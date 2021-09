Muere la actriz Pilar Doce a los 87 años

Ha fallecido la actriz Pilar Doce (Léon, 1933), que compartió escenario con Pilar Delgado, en el Teatro de la Ribera, tras su regreso a las tablas a los 53 años, hacia 1987, con ‘Bodas de sangre’. Plataforma de Actrices para la Escena la nombró su madrina y fue una de las cuatro homenajeadas en el Teatro Principal en noviembre de 2014, con la citada Pilar Delgado, Pilar Laveaga y Pilar Molinero, por iniciativa de ese colectivo que coordina la profesora, actriz y directora teatral Blanca Resano.

“He trabajado con ella y con Pilar Delgado en ‘La plaza’ de Carlo Goldoni, o luego la dirigí en aquel montaje de ‘Las Bernardas’, que se estrenó en el Principal en marzo de 2001, nuestra versión de ‘La casa de Bernarda Alba’ de García Lorca. Encarnaba a Josefa, la madre de Bernarda Alba”, dice Blanca Resano. “Cada vez que se necesitaba una mujer mayor, se pensaba en ella. Trabajó mucho, en el teatro, en cortos o en publicidad. Nos amadrinó. Para mí era un ejemplo de profesionalidad, una estupenda actriz y una mujer muy cercana y entrañable; yo la sentía como una tía mía”.

Luis Rabanaque, actor y guionista de ‘Vuelta atrás’, el programa que dirige Samuel Zapatero en Aragón Televisión, explica: “Pilar Doce era nuestra abuelita. Para la familia del teatro aragonés ha sido, junto a Carlos Vega, su marido, un referente. Era cariñosa, dulce, un auténtico amor. Nos deja muy tristes la noticia. Hace un tiempo les dedicamos una pieza de ‘Vuelta Atrás’. Su hijo José Carlos contó la historia de sus padres, abuelos, bisabuelos... Una saga teatral de las de antes”.

Pilar Doce trabajó en las compañías de José Bódalo y María Carrillo, en una función conoció a su marido Carlos Vega. Luego se dedicó al negocio de la hostelería hasta mediados los años 80, y tras la llamada del Teatro de la Ribera colaboraría, además, con otras compañías como Che y Moche, Teatro del Alba y la citada Plataforma de Actrices para la Escena. Incluso participó en giras internacionales por Latinoamérica y el norte de África. En los últimos años intervino en diversos cortos: ‘La Visita’, de Pilar Gutiérrez: ‘El hijo del mar’, de Roberto Aznar o ‘En silencio’, de Javier Millán.

El 21 de octubre de 2014, Pilar Doce salió en silla de ruedas a recibir un ramo de flores de manos de la actriz María José Moreno, y agradeció el homenaje "que he recibido con cariño y no sé si me merezco". Por supuesto, que lo merecía y el calor de los aplausos no dejaba lugar a dudas.