay que firmar cuanto antes para poder presentar la miniferia.

Tiene reseñadas dos corridas: Castillejo de Huebra y López Gibaja.

Hemos querido hacer dos tardes con ganaderías contrastadas y toreros importantes, que ya son conocidos por el público de Zaragoza pero no han llegado a dar el golpe definitivo.

Habla de los Curro Díaz, López Simón, Jorge Isiegas…

Esos son toreros que, salvo sorpresa, estarán.

¿Ha pensado alguna fórmula para atraer al público en San Jorge?

Sobre todo, creo que hay que cuidar el ganado. Las corridas que yo traiga van a estar bien presentadas. No sé cómo será su comportamiento, pero puedo asegurar que voy a traer un ganado acorde a lo que es esta plaza.

"Las corridas que yo traiga van a estar bien presentadas"

¿Habrá espectáculos populares en abril?

Nos hemos planteado hacer una mañana de vaquillas el domingo 24 por la mañana, pero, teniendo en cuenta los plazos que manejamos, no sé si será posible. También hablaremos con la DPZ para ver si podemos organizar el bolsín, pero no queremos precipitarnos.

Hacia el Pilar, ¿cuál es su prototipo de feria?

Un ciclo basado en los toreros más importantes del momento, combinados con otros jóvenes. No puede faltar Morante de la Puebla; tampoco Talavante ni otros con aire renovado como Juan Ortega, Pablo Aguado o Ginés Marín. Además, sería un puntazo contar con José Tomás. Lo voy a intentar, pero no será fácil.

¿Se le debe dar más importancia al toro?

Yo puedo asegurar que no voy a bajar la presentación de las corridas. Zaragoza siempre ha tenido el ambiente del toro serio, y así seguirá siendo. El aficionado no se puede sentir defraudado. Las plazas del norte, como esta o la de Bilbao, deben mantener su identidad.

Otra de las singularidades de Zaragoza está en el festejo popular. ¿Piensa innovar en algo?

Hay poco que descubrir en este tipo de eventos. Intentaremos mejorar lo que podamos, pero sin volvernos locos.

¿Está ante su último gran reto como empresario taurino?

Puede ser. Ya soy mayor, puede que esté ante mi última oportunidad, y voy a poner todo el empeño en sacar lo mejor de esta maravillosa plaza.