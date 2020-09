Luisa Gavasa: "Soy una actriz muy profeta en mi tierra"

La intérprete zaragozana Luisa Gavasa, quien recogerá este domingo el Simón de Honor en la gala de los Premios del Cine Aragonés, reconoce que es una actriz "muy profeta" en su tierra, que la hace volver "al Ebro, a las jotas y a las raíces".

A unas horas de la celebración de la gala, la organización ha ofrecido una rueda de prensa en Zaragoza para presentar a la homenajeada, quien ha estado acompañada por el presidente de la Academia del Cine Aragonés (ACA), Jesús Marco, el presentador Alejandro Aisa y la cantante Viki Lafuente, quien amenizará la cita con su música en directo.

Gavasa, premio Goya a Mejor interpretación femenina de reparto en 2016 por 'La novia', sumará con este reconocimiento su tercera estatuilla por parte de los cineastas aragoneses, que también la han aplaudido con premios en los festivales de Zaragoza, Fuentes de Ebro, Bujaraloz, Daroca o La Almunia de Doña Godina.

"Todos los festivales de Zaragoza me han dado premio o lo he entregado, creo que solo me falta una rotonda", ha bromeado la actriz, quien también ha tenido el honor de ser pregonera de fiestas, ser nombrada Hija Predilecta o dar las campanadas de su ciudad en el 2020.

Pero aunque es consciente de que los reconocimientos son muy bonitos, el "premio enorme que no se puede colocar en ninguna estantería" es el amor de la gente, que recibe en las muestras de cariño de aquellos que la reconocen por la calle, especialmente en Aragón.

"Una vez me encontré con una señora que se sacó del bolso una figura de la Virgen del Pilar para mí. Y me dijo: «Para que esta columna la proteja siempre». Y me eché a llorar, porque eso es lo que me toca de mi profesión", ha relatado.

La actriz ha remarcado también que este honor le llega en tiempos difíciles para la cultura, en un momento en el que "hay que defender más que nunca lo que somos", en referencia a los miles de profesionales que viven del sector.

"Es importante estar aquí como fue estar en Málaga o en San Sebastián. No puede ser que viajemos en AVE como piojos en costura y que a los cines o teatros no se pueda entrar. Porque el cine no solo es cultura, sino que también es vida", ha criticado.

Una visión que ha compartido el director de la ACA, quien ha señalado que el objetivo de esta fiesta del cine es también "que se pueda poner cara con nombres y apellidos" a todos los que conforman el mundo del cine, desde técnicos a actores, que desde hace meses atraviesan serias dificultades.

"Además del turismo y la gastronomía, Aragón es un gran plató cinematográfico al que se le puede sacar mucho más provecho", ha asegurado Marco.

Como ha recordado por su parte la cantante zaragozana Viki Lafuente, el escenario es solo "la punta del iceberg" y no brillaría sin todos los que están detrás.

La artista presentará esta noche el sencillo 'Got to learn', el primero de su primer trabajo personal, 'Libre', que saldrá a la venta el próximo mes de febrero de la mano de Viki & The Wild.

La conducción de la gala, prevista para mayo y que ha tenido que ser pospuesta hasta ahora por la pandemia de covid-19, correrá a cargo del periodista Alejandro Aisa, quien intentará proyectar momentos para "reír, emocionarse y, sobre todo, desconectar".

En definitiva, "dejar en las puertas del auditorio todo lo que nos envuelve" y reivindicar el gran papel de las artes ya que, como ha subrayado, "si algo nos ha dejado el 2020 es que la cultura no nos ha abandonado".