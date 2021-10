Antonio Resines: "Creo que daría el tipo como comisario Villarejo"

"Te voy a dar una exclusiva mundial: acaban de aceptarme la petición de jubilación. Pero, ojo, jubilación activa", proclama Antonio Resines a sus 67 años y con una ristra de películas por rodar. Por si eso, y la tele, no fuera suficiente, el actor se ha unido a MOBS, una plataforma de vídeos personalizados donde los artistas graban mensajes por encargo. Resines ha decidido arrimar el hombro y donar a su gremio todo lo que ingresa en dicha plataforma, "aunque, si empiezo a ganar mucha pasta, igual me quedo yo con un poquito"», bromea.

¿Qué encargos recibe?

-usto hoy me ha llegado la petición de un paisano mío de Torrelavega para que felicite a su mujer por su 25 aniversario de boda. Y me ha dicho: «Por favor, Antonio, hazlo muy bien para que no me agarre del pescuezo otros 25 años».

¿Nadie le ha pedido un mensaje envenenado para un deudor, una suegra o un cuñado?

No, y eso habría que ver si lo acepto. Como se han vuelto a poner de moda 'Los Serrano' porque la ha comprado Amazon, lo que más me llega son felicitaciones para chavales y mensajes de ánimo. Bueno, también me ha pedido una chica que convenza a su novio para que se quede en Barcelona.

Se ha convertido usted en una especie de cachondo oficial.

Pues sí. Pero lo cierto es que yo ya soy una persona mayor y muy respetable. Era más retraído de jovencillo. Ahora, como me da casi todo igual, no me preocupa que la gente tenga buena imagen de mí. Creo que como actor en general caigo más o menos bien y eso me permite ciertas licencias. Me puedo cachondear de cierto tipo de cosas sin importancia dándoles un martillazo, como hago en 'El hormiguero'.

¿Lo de C. Tangana en la catedral de Toledo es de martillazo?

Hombre, si ha dimitido el deán en algo se habrá equivocado... En muchos rodajes no nos han dado permiso para rodar en una iglesia ante la sospecha de que algo pudiera ofender a los fieles.

-Es que aquí la canción dice: «Yo era ateo pero ahora creo».

Pues a ver... Al deán se la han clavado, ja, ja, ja...

¿Usted también ha recuperado la fe?

No. Yo sigo siendo absolutamente agnóstico. No me interesa nada ninguna religión.

El Gobierno y el PP logran un acuerdo. ¿Es para tirar cohetes?

¡Sí! Me parece una noticia magnífica y espero que también sirva para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo que no se entiende muy bien, y esta sería la crítica a las dos partes, es cómo después de tanto tiempo lo han resuelto en 24 horas. Pero, bueno, el acuerdo debería ser el pan nuestro de cada día.

¿Es usted de izquierdas o apolítico, como diría Almodóvar?

Yo soy un socialdemócrata de toda la vida. Y eso, que yo sepa, es ser de izquierdas.

Espere, que me llega una alerta: «Un año después Antonio Resines celebra la fiesta de su boda».

Es cierto. La celebré el domingo pasado. Me casé con mi mujer embarazada, ja, ja, ja... Es una broma. Tiene 60 años y llevamos 30 juntos.

¿Además de su boda, ha celebrado la Fiesta Nacional?

Aquí no hay esa tradición, quizás porque es una fiesta que viene de otra época...

¿Y está interesado en saber dónde nació Cristóbal Colón?

Le voy a decir algo muy sinceramente: me la trae al pairo dónde nació Colón.

¿Se ve interpretando al comisario Villarejo?

Es un personaje interpretable, sí. Y creo que por edad daría el tipo. Si alguien escribe la historia y se le ocurre proponérmela, me lo pensaría.

Después de sobrevivir a un cáncer y a una angina de pecho, ¿ve la vida con más sabiduría o con más miedo?

Con más cuidado. No fumo. Bebo, pero más o menos controlado: cerveza. Y podría comer menos y andar más, pero es que estoy todo el día 'pringao'... He acabado una audioserie, empiezo una película de David Marqués, acabo de terminar otra de Chus Gutiérrez...

Resines, el actor imprescindible del cine español.

Bueno, son rodajes de dos o tres días. Y aquí viene la otra exclusiva mundial: voy a trabajar en 'Padre no hay más que uno 3', de Santiago Segura.