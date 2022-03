Agustín Sánchez Vidal viaja por el arte del Museo del Prado y lo cuenta

Seamos sinceros. No hay libro igual. Parece una simpleza. Nada más lejos de la realidad. Agustín Sánchez Vidal ha escrito uno de esas obras que están predestinadas a perdurar. Como los cuadros del Museo del Prado que comenta. Porque acierta de pleno al balancear la didáctica con lo erudito. Tanto a los que no saben nada de arte como de historia como a los que conozcan al dedillo las salas del Prado, Sánchez Vidal acerca su afecto por el museo hasta dejarnos llenos de su conocimiento.

Desde el Fra Angélico y su azul eterno, virginal o europeo; la Torre de Babel que nunca se derrumbó del todo; Flandes y lo que significa Flamenco. Y con la visión preclara del autor, muestra la construcción y constitución del museo. Con esa sala doce basilical que más que Velázquez es la sala que abre la vista a la galería central. Equilibrando la pintura española con la imperial. Trayendo a Tiziano con Rubens. Y cuando uno se canse, si lo hace, algo bien improbable; puede descansar en los bodegones.

Esos cuadros que pueden parecer inocuos y son todo lo contrario. El compendio discreto de lo que tiene valor en cada época en la que se pintan. El valor del arenque o de la naranja sanguina, y lo que tiene de bulo para la vista el ingerir zanahorias como si fuésemos conejos.

Hay humor escondido y declarado en cada bloque del libro. Porque como buen catedrático, sabe ser ameno e instructivo. Aprecia la cultura religiosa como la pagana. No deja de buscar en el origen de Europa o de la pintura o del valor de cada pigmento. O como de alguna manera los tres conventos que hubo en esos parajes; Atocha, Agustinos Recoletos y los Jerónimos conformaron lo que es ahora Patrimonio de la Humanidad. Apoyado y oxigenado por el Retiro.

Desde el corazón

Sánchez Vidal se ha lanzado a escribir uno de esos libros que se escriben con el corazón, por el amor al Prado, con todo el conocimiento que ha mostrado en tantas conferencias en su Auditorio y los recovecos que le faltaban hasta para explicar cómo ‘Bienvenido Mister Marshall’ tiene raíces en Flandes. O como las bengalas de mando de los retratos albergaban los mensajes encriptadas tan valiosos en su época. Si para el autor algunas de las salas predilectas son las de las pinturas negras de Goya, las del Bosco o la basilical de Velázquez; para el lector, el viaje a un museo que pudiera pensar que ya conocía al detalle, confirma que hay todavía más belleza por aprehender, por descubrir, por aprender y por relacionar. Escritor bien docente, ameno y entregado, uno no puede dejar de pensar que lo que aquí ha realizado Sánchez Vidal, es mostrar los anhelos y quebrantos que provoca la visión del arte cuando se ha comprendido la historia y los materiales que la conforman.

Como si leer este libro, permitiese comprender no solo la pintura del reino sino la idiosincrasia que nos conforma. Como las doce estrellas de la bandera europea, de nuevo sobre ese fondo azul tan preciado y preferido, conforman un sentido profundo o inmaculado o las dos cosas a la vez. Y de cómo lo que ha sido el Salón de Reinos del palacio del Buen Retiro será la tercera pata del Prado. O de cómo una buena idea llevada a la práctica eleva su valor y significado hasta donde no se imaginaba que pudiese llegar. Si la ampliación de Moneo con los Jerónimos elevó la capacidad y comodidad del museo; el Salón de Reinos, vigente desde aquel Buen Retiro que no cesa, se convierte en la puerta del futuro de este libro que hace de puente entre todo lo que es la pinacoteca y lo que puede llegar a ser.

Un lugar sin igual

Sin quererlo, Sánchez Vidal hace de esta obra una de consulta para el paseante que nunca falta en el Prado, porque aunque no lo desee, tras este 'La vida secreta de los cuadros', estará siempre en cualquier galería, sala o distribuidor del museo. Si tanto ha instruido desde la Fundación Amigos del Prado; ahora además lo hará en este encolado trabajo de cubierta negra como la elegancia que explica en el texto para que el niño de la foto de portada salga del marco que la pintura encuadra. Y si para la RAE, diferente es lo que no es igual; como bien reza el subtítulo del libro, ‘Un recorrido diferente por el Museo del Prado’, es una visita a un lugar que no tiene igual.

Dejemos que el libro hable y con la respiración contenida dejemos que nos hable una de las personas que mejor puede hacerlo de un lugar al que nunca volverá a entrar Goya, por suerte está lleno de él.

No es el museo solo en sí, ni el área en el que se construyó; es el punto de vista original y verosímil; ponderado y afectivo con el que explica el por qué de un amor tan fundado por algo que perdió el precio al intentar calcularle el valor. Tengamos el valor de agradecerle el trabajo realizado, el aprecio de apreciar lo que no tiene precio y seguir amando la belleza desde las líneas llenas de arte sin necesidad de llegar a las trescientas páginas.

Libro para no perderlo de vista nunca, seguirá en la mente del lector cuando lo cierre. Como el saber que cada vez que se entre en el Prado, se podrá recordar que Goya también lo hizo hace solo dos siglos. Cosas que un buen libro trae a flote. El unir épocas lejanas en un mismo arco temporal, el del arte mediante la pintura, arquitectura, cine, literatura. No sigamos, dejemos que el libro hable y con la respiración contenida dejemos que nos hable una de las personas que mejor puede hacerlo de un lugar al que nunca volverá a entrar Goya, por suerte está lleno de él. Como el lector de agradecimiento al autor por mostrar lo valioso y cercano. Seamos sinceros.

EL LIBRO

'La vida secreta de los cuadros'. Agustín Sánchez Vidal. Espasa. Madrid, 2022. 277 páginas.