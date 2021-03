Pilar Palomero: "Con todas las emociones, no he podido pegar ojo en toda la noche"

¿Ha podido conciliar el sueño tras la gesta conseguida?

Ha sido muy complicado dormir un poco. No me siento para nada descansada. Con todos los nervios acumulados y con toda la emoción que supone ganar cuatro premios Goya, entre ellos el de mejor película, se puede decir que no he pegado ojo.

¿Y cómo se siente una el día después?

Creo que todavía no lo he asimilado. Y, además, como todavía no tengo el Goya físicamente, tengo muchísimas ganas de tenerlo en mis manos. No he tenido mucho tiempo para pensar las cosas y reflexionar. Mi día ha sido desayunar y, a partir de allí, hacer una entrevista tras otra, con lo que te das cuenta de la trascendencia que tiene lo que hemos logrado con ‘Las niñas’.

¿Sabe cuándo le entregarán el Goya físicamente?

La verdad es que no lo sé, no tengo ni idea, espero que cuanto antes. Me hace muchísima ilusión.

Para calibrar la magnitud de su conquista, basta con citar que solo un aragonés había conseguido vencer en la categoría de mejor película. Y fue, nada más y nada menos, que Carlos Saura con ‘¡Ay, Carmela!’ en 1990. ¿Qué le sugiere?

Buah, madre mía, no lo sabía. Me parece increíble. ¡Qué honor! Cuando escucho cosas así es cuando me doy cuenta de que necesito procesar todo lo que estoy viviendo.

¿Qué hubiera dado por poder vivir una gala tan intensa e importante en su trayectoria en vivo, en el Teatro Soho Caixabank de Málaga en lugar de en el salón de un hotel de Barcelona?

No sé cómo hubiera sido la gala en otras circunstancias porque es mi primera película. Es una experiencia que no había vivido nunca. Evidentemente se me hizo raro vivirlo todo desde un hotel. Fue una ceremonia muy emotiva y bonita, pero resulta muy extraño estar delante de un monitor. Fue como estar en un Zoom, las sensaciones son raras. No recibes las estatuillas con tu nombre. Es un concepto radicalmente diferente a lo anterior, pero el mundo del cine ha demostrado su capacidad de adaptación para que saliera adelante. Es lo que ha tocado y lo vamos a vivir igualmente de forma intensa.

Entre las centenares o miles de felicitaciones que ha recibido, ¿ha habido alguna que le haya tocado especialmente el corazón?

Si soy sincera, debo decir que desde la noche del sábado no he podido mirar el móvil. Lo tengo totalmente colapsado. Cuando terminamos la gala, lo primero que hice fue llamar a mi madre y a mis hermanos para compartirlo con ellos.

Más información La luz de la emoción: un perfil de Pilar Palomero

¿Ellos lo vivieron en Zaragoza?

Sí, ellos se quedaron en Zaragoza. Me hubiera encantado vivirlo con ellos, pero las circunstancias no lo permitieron.

¿Qué le dijo su madre?

Estaba pletórica. Imagínese la euforia y la alegría que tenía...

Usted sí que se acordó de su familia tras recibir los premios, incluso de su colegio, el Escolapias Pompiliano de Zaragoza.

Claro, no podía olvidarme de todos ellos. La película, aunque no es una historia autobiográfica, la he construido con mis recuerdos y los recuerdos de la gente de mi entorno, desde familiares a amigas. Y todos ellos forman parte de este proyecto tan maravilloso.

Si cuando en el verano de 2019, en pleno rodaje de la película en Zaragoza, le hubieran avanzado lo que vendría detrás...

Me lo llegan a decir en ese momento y no me lo hubiera creído. De hecho, no me lo creía ni hace seis meses. Esto es un sueño hecho realidad. Me siento muy afortunada.

¿Siente que su éxito pueda iluminar el camino de muchas jóvenes que vienen detrás? Ha demostrado que desde Aragón se puede llegar muy lejos.

Ojalá sea así. Me encantaría servir de estímulo para las chicas y chicos que quieran dedicarse a este mundo tan complicado y a la vez apasionante que es el cine. Sin complejos y con mucho trabajo.

¿Qué planes tiene con su próxima película, ‘La maternal’?

En cuanto termine con la vorágine de ‘Las niñas’, seguiré con el desarollo de guión con la intención de rodar antes de que termine el año. Con el confinamiento aproveché para adelantar mucho trabajo.

¿Recalará el rodaje en Aragón?

Todavía no lo sabemos, pero sería un placer.