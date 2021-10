Luisa Gavasa graba, con el cantante Jolís, un disco de música francesa, 'Chanson'

“A veces pienso si en otra vida habré sido una francesa que aparecía por Pigalle, me gusta el corte de pelo a lo garçon y me encanta la canción francesa. ¿Qué por qué? No sabría decirlo: por sus temas, porque se canta al amor, a la soledad, al deseo adolescente, porque pasan veinte años y uno no se arrepiente de lo que ha hecho, porque me encantan algunos intérpretes”, dice la actriz Luisa Gavasa (Zaragoza, 1951), que acaba de publicar el disco ‘Chanson’ con Jolís, nombre artístico de José Luis Gualda, que contiene once temas que han hechos famosos Édith Piaf, Françoise Hardy, Charles Aznavour, Henri Salvador o Gilbert Bécaud, entre otros.

Luisa está pasando unos días en su casa de Extremadura con su familia. Acaba de abandonar la gira del montaje ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca, e interviene, en Zaragoza, en el rodaje de ‘Para entrar a vivir’, el nuevo largometraje de Pablo Aragüés, donde encarna a la propietaria de la inmobiliaria que vende el piso de sus sueños a los jóvenes protagonistas.

“Estudié Filología inglesa pero creo que no me sé ninguna canción en inglés. Y, sin embargo, me sabía muchas en francés. Cuando estrenamos ‘La novia’, recuerdo que nos invitaron al Festival de Huelva. Una noche, rodeada de chicas jóvenes, dije: 'Si veis que en algún momento me pongo a cantar en francés, no os asustéis: es el momento de que me llevéis al hotel'. Todos se rieron”. Más tarde, con un joven cineasta, actor y escritor Marcos Gualda, hicieron un desplazamiento y él le preguntó si de veras le gustaba la ‘chanson’. Claro, que le gustaba, no iba de farol. El cineasta le dijo que tenía un tío, José Luis Gualda, Jolís, al que le apasionaba la canción francesa. Y los puso en contacto.

“Allí empezó todo. Jolís, que lleva ese apodo en recuerdo a su hermana que murió de tuberculosis de niña y lo llamaba así, me enseñó hasta a coger el micrófono para actuar. Me invitó a subirme a un escenario, y eso es lo difícil. Cantar en directo impone, es un desafío. Lo hicimos”. En abril de 2017, Jolís y Luisa Gavasa ofrecieron dos conciertos en el Teatro del Mercado. En medio del vértigo de actuaciones y premios que recibía la actriz, galardonada con el Goya a la mejor intérprete femenina de reparto en la película de Paula Ortiz, empezaron la gira: Granada, Huelva, Gijón y por supuesto Zaragoza.

“La música francesa de la ‘chanson’ es como si te envolviera o te encerrase en una cápsula de sentimientos. Me apetecía cantar. Y es es un sueño que se ha cumplido. Hacerlo ante el público va más allá de todo lo que esperaba y grabar un disco ya lo supera todo. Ha sido algo impensable, emocionante. Es la vida que tanto me da y me sigue dando”, señala, y confiesa que grabar el disco ha sido más fácil que una actuación en directo.

Han elegido once temas, todos conocidos, con arreglos y dirección musical de Nicolás Medina. “Jolís me ha ayudado en todo. Mis canciones favoritas, por decirlo así, son ‘Hier encore’, que ha popularizado Charles Aznavour, y muy especialmente ‘L’hymne à l’amour’ que popularizó Édith Piaf, es una debilidad constante para mí, la adoro, y que yo canto con Jolís”. En el disco los dos cantantes cantan en solitario y se unen en varios temas. El disco se presentará el 15 o 16 de noviembre en la sala Vesta de Madrid, en la calle Barquillo.

“Regreso a la Zaragoza en los próximos días. Este domingo recojo un premio en Toledo por mi trabajo en el corto ‘El traje de novia’, de Enrique Muñoz, donde yo intervengo. Es una película sobre el dolor de las mujeres, víctimas de la violencia machista, y está inspirada en hechos reales. Por otra parte, voy a estar en Zaragoza la semana que viene en el rodaje de Pablo Aragüés. Me resulta conmovedor: hace muchos años yo jugaba al tenis con su padre”, dice con una sonrisa de felicidad.