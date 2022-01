Michel Gracia: “Seguimos al pie del cañón, la música no te suelta nunca”

Publicista, músico y escritor. ¿Hay orden predeterminado en esa secuencia?

La relación con el público es distinta. Mi profesión, la publicidad, va encaminada a unos objetivos de márquetin. En la música hago lo que me apetece, pero cuando subes a un escenario quieres que guste a quienes han venido a verte. En la literatura, con mi libro autopublicado, ‘Palabarismos’, y la idea de hacer más cosas, me salgo de los parámetros canónicos y no busco aplauso ni ventas, solo expresarme.

Sus malabares en negro sobre blanco recuerdan a las greguerías…

Están inspiradas en Ramón Gómez de la Serna, por supuesto, y no falta el humor, pero otras veces hay un trasfondo filosófico y, desde mi punto de vista, bastante poesía. Me gusta observar las pequeñas cosas, que pueden parecer anodinas pero revelan connotaciones más sensibles cuando les das una vuelta. El aspecto formal de la escritura me interesa mucho, incluso más allá de la semántica.

La magia del reduccionismo…

Sí, a la mínima expresión si es necesario, y buscando la ambigüedad; estoy seguro de que cada persona que lea los ‘palabarismos’ hará su propia interpretación.

¿Qué ha sido lo más interesante que ha hecho con El Directorio como publicista?

Empecé en publicidad tras acabarla carrera;vi un anuncio donde buscaban licenciados en Filosofía y Letras para escribir textos en una agencia de publicidad, y probé; había una prueba con 250 candidatos, y me eligieron. Aprendí a canalizar la creatividad para ajustarme a las premisas del cliente y su producto, a encontrar esa idea diferencial, con gancho, que llegue a la gente. Estuve 10 años en esa agencia y montamos la nuestra en 1999. Creo que tenemos prestigio local como creativos, y entre muchos trabajos de interés hay dos cosas recientes que nos han dejado contentos: la campaña navideña de 2021 en el Ayuntamiento y las locuciones del bus turístico de la ciudad, donde Zaragoza habla en primera persona gracias a la geolocalización, yendo más allá del “a su derecha tiene usted”.

Salto al pentagrama. Fernando Navarro y usted fundaron Los Modos hace unos añitos.

Vengo de Marianistas, donde había bastantes grupos en los 80, de diferentes estilos. Fernando era de Jesuitas, otro hervidero de gente tocando, y había muchos grupos en los institutos, nos íbamos encontrando. Al principio, te hablo del 83 u 84, no sabíamos ni afinar la guitarra, fuimos aprendiendo. Un día conocimos en la calle Moneva a Pedro Andreu y empezamos a ensayar en el local.

En aquel local de ensayos había otro grupo.

Sí, Héroes del Silencio. A Enrique Bunbury, que entonces era Quique, hermano pequeño de un compañero mío de clase, le había visto tocar la batería en el BV-80. En esa actuación ya le vimos el carisma. Luego pasó al bajo, a cantar… ya sabes que Héroes empezó con Juan y Pedro Valdivia junto a él, y cuando Pedro Valdivia lo dejó por sus estudios de medicina llamaron a Pedro Andreu para que entrase. Tocamos en el Rincón de Goya en la final regional de Radio Juventud en 1987, con Carlos Alda al bajo, y Pedro hizo doblete. No ganamos ninguno de los dos grupos, por cierto; ganó Acolla. Con Héroes siempre hemos tenido muy buena relación; curraban muchísimo, ensayaban a diario, y además de tener talento contaron finalmente con el apoyo para ir a Madrid y despegar.

Tras años de hiato, Los Modos volvieron a juntarse.

Sí, a tocar en sitios pequeños y también ante 40.000 personas en la plaza del Pilar. Para ser músicos aficionados que no han llegado a grandes cosas, nos hemos mantenido tocando y editamos nuestro primer disco, ‘Somos Los Modos’, en 2018. Teníamos una maqueta que grabamos en un ocho pistas con Carlos Frisas, y el estudio de grabación era el dormitorio de su hijo. No fuimos a Madrid y quizá por eso no pasó mucho más; es el caso de otros grupos amigos como Intrusos. Tenemos proyectos paralelos como Alexandra & The Goldtriggers o Álex y Los Coupés. Seguimos al pie del cañón, la música no te suelta nunca.