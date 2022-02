Desde Zaragoza a Disneyland y a los Harry Potter Estudios en sus aniversarios

A lo largo de 2022 se celebran dos grandes y redondos aniversarios de referentes mundiales de la ficción y la animación. Disneyland París, el parque temático, cumple 30 años y el mago más famoso de la ficción, Harry Potter, vuelve a estar en boca de todos por el 20 aniversario del estreno de la primera película de la saga.

Ambos universos de fantasía tienen parques temáticos en Europa y también ambos destinos se pueden visitar directamente desde el aeropuerto de Zaragoza. Los vuelos de Ryanair, a París Beauvais y a Londres Stansted, conectan con las celebraciones de los aniversarios de Disneyland París y de los estudios Warner de Londres de Harry Potter.

Zaragoza-París con la fantasía de Disney

A partir del 6 de marzo de 2022, Disneyland mostrará su mundo de fantasía en Europa con una programación y un 'merchandising' creado exclusivamente para el 30 aniversario de la inauguración del parque.

El castillo de Disneyland parís bajo el logo del 30 aniversario del parque Heraldo.es

Hace 30 años, Euro Disney abría sus puertas en Marne-la-Vallée, a apenas 32 kilómetros del centro de París. Desde entonces, el parque temático, que ya ha cambiado varias veces de nombre -ahora conocido como Disneyland París- no ha hecho más que crecer y adaptarse a los nuevos tiempos, integrando en su espacio, de algo más de 22 kilómetros cuadrados, algunas de las franquicias que la compañía del ratón Mickey ha ido adquiriendo en estos últimos años, como la saga 'Star Wars' o el universo Marvel.

La compañía aérea Ryanair tiene vuelos disponibles desde Zaragoza a París Beauvais todos los martes y los sábados hasta octubre.

La entrada a los dos parques de Disney (Disneyland Park y Walt Disney Studio, sin contar con Disney Village por ser de acceso gratuito) puede costar desde 54€ por persona dependiendo las fechas, edad y el número de los visitantes.

Si se compra el paquete de dos días con alojamiento y entrada en un hotel básico del parque puede salir desde 155€ por persona (por ejemplo en el hotel Santa Fe**, ambientado en la película 'Cars', en temporada baja). El mismo pack, en temporada alta, en el recién estrenado hotel New York - The Art of Marvel, el precio podría subir hasta los 720€.

Precisamente, en torno al mundo de los superhéroes versará una de las grandes novedades que va a alojar el parque con motivo de su aniversario: un campus dedicado a los Vengadores. Así lo anunció a principio de año Natacha Rafalski, presidenta de Disneyland París, en una rueda de prensa internacional.

"Aquí, en Disneyland París, siempre buscamos nuevas e innovadoras formas de contar nuestras historias e integrar nuestras populares franquicias en el corazón de nuestros visitantes, y puedo confirmar que el campus de los Vengadores se abrirá en pocos meses, en verano de 2022, coincidiendo con el 30 aniversario del parque", anunció la presidenta.

Desde el canal oficial de Youtube del parque subieron hace unos días un vídeo mostrando cómo avanzan las obras de este espacio de Marvel dentro del parque de Walt Disney Studios.

Zaragoza-Londres de la mano de Harry Potter

Desde que comenzó 2022, la cicatriz de Harry Potter ha vuelto a relucir por las tiendas en varios productos y por las vallas publicitarias. No es cosa de la nostalgia colectiva, es por el 20 aniversario del estreno de su primera película: 'Harry Potter y la piedra filosofal'.

Los estudios Warner Bros de Harry Potter en Londres Heraldo.es

En Londres, se puede experimentar el universo de magia y hechicería de J.K. Rowling con una visita a los Estudios de Harry Potter, dentro de los Estudios Warner Bros. Estos últimos, ubicados en Leavesden, son considerados como los mayores del cine de Reino Unido. Todavía en pleno funcionamiento, los Estudios Warner Bros han sido el escenario de innumerables películas icónicas, como las de Harry Potter, algunas de La Guerra de las Galaxias, Batman y las de Misión Imposible, que se han rodado allí.

Los protagonistas de Harry Potter se reunieron allí, este año, por el 20 aniversario de la primera película en el rodaje del documental producido por HBO. Los actores más aclamados por el público, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint volvieron a juntarse para rememorar los momentos más épicos de las películas que los lanzaron al estrellato en este documental titulado 'Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts', que fue lanzado el 1 de enero de este año.

Las entradas a los estudios cuestan unas 50 libras por persona y día, también tienen una oferta con alojamiento en hoteles asociados desde 69 libras.

Los estudios Warner Bros de Harry Potter abrieron al público en 2012. Leavesden, donde están ubicados, fue donde se filmaron todas las películas de la saga, desde 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' en 2001 hasta 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2' en 2010. La visita a los estudios fue inaugurada por el Duque y la Duquesa de Cambridge en 2013. Cientos de miles de visitantes acuden a esta premiada muestra cada año.

Durante la visita a los estudios, el visitante puede meterse en la piel de Dobby, Buckbeak, Ojoloco Moody, poner a prueba sus habilidades para agitar las varitas, adentrarse en el salón principal del colegio Hogwarts, en el callejón Diagon, en la oficina del profesor Dumbledore y en el banco de Gringotts. También subirse al Expreso de Hogwarts y enfrentarse a los Mortífagos, el Basilisco y demás criaturas mágicas. Al sumergirse en los fascinantes entresijos del 'Potterverso', con cientos de miles de accesorios, trajes icónicos y souvenirs, es inevitable revivir cada detalle de esta popular ficción.

Los vuelos desde Zaragoza a Londres Stansted salen los martes, miércoles, jueves, sábados y domingos a partir de marzo de 2022. Y aunque se trate de un viaje mágico, no hay que olvidar el transporte desde el aeropuerto de Londres Stansted hasta los estudios o la capital, depende del plan, ya que no es algo que se haga tan rápido como traspasar un muro en King's Cross. En el caso de París Beauvais sucede lo mismo, hay varias opciones que se pueden consultar en las páginas web de ambos aeropuertos para llegar al hotel en unas cuantas horas.