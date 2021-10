Santiago Segura: "Mis amigos me comparan con el santo Job"

En la pantalla ha sido el rey de lo políticamente incorrecto pero, ¡ay amiguete!, en la vida real Santiago Segura no se la juega. Las entrevistas las quiere por escrito para "minimizar el desastre" de un titular fuera de contexto. "Es que uno va escarmentando a base de porrazos", se justifica. Aun así, la retranca sutil y pausada, marca de la casa, asoma en cada línea. Segura representa con Flo y José Mota ‘El sentido del humor: dos tontos y yo’.

Sobre el escenario, ¿quién de los tres la tiene más larga? -la avaricia por la risa y el aplauso-.

Los tres somos avarientos de la risa y el aplauso. Por suerte creo que compartimos esa ansia y cualquier risa que se oye en el espectáculo la consideramos como nuestra, aunque la haya provocado el otro.

¿En qué se considera tonto de remate?

Cuando mi mujer me dice que soy tonto no puedo evitar darle la razón.

¿Y en qué se siente el más listo?

En nada, aunque sí soy muy espabilado para varias cosas.

¿Ha llegado a las manos con Mota y Flo?

Lo de pegarnos lo venimos haciendo desde que nos conocemos, hace treinta años. Como dice Mota, parece que no hemos tenido infancia.

¿Flo le ha vuelto a abofetear la calva?

El sábado pasado en Cartagena, sin ir más lejos. Y además en medio del escenario. Por supuesto, pagará por ello.

¿Tiene tanta flema y aguante como aparenta?

Mis amigos dicen que soy una de las personas más pacientes que conocen. Me comparan con el santo Job. Lo cual no quiere decir que a veces no pierda la templanza...

Es muy de amiguetes. ¿No tiene 'enemiguetes'?

Sí, también soy muy rencoroso. Pero poco constante. Odio a la gente por putadas que me hacen y luego se me olvida. O peor aún, me piden perdón y se me pasa de inmediato. Me es imposible estar impasible ante un perdón sincero.

Se le da muy bien interpretar a un padre de familia. ¿Es una evolución natural o es lo que vende?

Soy muy echado para adelante, además creo mucho en mí como actor (alguien tenía que hacerlo), así que pienso que se me daría bien interpretar cualquier papel que me echen en el terreno de la comedia.

En su última película, James Bond se convierte poco menos que en un abnegado padre de familia. ¿No nos estaremos pasando?

Yo no concibo lo que han hecho con la última de James Bond. Vamos a ver... ¿Cómo se atreven a cargarse un icono? Es como si voy a ver la última de Tarzán y acaba con que se lo come un cocodrilo. ¡No me fastidies!

¿Aceptaría que ahora Torrente fuera un progre feminista o que sus anteriores películas se proyectaran con un texto explicativo, tipo 'Lo que el viento se llevó'?

A mí me parecería bien que se dieran manuales de instrucciones o panfletos explicativos con mis películas. Por desgracia, hay mucho espectador necesitado. En cuanto a la nueva entrega de Torrente, solo aceptaría cosas que hiciesen reír. Y eso que comentas podría ser hasta gracioso.

¿Le quita el sueño ofender a algún espectador?

No me quita el sueño, pero no está en mi ánimo. El otro día en Albacete interpretamos el himno nacional a base de ventosidades y un señor pidió el el libro de reclamaciones para hacer la pertinente denuncia. Aún no damos crédito.

¿Ha utilizado en algún rodaje armas de verdad?

En la mayoría de películas que tenían acción y disparos... Lo de Alec Baldwin me parece un accidente muy desgraciado y, sobre todo, extrañísimo. Es totalmente anormal que pase algo así. Es como que te atropelle un coche pasando un semáforo en rojo.

¿Podría ocurrir en el cine español?

Podría ocurrir en cualquier cinematografía en la que se den varias negligencias a la vez combinadas con una muy mala suerte.

Dedicado en cuerpo y alma a la comedia, ¿cuál diría que es el drama de su vida?

La brevedad de la misma. Llevo más de la mitad consumida y casi ni me he enterado. Necesitaría una prolongación como agua de mayo.