Diez años después, China Chana publica su tercer disco y recuerda a las Trece Rosas

China Chana es un grupo musical aragonés, asentado en el barrio de Villamayor, que practica la fusión con acercamientos al flamenco y a la rumba, pero también a otros sonidos: ‘reggae’, ‘ska’, caribeños, brasileños, música tradicional aragonesa. China Chana, poco a poco en aragonés, tiende al desenfado, a la alegría y a la frescura musical. Hace unos días, con motivo del nuevo disco (el tercero, que se ha hecho esperar una década), ‘Desde el patio’, que se presenta este sábado 12, a las 20.00, en el Centro Cívico Delicias, eran invitados al programa ‘Hoy por hoy. Madrid’ de la Cadena Ser para hablar no tanto del nuevo trabajo como de una canción, ‘Carta de Julia Conesa. Trece rosas’, que está basada en la epístola que esta joven que sería fusilada ante los muros del cementerio de la Almudena envió a su madre, con esa frase “que mi nombre no se borre en la historia”, tan conmovedora. Y en otras escribió: “Madre, hermano, con todo el cariño os pido que no me lloréis nadie”, “me matan inocente”, “muero como debe morir una inocente”.

El tema, grabado hace algún tiempo, es una de las canciones -una canción responso, una elegía, arreglada con sobriedad donde ningún instrumento robe protagonismo a la voz de Ana Martínez y a los coros- de un álbum que, afirman, “huele a tierra, a romero y a puchero. Sabe a calor de enero. Suena a rumba y a tangos con armonías arabescas, a jotas con son cubano, a tanguillos con aires de festejo cubano. Suenan de nuevo las guitarras, los cajones, las congas, los metales, las palmas y las voces; se suman a la fiesta los violines, las darbukas, las tumbadoras, los teclados y los acordeones. Es momento de celebrar la vida. Vuelve la alegría… y las flores”.

Una de sus percusionistas, “y en China Chana es muy importante la percusión”, Nuria Martínez, explica la adaptación de esa misiva. “Conocimos la carta y nos impresionó. Decidimos grabarla, y antes de hacerle el vídeo quisimos pedir permiso a su familia. En Asturias vive una sobrina-nieta, Constanza, que se mostró emocionada y agradecida, y nosotros más por su buena recepción. Tras la presentación aquí, en Zaragoza, nos gustaría ir a Asturias a llevar unos discos. En algunos conciertos la hemos tocado y se crea un ambiente especial. A todos nos estremece la historia”, dice, y observa que ‘Desde el patio’ es un disco “con aromas de pueblo, un disco de barrio, que quizá sea algo menos festivo que otros, pero tiene nuestro sello: esa música de fusión, con muchos ecos, donde se percibe que no somos flamencos pero nos gusta el flamenco y, por supuesto, la rumba, pero también la jota. En todos nuestros discos hay siempre ritmos de jota. Nos gusta incorporarlos. La jota también forma parte de nuestra raíz”.

Asegura Nuria que ‘Desde el patio’ se ha elaborado con mucha paciencia y con una atmósfera más íntima. En cierto modo, “lo concebimos en el patio de la casa de Ana en Villamayor”. Ana Martínez es la vocalista del grupo. “Ha sido madre de dos criaturas y está en un momento fantástico de voz. Creo que nunca ha cantado tan bonito”, dice Nuria de su hermana. Reconoce que el disco registra una evolución hacia un sonido más acústico, más artesanal, que ha sido grabado en los estudios Luna Nueva de Kike Cruz, entre octubre y noviembre de 2021. “Su aportación ha sido clave. Nos ha ayudado mucho, nos ha dirigido, nos ha dado ideas, igual que nuestro percusionista José Luis Seguer, ‘Fletes’, que también es nuestro percusionista y nuestro mánager”.

Con ellos y con nuevas incorporaciones han ampliado la versatilidad de sus canciones. Hay un poco de todo: relatos de amores clandestinos ( ‘Mi canastero’); letras optimistas y de esperanza (‘Cuando quieras’, ‘Hasta la luna’), homenajes a los abuelos y antepasados (‘Con boina y con toquilla’), un canto al desamor y la pérdida del hogar (‘La escalera’), el texto de Julia Conesa, “donde recordamos a las Trece Rosas, a todas, y decimos sus nombres en la canción”. Ahí, la personal y poderosa voz de Ana Martínez brilla especialmente.

Consideran Nuria Martínez y sus compañeros que el balance final del disco, tan pegado a la tierra, a las noches a la fresca, al arte de contar y de cantar por el placer de hacerlo bajo el manto de las estrellas, es que consta de diez temas “cocinados a fuego lento, a caballo entre el costumbrismo y la modernidad, que conservan la esencia y reflejan la identidad de nuestra formación musical. Más que un grupo al uso, nos sentimos una gran familia”. Por el número de miembros, lo son: Ana Martínez, voz principal; Javier Sánchez, voz y guitarra; David Celorrio, guitarra; Bitor Murillo, bajo: Nuria Martínez, percusión; José Luis Seguer ‘Fletes’, percusión; Eva Lago, coros y palmas; Laura Contreras, coros y palmas y Miguel Ángel Laita, trompeta.

La formación, fundada en 2007, cumple 15 años en 2022. Ha ofrecido más de 300 conciertos y tiene en su haber tres álbumes: ‘Al lío’ (2009), que contó con la colaboración de José Antonio Labordeta, a quien le cautivó su versión del ‘Canto a la libertad’, y en cierto modo los apadrinó, y ‘Que me quiten lo caminao’ (2012). Es decir, aunque no habían parado llevaban una década sin grabar un disco. El sábado, por tanto, será un gran día.

CONCIERTO

'Desde el patio'. Nuevo disco de China Chana. Centro Cívico de las Delicias. A las 20.00.