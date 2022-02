Isabel Peña: “Más que personajes, intento dibujar personas”

El nombre de Isabel Peña está asociado desde hace seis años a las entregas de premios del cine en España (ganó el Goya en 2019 por ‘El reino’) y, lo que es más importante, a la calidad dentro de la escritura fílmica.

La guionista zaragozana y su socio, Rodrigo Sorogoyen, llevan años combinando fuerzas para sacar adelante proyectos de calidad en la gran pantalla y, desde la multipremiada ‘Antidisturbios’ (2020), también en la pequeña. Ahora ultiman el largometraje ‘As bestas’, que concluyó su rodaje hace unas semanas, con la idea de estrenarlo a lo largo de 2022. Además, continúan adelante con una serie sobre la guerra civil española para la plataforma Movistar.

“La idea de ‘As bestas’ surgió hace bastante tiempo -recuerda- y hemos ido posponiendo su materialización por diversas razones; la primera versión del guión es de 2016. Esta profesión es así, a veces tienes poder sobre tu futuro, pero lo normal es que no sea así. Se adelantaron otros proyectos por distintos motivos, pero… ¿sabes? Hacerlo ahora ha sido positivo, hemos podido reescribir mucho, Rodrigo ha crecido como director… lo que parecía una mala noticia, una buena idea que seguía en el cajón, ha desembocado en algo bueno”.

Peña cree que ella también ha evolucionado en lo personal. “Es difícil decir esto de una misma, pero creo que sí, se aprende en el camino, escuchando y reflexionando. Más que personajes, intento dibujar personas; el personaje está más cerca de tu pensamiento, se te ocurre antes y tiene menos aristas, pero prefiero no quedarme satisfecha con la primera idea, ni con la segunda, me gusta seguir buscando y alcanzar una complejidad que acerque más al personaje a ese concepto de persona. Ahora la película está ya en montaje; ha sido un proceso muy distinto a los anteriores, y difícil. Rodrigo ha salido de la ciudad como decorado, todo el equipo se ha marchado al monte gallego. Es un cambio radical, y enriquecedor, aunque no es fácil depender de la meteorología en un rodaje, limita mucho las previsiones”.

Esa búsqueda de la complejidad puede comprometer el tempo de una película, pero Peña cree haber salvado ese escollo sin problemas. “Las tramas pueden acercarse más al artificio o a la realidad, pero el proceso es parecido. Obviamente, es más fácil alcanzar lo espectacular, pero creo que lo ‘pequeño’ es más sincero y potente, menos es más, para mí se trata de destilar una esencia”.

En el reparto, además de una pareja protagonista gala -Denis Ménochet y Valerie Foïs- figura Luis Zahera, uno de los secundarios más valorados por público y crítica en el último lustro, y también presente en dos de los repartos más celebrados del tándem Sorogoyen-Peña: ‘Que Dios nos perdone’ (2016) y ‘El reino’ (2018). “Luis es un lujo absoluto, escribimos su personaje pensando en él, pero lo que hace con lo que le das es brutal, aún mejor de lo que podíamos esperar, que ya era mucho. Es un poco como nosotros a la hora de trabajar, siempre busca una tercera idea, no se conforma; estoy deseando que la gente lo vea en esta película. Con Valerie y Denis también ha ido todo de maravilla; Rodrigo habla muy bien francés, ellos han acabado aprendiendo castellano y el entendimiento ha sido fácil, más allá de la barrera idiomática inicial. Todo el equipo ha estado a gran altura”.

Luis Zahera (en primer plano) está en el reparto de 'As bestas'. HA

La película huele a premios desde antes de su estreno. La zaragozana valora esa parte de su trabajo con agradecimiento, pero sin alharacas. “Desde 2016 me toca vivir esas situaciones, y naturalmente lo asumo, los premios se agradecen y son buenos para los proyectos. Cuando llegan las entregas de premios y las ceremonias, lo hago lo mejor y lo más rápido que puedo”, ríe.

Antes, durante y después, pero con mesura

Isabel Peña es minuciosa en el trabajo, pero hay terrenos en los que prefiere no figurar. “A los rodajes no suelo ir demasiado; me paso a apoyar a mi socio y director, y estando sobre el terreno tratas de mejorar alguna página del guión, pero lo justo, vaya. Es mi socio el que está allá a diario, yo ayudo en lo que puedo. Como guionista hay que tener una actitud abierta y decidida al mismo tiempo, escuchas a todo el mundo y eliges lo que crees que es bueno para la película".

‘As bestas’ es una película muy gallega. "Conozco bastante la zona, y además hicimos varios viajes en los últimos años para aterrizar la idea. No queremos ser los típicos urbanitas hablando del campo; lo somos, pero se trata de que no se note mucho, de trabajar desde el rigor y hacer justicia a una tierra tan única como aquella. En ‘As bestas’ hay pausa, sí, pero no es una película contemplativa… y es dura. Rodrigo ha conseguido un equilibrio muy bueno entre lo que suele hacer y una nueva narrativa”, aclara.

Isabel Peña vive en Madrid, y el AVE colabora a que no tenga sensación de desarraigo. “Estoy a hora y cuarto en tren, sería ofensivo hablar de desarraigo -ríe- y además me siento muy unida a mi ciudad y a mi tierra, estoy al tanto de lo que ocurre en Aragón, incluyendo la actividad audiovisual. ¿Qué me llama la atención? Varias cosas, pero hay una que sonará a obviedad, lo que pasa es que es cierta: tengo muchas ganas de ver la nueva película de Pilar Palomero. Mientras tanto, y en lo que se define el estreno a lo largo de 2022 y siempre si no hay algún imprevisto como los que vivimos últimamente, seguimos trabajando en la serie sobre la guerra civil que preparamos para Movistar desde hace un año. Está siendo un proceso muy interesante; a ver qué sale”.