Luisa Gavasa: “Me puse a recitarle ‘Macbeth’ a Ken Loach en el ‘photocall’ de los Goya”

“Vivimos tiempos extraños. La covid deja un poso de preocupación, de temor, de incertidumbre, y de alguna manera nos afecta a todos”, dice Luisa Gavasa (Zaragoza, 1951), mientras coge limones en su casa de campo en Extremadura. Este año no acudirá a Valencia a la gala de los Goya, pero sí estará con la película ‘Cartas robadas’, de Amparo Climent, directora, actriz y pintora, en el Festival de Málaga. “Es una película muy emocionante y comprometida. Son cartas auténticas de mujeres republicanas, fusiladas, exiliadas, etc. Cada vez que pienso en la película me emociono: rodamos en Belchite y en el ‘making off’ recordé a mi abuelo republicano”. A la vez, prepara los ensayos del corto ‘Pide un deseo’, donde se reivindica la necesidad de mayor investigación científica en España.

“¿Qué han significado el premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto de 2016 por ‘La novia’? De entrada, me dio reconocimiento y un lugar en el cine. Era más o menos conocida en teatro y televisión, y había hecho algunas películas con José Vicente Córdoba y Paula Ortiz, en aquel papel en ‘De tu ventana a la mía’, pero el Goya, aquel Goya, fue importante para mí: me dio un lugar en el cine”, dice Luisa. Los efectos no se hicieron esperar. “Al poco tiempo recibí la llamada de Javier Fesser, Julio Medem y de José Luis Garci. Poco después hice ‘Miau’ de Ignacio Estaregui. Puedo decir que en estos cinco años no he parado de trabajar”, recuerda.

Si Miguel Ángel Lamata ha dicho que los Goya son como un homenaje que la industria se hace a sí misma, ella piense en la misma dirección: esos galardones agiten y potencian y desarrollan el cine español. “No tenemos la industria más poderosa del mundo, no es la norteamericana, pero los Goya fijan el foco. A veces redescubren una película, rescatan a un director, destacan una interpretación. Pueden dar una segunda vida o una segunda oportunidad a algo valioso que se nos había pasado”, matiza.

La actriz Luisa Gavasa, premios Feroz y Goya de 2016 por 'La novia' como actriz de reparto. Javier Mantana.

Luisa Gavasa pertenece a la Academia de Cine desde hace más de 25 años. “Por eso había estado muchas veces. Pero no es igual el día en la que tú eres la nominada. Ese fue un día especial, emocionante y de nervios. Me pasé toda la gala cogida de la mano de mi hijo. Había ganado el premio Feroz y pensaba que también podía ganar allí, pero nunca lo tienes claro del todo. Y cuando oyes tu nombre, la sensación es maravillosa. Te concentras para no caerte cuando subes las escaleras y luego sueltas tu discurso con toda la sinceridad y emoción posible”, dice.

Confiesa que con los años se ha vuelto más sentimental y que hasta ahora, en ningún galardón, ha dado las gracias a sus padres. “Si volviera a ganar un galardón o recibiese un premio importante, creo que se lo dedicaría. Aquella vez pensé que era un poco cursi, o un lugar común, pero ahora me encantaría hacerlo. Dedicar el mejor premio a mis padres. No he escrito nunca ningún discurso, tampoco aquella noche, ni cuando me nombraron Hija Predilecta de Zaragoza ni cuando fui pregonera, aunque sí llevaba preparado lo que quería decir”, revela.

De aquella ceremonia del 6 de febrero de 2016 recuerda algunas cosas. El cariño, la ilusión del equipo, el compañerismo, y a la vez un detalle un tanto insólito: en la alfombra roja desfiló el actor norteamericano Tim Robbins. “Lo admiro mucho. Estábamos un poco alejados. Yo con una copa de vino y él con una taza de café. Me pasé un rato intentando hacerle señales con los ojos para expresarle mi admiración por películas como ‘Mystic river’ o ‘Cadena perpetua’, por su trayectoria en general. Juraría que se dio cuenta”.

Luisa Gavasa, Paula Ortiz y Jesús Bosqued, retrato de las nominaciones a los Goya de 2016. Enrique Cidoncha.

Al año siguiente, en 2017, Luisa Gavasa entregaba un premio con la actriz Eulalia Ramon. “Lo bueno sucedió durante el ‘photocall’. A mi lado estaban dos hombres maduros que hablaban en inglés. No sé lo que dijeron, que sonreí. Y uno de ellos, se acercó a mí y me dijo si hablaba inglés. Le dije que había estudiado Filología Inglesa y que había hecho mi tesis sobre ‘Macbeth’. Se rio con sorpresa. No sé por qué le dije que aún me sabía las primeras páginas. Y allá fui yo: empecé a recitar el texto de Shakespeare. Poco después me enteré quién era: el gran director Ken Loach. Me quise morir”, dice con una sonrisa.