"Somos ocho mujeres defendiendo a Lorca y dejándonos la piel sobre el escenario"

Emocionada y torrencial, la actriz aragonesa Luisa Gavasa se reencuentra este jueves con el Teatro Principal de Zaragoza. "Viéndolo, son demasiadas cosas las que se agolpan en mi corazón. Aquí di mi primera función teatral con 22 años y ahora tengo 70 –aseguraba este miércoles–. Recupero el sonido del telón, el olor de los camerinos... Siempre me he sentido querida en mi ciudad, que me lo ha dado todo. Aquí están todos los que se fueron, como mis abuelos y mis padres, y también el futuro, como mi hijo, que vendrá a ver la función».

Gavasa se reencuentra con su escenario más querido de la mano de una producción teatral, ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca, que ha puesto en pie José Carlos Plaza. Se van a ofrecer cuatro funciones del espectáculo, desde hoy y hasta el domingo, pero las entradas están agotadas. Y seguramente lo estarían también si el Principal no tuviera que reducir su aforo al 50%. La obra llega a Zaragoza apenas comenzado su rodaje, ya que solo se han dado hasta ahora siete funciones, incluida la de su estreno en Alicante. Estará de gira por toda España durante al menos un año.

Plaza ya dirigió en 1984 una ‘Bernarda’ con un reparto histórico: Berta Riaza, Aurora Redondo, Ana Belén, Mari Carmen Prendes... El de esta versión, que llega casi 30 años después, no tiene nada que envidiarle: Consuelo Trujillo (como Bernarda Alba), Ana Fernández (Angustias), Marina Salas (Adela), Ruth Gabriel (Magdalena), Zaira Montes (Martirio), Montse Peidro (Amelia) y Rosario Pardo (Poncia, la criada). A estos nombres hay que añadir, obviamente, el de Luisa Gavasa, que da vida al papel de Josefa, madre de Bernarda.

"María Josefa es la luz –señalaba la actriz–. No creo que en realidad esté loca, sino que es una mujer que ha decidido ‘ser’ loca para salir de la prisión que ha configurado su hija. Es un papel que, como decimos los actores y actrices, es un ‘bombón’, y lo he podido sacar adelante gracias a mis compañeras, porque estar 19 años fuera del teatro se dice pronto, pero luego hay que subirse al escenario y actuar. A mí, para bien y para mal, casi se me había olvidado, y gracias a mis compañeras lo he conseguido. Todas nos dejamos la piel en la obra, yo solo un rato".

La versión de la obra escrita por Lorca en 1936 respeta al máximo el texto original y apenas se permite licencias en vestuario y escenografía. Según otra actriz de la obra, Ana Fernández, la obra se desarrolla en un patio con varias salidas que dan al interior de la casa y una que da al exterior. "Es un montaje áspero, clásico, que en todo momento busca dejar claro lo que nos quiere decir Lorca sobre las consecuencias de no tener futuro pero, también, nos muestra el lado más oscuro de lo que somos".

Consuelo Trujillo, como Bernarda Alba, lleva buena parte del peso de cada función. En el proceso de aprendizaje de su papel ha descubierto "que Lorca te pide siempre que abras tu corazón, porque un actor no se puede poner en medio de las palabras de Federico. Mi papel es muy duro y nada empático, y yo he intentado acercarme a él desde la visión de una mujer del siglo XXI pero huyendo de la tentación de gustar y agradar al público. He querido mostrar la negrura y el sufrimiento que Bernarda Alba trae para sus hijas".

Las tres actrices, junto a Rosario Pardo, creen que la obra contribuye "a luchar contra el machismo, que está muy presente aún en nuestra sociedad".