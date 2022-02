Los Goya que ganaron los aragoneses en más de tres décadas

Hace un año, cuando parecía que la covid se desvanecía un poco, Pilar Palomero se presentó en Málaga y logro cuatro premios Goya de los nueve a los que aspiraba. Salvo el caso de Carlos Saura (Huesca, 1932), que logró el premio a Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado por ‘¡Ay, Carmela!, y once ‘cabezones más’, jamás le había sucedido eso a un realizador aragonés. Luis Buñuel no llegó a tiempo a los galardones; José María Forqué logró un premio a su trayectoria y Paula Ortiz, nominada, no llegó a ganar. Pilar Palomero, con ‘Las novias’, ganó por partida triple: obtuvo el galardón a la Mejor Dirección Novel y a Mejor Guión y a la Mejor Película, y además logró la Mejor Fotografía la colombiana Daniel Cajías, que era la primera mujer que conquistaba ese premio.

‘Las niñas’ fue una película en estado de gracia: se presentó en Berlín y triunfó luego allá donde fue: en el Festival de Málaga, en los Forqué y en los Feroz, y por supuesto en los Simón. Y en la noche de los Goya. A partir de unos textos de adolescencia que conservaba la directora, cuya pasión secreta es la escritura de cuentos, se contaba la historia del despertar a la adolescencia y a ciertos ritos de paso, entre ellos el sexo, de una niña y sus amigas, en la España de 1992, plena de libertad y de contradicciones.

En la carrera por los Goya, el primer distinguido fue el ya citado Carlos Saura un 15 de febrero de 1991, que logró una cifra de récord: trece estatuillas. Años más tarde, ‘Mar adentro’, de Alejandro Amenábar, superaría esa cifra con un trofeo más. La película está basada en la obra homónima de José Sanchis Sinisterra, que sucedía en Belchite, y que tuvo un espectacular estreno en Zaragoza en el Teatro Principal con Verónica Forqué y José Luis Gómez.

José Luis Borau recibió el Goya a la mejor dirección por 'Niño nadie'. Reuters/Heraldo

En 1995, José María Forqué recibió el Goya de Honor, de manos de su hija (dijo que “era alguien al que conocía desde hacía muchos años y me cae muy bien”). Verónica estuvo acompañada por Luis García Berlanga. Con pajarita, Forqué dio un discurso muy breve y lo cerró diciendo que “a pesar de las batallas perdidas y las ilusiones rotas, la tierra es muy hermosa”. José María Forqué, un auténtico artesano de lujo, es autor de películas como ‘Atraco a las tres’, ‘El diablo toca la flauta’ , ‘Usted puede ser un asesino’, ‘Amanecer en Puerta Oscura’ o las series sobre Ramón y Cajal y Miguel Servet.

José Luis Borau fue nominado en tres ocasiones: al Mejor Guión en 1987, por Tata mía’, y por ‘Niño nadie’, 2001, sin suerte, y a la Mejor Dirección, que logró ese mismo año. Tuvo un gesto conmovedor frente al terrorismo de ETA en 1998 cuando mostró sus manos pintadas de blanco.

Habría que esperar más de una década para repetir cosecha: Gaizka Urresti, que había tenido un Goya como productor, ganó el premio al Mejor Corto de ficción por ‘Abstenerse agencias’ con Asunción Balaguer en el reparto. En 2016, Luisa Gavasa mereció el de Mejor Actriz de Reparto por su impresionante trabajo como la Madre en ‘La novia’ de Paula Ortiz. El año 2019 fue excepcional para los cineastas aragoneses: lograron el codiciado galardón la guionista Isabel Peña por su trabajo en ‘El reino’ de Rodrigo Sorogoyen, Natalia Moreno por su documental ‘Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas’, en la que trabajó cinco años y que define como “algo más que una película, la historia de una vida en la música”, y Carla Pérez de Albéniz por la Dirección de Producción de ‘Mientras dure la guerra’ de Alejandro Amenábar.

En la edición de 2022, Aragón solo tiene un candidato para la noche del sábado en Valencia: el productor Miguel Ángel Lamata que aspira al Goya al Mejor Documental con ‘Héroes. Silencio & Rock’ de Alexis Morante. También aspira al Goya a la Mejor Canción, Xavier Capellas con ‘Burst out’, con letra de Àngel Leiro y Jean Paul Dupeyron, que suena en el documental ‘Gervasio Sánchez. Álbum de posguerra’, dirigido por Airy Maragall y Àngel Leiro.