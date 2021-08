Pedro Andreu, baquetas heroicas que repican alto en el extrarradio

Recibe en su casa con una sonrisa; es un tipo tranquilo, de esos majos que, sin embargo, marca distancias cuando la cordialidad deriva en lo confianzudo. Hablamos de una estrella del rock, y de las grandes. Pedro Andreu es el batería de Héroes del Silencio, grupo en barbecho (desde 1996 y luego, tras un breve regreso a la actividad, desde 2007), que no finiquitado de modo palmario y oficial, por eso lo de ‘es’, en vez de ‘fue’. Sus proyectos del último cuarto de siglo (Puravida, DAB, L4 R3D, el que venga, que vendrá) han corrido y correrán suertes diversas en el mundo musical; tocan palos muy distintos y le han servido para explorar diferentes roles, sensaciones y formas de trabajar. Lleva ya muchos años deslocalizado del centro de Zaragoza; reside en la zona de la Venta del Olivar, camino de Pinseque. Desde allí sigue dando rienda suelta a sus inquietudes, valorando el modo en que su esplendoroso pasado musical repercute en el día a día de 2021, y abordando nuevos retos personales.

“Aquí donde estoy, estoy muy bien. La pandemia ha hecho que me quede todavía más en casa, salgo muy puntualmente por temas familiares o algún compromiso de trabajo. Es un entorno agradable en el que puedo organizarme perfectamente”. Uno de esos compromisos fue la presentación del documental de Alexis Morante y Miguel Ángel Lamata sobre Héroes, presentado hace tres meses y medio en Netflix. “El documental está en su punto justo, ni demasiado bonito ni demasiado oscuro. Que participáramos los cuatro es algo fundamental, y coloca a la banda en el lugar adecuado, mostrando el trabajo que costó llegar a donde llegamos”.

El desenlace del documental exhibe un punto de humor negro en el que las palabras de Pedro tienen un peso singular. “Contamos lo que pasó, sí; no fue el fin del grupo, porque personalmente no he leído en ningún sitio que el grupo se había terminado. Y cuando tocó hablar de aquellos días de 1996, de la gira por Estados Unidos y todo eso… cada uno tenemos nuestra manera de expresar las cosas; hubo momentos tristes, duros, y yo me los tomé quizá con más filosofía, los expresé con la naturalidad que me pedía el cuerpo. Pasó y ya está, no hay que darle vueltas a los días malos toda la vida. Juan -Valdivia, el guitarrista- también andaba suelto en el documental, Joaquín -Cardiel, el bajista- un poco más serio quizá… así salió”.

Pedro se ha encargado de mantener viva la llama ‘heroica’ en las redes. En estos últimos meses, el disco en solitario de Joaquín y la mayor presencia de Juan en foros públicos ha repartido esa tarea. “Me alegro, porque Héroes merece presencia, los fans mantienen vivo el grupo y debemos devolverles el cariño. Están sacando recuerdos muy bonitos, fotos que ni recordaba… creo que es positivo”.

Pedro cree que de todo esto van a salir nuevos proyectos relacionados con Héroes. “Serán cosas con calidad, desde luego; solo saldrán adelante si la banda siente que es lo correcto. Warner va a reeditar ‘Parasiempre’ en vinilo, formato en el que nunca salió, y la idea es ofrecer algún plus que premie a los coleccionistas; no hay fecha aún, pero no tardará mucho. Todos ponemos nuestro granito de arena; es la idea”.

Prepara un audiolibro con diarios de gira de Héroes en el mundo

Pedro conserva sus diarios manuscritos en pequeñas libretas, y esos recuerdos han cimentado una docena larga de capítulos grabados para un proyecto de audiolibro. "Lo solía anotar casi todo; llegaba al hotel y me ponía a escribir, a veces en condiciones duras. Tengo una gira mexicana detallada y escribí otro diario de gira en Europa. Creo que a la gente le va a gustar; se pueden ir en bici escuchando las batallitas que les cuento, por ejemplo. Nunca he locutado, lo haría mejor un profesional, pero los errorcillos tienen su valor en cuanto a naturalidad".

Lo que sigue son extractos del diario grabado de gira de Héroes, escrito por Pedro Andreu en México hace 27 años, en 1994. "El vuelo de Iberia aterriza en el aeropuerto de México DF a las ocho menos veinte de la tarde, hora local. Bajamos del avión un poco idos de la cabeza tras 11 horas de viaje; nos esperaban Pito, Ignacio Cubillas, que es nuestro mánager, y Ricardo Serafín, que ha preparado el paso de la aduana". "Salimos a la terminal y hay algunos fans esperándonos con emoción. Dos clubes de fans se han formado aquí desde nuestra última visita; de eso hará algo menos de un año". "Dejamos el equipaje en el Mission Park Inn y vamos a comer algo al Gallito, que está a dos o tres manzanas. Es una taquería moderna; allí comemos tacos al pastor y guacamole. Ya en la habitación, pienso en todo lo que hemos dejado atrás y todo lo que viene. Somos Héroes del Silencio: Enrique es nuestra voz, Juan nuestro guitarrista, Joaquín nuestro bajista y yo, Pedro, toco la batería. Hemos disparado a diestro y siniestro en España y Europa con cierto éxito, y llegamos con ganas de mostrar de lo que somos capaces".

Un invento, muchos recuerdos... y no todos buenos

En estos meses, Pedro ha abordado nuevas ilusiones sin alejar la vista de lo musical; es su pasión y siempre hay que esperar sorpresas al respecto cuando se involucra en algo. Una de esas actividades alternativas llama la atención, porque versa sobre un tema anatómico; los apoyos correctos de los pies en los baterías. "Este asunto se enfoca sobre todo en los más pequeños. Si apoyas solo un pie cuando empiezas a tocar, la postura se desequilibra y resulta especialmente perjudicial para los chavales. La idea es una especie de calza para los pies, que nivela esa postura; curiosamente no existe, y ya la tenemos preparada con prototipos".

Antonio Cardiel, hermano de Joaquín, sacó también en primavera un libro sobre Héroes. El propio Pedro escribió ‘En mi refugio interior’ para Efe Eme el año pasado. "Llegó la pandemia y me puse a escribir. Realmente es una colección de anécdotas un poco desarrolladas; la idea inicial era regalar el libro a la familia y los amigos, pero finalmente salió por canales diferentes; al mismo tiempo ya había hecho alguna entrevista con Antonio para su libro, y el documental llevaba tiempo caminando; todos esos esfuerzos se conjugaron bien. El libro de Antonio llega muy adentro, el documental también, y la verdad es que tanto recuerdo junto de mi vida llegó a angustiarme, había cosas a la luz de las que ya me había olvidado, otras que prefería haber olvidado… pero ya pasó, al final fue algo bueno".

Hay más. "En cuanto a un nuevo libro, pensé en la segunda parte del anecdotario, pero tampoco quería forzar el concepto. En tercer lugar, empecé con un listado de baterías de rock en toda Iberoamérica para hacer un glosario físico, hay más de 100 contactados y la respuesta de los colegas ha sido muy positiva; busco referentes que tuvieran impacto en su momento o lo sigan teniendo. La idea es una pequeña ficha biográfica con una fotografía de cada participante".

Artículo incluido en la serie 'Aragón es extraordinario'.