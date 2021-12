María Frisa: "Estará mal que lo diga, pero creo que soy una tía divertida"

Tras dos novelas negras, María Frisa vuelve al encuentro de los niños con 'Agentes del Futuro' (Pregunta), una aventura de ciencia ficción ilustrada por Xcar Malavida en la que la escritora mete a sus protagonistas en una máquina del tiempo. El viaje les llevará a vérselas con la malvada organización G.U.A.P.O y su avieso líder Bonito Precioso. Pero, sobre todo, a enfrentarse a sus yoes adultos, que les enseñarán a recobrar la confianza en sí mismos.

¿Desde dónde escribe usted para los niños: desde lo empático, lo pedagógico...?

Soy una escritora para niños muy atípica. No leo literatura infantil y juvenil y he tenido grandes discusiones con autores de este género, porque ellos creen que se puede contar todo a un niño y yo digo que no. Si las cosas que a mí me preocupan las contara en un libro infantil y los niños lo entendieran, esos niños tendrían que estar muy malitos. Por ejemplo, conforme te haces mayor te das cuenta de que todas las vidas tienen sus miserias, que rascas un poquito y sale mierda: ¿eso cómo se lo vas a contar a un niño de 10 años?

El mundo de los niños es a veces ignoto para un adulto.

Para mí antes era más fácil porque tenía a mis hijos, absorbía todo lo que me contaban. Otros niños además me chivaban cosas o yo les preguntaba. Me ponía en su lugar. Lograba verlo como ellos: que te salga un grano y sea lo peor que te ha pasado en la vida.

¿Vivimos en una sociedad que se preocupa mucho por los niños pero los escucha poco?

No, igual lo que pasa es que hay padres que los escuchan demasiado. Gente que tiene un hijo y detiene su vida, están disponibles las 24 horas. Igual, por ejemplo, porque los tienen tarde y se vuelcan de tal manera en la crianza que acaban haciendo un producto de ellos. También cada vez hay más padres que creen que sus hijos son suyos. Y eso no es así. Padres que intentan sublimar las insatisfacciones de su vida y convierten a sus hijos en caballos de carreras. Tienen que hacer deporte, saber idiomas, música... Quieren que a través de los logros de sus hijos se vea lo listos que son ellos. Hay padres que no saben poner la frontera entre amor y posesión. Mi libro 'El nido de la araña' iba un poco de eso.

Viene de escribir dos novelas negras, ¿qué la ha animado a volver a la literatura infantil?

En realidad me considero escritora para adultos, pero el primer libro de '75 consejos' fue tal éxito que escribí más. En realidad es que venía mi hija del colegio y me contaba tantas cosas que me dije: "Con esto yo me hago un libro".

En este caso presenta un libro infantil canónico, en el sentido de que es una historia imaginada, de ciencia ficción.

Es totalmente diferente a todo lo que he hecho anteriormente. Hasta el punto es que el otro día pensaba: ¿pero cómo se me ocurrió a mí este libro?". Resulta que mi marido es muy aficionado a la ciencia ficción y si quiero hacer algo con él muchas veces tiene que ser en este sentido.

O sea, que lo ha hecho por su matrimonio.

Sí, por salvar mi matrimonio (risas). El caso es que veo estas series y películas de ciencia ficción y salen naves espaciales, tecnología, viajes a otros planetas porque en el nuestro ya no cabemos.... Y pensé: "En realidad, nadie sabe cómo va a ser el futuro". ¿Y si yo ahora digo que el futuro no es así? ¿Que en realidad el futuro no será tan avanzado como creemos? ¿Por qué voy a tener menos razón que toda esta gente de las series? Pero claro, si hacía un libro para adultos me tenía que meter en berenjenales de física cuántica y cosas así. Así que lo hice para niños.

Precisamente, el libro está lleno de acotaciones humorísticas en las que, entre otras cosas, reconoce que no tiene ni idea de lo que es la física cuántica.

Es que yo quería que fuese un libro de ciencia ficción, pero sobre todo de humor porque mi prioridad es hacer lectores. Olvidarse un poco del didactismo, no siempre hay que aprender algo. Los niños quieren libros que les diviertan, que les hagan reír.

En el libro se habla de viajes en el tiempo. Los personajes se encuentran con ellos mismos en el futuro, de adultos.

Yo no creo en este mantra de "si te esfuerzas lo consigues", porque conduce a mucha frustración. Quería protagonistas que de pequeños no se atreven a ser ellos mismos y que se encuentran con su 'futur-yo' y se dan cuenta de que sí que han logrado un montón cosas, independientemente de la opinión de los demás.

De hecho, en el libro los malos son los G.U.A.P.O.S y su ruin líder, Bonito Precioso.

Claro. Porque ahora mismo hay mucha presión sobre el físico de los niños, por ejemplo a través de las redes sociales. Ves a críos de 9 años agobiados por ese tema. Muchos niños quieren identificarse con los protagonistas. O, incluso, lo tengo comprobado, leer sobre alguien un poquito más pringado que ellos y al que finalmente le salen bien las cosas.

¿Cómo hubiera reaccionado ante su yo adulto?

Yo creo que en esta vida intentas rebelarte y ser tú, pero al final es un camino hacia parecerte cada vez más a tus padres. ¿No te pasa que cada vez tienes más gestos de tu madre y dices: "¿pero cuándo ha pasado esto?" ¡En realidad nuestro yo del futuro son nuestros padres! (risas).

¿Y al revés, si se encontrara con su yo de niña se diría algo o correría para el otro lado?

Sí me diría, aunque no creo que me escuchara (risas). Yo de niña era bastante desgraciada, me cogían la última en el balón prisionero, me 'mataban' a la primera y me pasaba el recreo braceando inútilmente para que me pasaran el balón. Así que me diría el título del libro de Milena Busquests: "Esto también pasará".

En el libro se tratan cuestiones de actualidad pero muy relacionadas con el futuro, como el cambio climático.

Claro, porque cada vez vamos a peor y a la par los niños cada vez están más mentalizados con este problema. Más que muchos adultos. Tienen ya interiorizadas muchas cuestiones medioambientales, por no hablar de personajes como Greta Thunberg. Todos los niños saben quién es. Por algo será.

Sale en el libro.

Sí, porque va en la línea de mis personajes. Ella parte de un cuadro de espectro autista, pero a pesar de eso mira dónde está. ¿Me ves muy optimista?

Lo que la veo es humorista.

Eso me dice la gente.

Pero uno no siempre está de humor.

Pues cuando escribo me río sola. Y si al día siguiente lo leo y me vuelvo a reír pienso: "Este chiste es bueno". Yo creo que cuando te pones a escribir sales de tu mundo, me permito ser más loca en libros infantiles que en los de adultos. Estará mal que lo diga, pero creo que soy una tía divertida. Casi siempre estoy de buen humor. Aunque si me oyera mi marido... (risas). Eso que nos dicen de "hasta que te pasa una desgracia no sabes lo feliz que eras"... Pues en mi caso no, yo sé que soy feliz.