Caixaforum proyectará 'Goya. 3 de mayo' a diario y gratis, hasta el 3 de enero de 2022

Al presidente de Aragón, Javier Lambán Montañés, le encanta hablar de Goya y glosar la significación de su obra: la complejidad de su arte, su condición de pionero de las vanguardias y su ADN aragonés, la insondable hondura de su genio, que dejó ecos de talento e inspiración en Luis Buñuel y en Carlos Saura, entre muchos otros.

Tras la presentación hace unos días en el Museo del Prado de ‘Goya. 3 de mayor’, de Carlos Saura, y de ‘GoyaSaurio’, de Roberto Roldán, dos proyectos auspiciados por Aragón Televisión y el Gobierno de Aragón, ahora le ha tocado al turno a Zaragoza, al auditorio de Caixaforum, aunque se acabará proyectando diariamente en una sala luminosa y no muy grande, a la que se accede tras visitar una mesa más bien modesta y límpida donde se resumen los vínculos entre el pintor de Fuendetodos y el realizador oscense, con fragmentos del ‘storyboard’ del cortometraje de 14 minutos. El rodaje se realizó en Platea, y en el que han intervenido un centenar de personas, entre ellos el estudio Entropy, los actores José Luis Esteban que encarna al hombre de blanco que alza sus brazos al aire, con su camisa blanca y Eulalia Ramon, fotógrafa también y esposa de Saura.

Carlos Saura: “A mí lo que me gusta de Goya es esa especie de mezcla de sensibilidad y de brutalidad, esa fuerza de la naturaleza pintando. Parece mentira que el ser humano siga siendo tan bárbaro. Es tremendo, no aprendemos nada. Las guerras son un disparate”

Rafael Chueca, director corporativo de Territorio y Centros de la Fundación la Caixa y zaragozano que lleva 31 años trabajando fuera de su ciudad, recordó que la entidad bancaria se sumó de inmediato a este proyecto, y se mostró orgulloso. Anunció que el documental se pasará a diario, en sesiones de 30 minutos, de manera gratuita y previa reserva, hasta el próximo 9 de enero de 2022. Avanzó ya que ya han confirmado su visita 96 colegios, que arrojan una cifra de 2.500 alumnos. “Es para estar contento y orgulloso”, dijo, y matizó que a veces desde fuera no se percibe bien “todo lo que somos capaces de generar”. Y recordó, en lo que también inciden Javier Lambán y el propio Saura: ‘Goya. 3 de mayo’ es un proyecto de equipo en el que han intervenido diversas empresas.

NOTICIAS RELACIONADAS Javier Lambán presenta en Madrid sus proyectos para Goya y Pradilla en 2021

Javier Lambán agregó, además, otros matices: este es un elemento más de la conmemoración del 275 aniversario del nacimiento del pintor de Fuendetodos que quiere incidir en dos aspectos: reactivar el legado permanente del pintor que tenemos en Aragón, en el Museo de Zaragoza, en el Museo Goya de Ibercaja y en otros lugares, y a la vez reconocer el talento, el genio, la vocación universal del artista, que fue el cronista de tiempo, y que formó parte de un grupo o ‘lobby’ aragonés de ilustrados: citó al Conde de Aranda, como referencia fundamental, y también a Félix de Azara, del que se celebrará el bicentenario de su nacimiento el próximo 20 de octubre. Javier Lambán, que se lo habría pasado en grande como de consejero de Cultura, recordó que la obra de este botánico y viajero influyó en Charles Darwin.

Del cuadro ‘Los fusilamientos del 3 de mayo’, Javier Lambán dijo que era el primer alegato antibélico de la pintura, y que el segundo sería el ‘Guernica’ de Goya. Se congratuló de la visita de los 96 colegios, anuncio la posterior proyección del cortometraje en Teruel y Zaragoza, e insistió en el empeñó institucional en reactivar, con la efemérides, “el espíritu de Goya y trasladarlo al presente”.

Javier Lambán se congratuló de la visita de los 96 colegios con 2.500 niños, anuncio la posterior proyección del cortometraje en Teruel y Zaragoza, e insistió en el empeñó institucional en reactivar, con la efemérides, “el espíritu de Goya y trasladarlo al presente”

Luego se proyectó la película. Saura, que nunca había trabajado con esos fondos digitales, parte de un dibujo suyo, recorre distintos grabados de ‘Los desastres de la guerra’ y, finalmente, en una atmósfera de realismo mágico, cuenta una marcha fúnebre de un grupo, por descampados y escombreras, entre árboles huesudos y secos, custodiados y acosados por los soldados franceses. Al fondo, llamean los hogueras, ese clima terrible que el pintor vio (en uno de los grabados escribió: “Yo lo vi”). Una música de letanía obsesiva de Alfonso G. Aguilar gana el espectador, antes de que los soldados, ajenos al dolor y a los chillidos de los niños, obedezcan al grito de “Apunten. Fuego”. En esa escena final, dividida en dos tiempos, resuenan esos tambores de guerra que son también los tambores de Calanda, ya legendarios en el cine español a través de Luis Buñuel y el propio Saura.

El cineasta oscense, que no pudo acudir, resume el espíritu de su película: “Uno ha vivido muchas cosas y sabe lo que no se debe hacer. Por ejemplo, lo que no se debe hacer es una guerra”.

Carlos Saura: “Uno ha vivido muchas cosas y sabe lo que no se debe hacer. Por ejemplo, lo que no se debe hacer es una guerra”

Después del pase de ‘Goya. 3 de mayo’, se pasó ‘Goyasaurio’, un trabajo de Roberto Roldán, de Factoría (perteneciente al grupo Henneo), en el que sigue a Saura en el Museo del Prado la noche en que fue a visitar y a grabar ese cuadro, y luego lo retrata en el set de rodaje y en su propia casa, en Collado Mediano, donde explica su vida, sus claves de creación, su forma de ver a Goya - “A mí lo que me gusta de Goya es esa especie de mezcla de sensibilidad y de brutalidad, esa fuerza de la naturaleza pintando”, dice-, su mirada al futuro o su temor a nuevos conflictos. “Parece mentira que el ser humano siga siendo tan bárbaro. Es tremendo, no aprendemos nada. Las guerras son un disparate”, dice Saura.

Más información Javier Lambán presenta en Madrid sus proyectos para Goya y Pradilla en 2021

Goya y él la han contado de una manera estremecedora para siempre.

Además del Gobierno de Aragón y de Aragón Televisión y Fundación la Caixa, en 'Goya.3 de mayo' colaboran Urresti Producciones y a Contracorriente films, Egeda, Forestalia, AC/E y las tres diputaciones provinciales.