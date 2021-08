Así fue la boda de Montserrat Caballé y el aragonés Bernabé Martí

La eminente soprano Montserrat Caballé y el tenor Bernabé Martí se daban el ‘sí quiero’ con una afinación perfecta un 14 de agosto de 1964. La pareja contraía matrimonio tan solo ocho meses después de darse su primer beso. La historia de amor entre ambos surgió encima de un escenario. En 1964, la catalana debía interpretar ‘Madame Butterfly’ en La Coruña y el tenor enfermó; ella recomendó a un tal Bernabé Martí, al que había oído en el Teatro Calderón de Madrid. Más tarde volvieron a interpretarla en el Liceo; al día siguiente ya formalizaron el noviazgo.

La boda, que tuvo lugar en el Monasterio de Montserrat de Barcelona, supuso un gran acontecimiento. HERALDO lo recogió en sus páginas al día siguiente con detalle: “Se ha celebrado, a la una y media de la tarde del 14 de agosto de 1964, el enlace matrimonial de la eminente soprano Montserrat Caballé y el gran tenor aragonés Bernabé Martí. Asistieron relevantes personalidades de la industria, el comercio y las finanzas, artistas, escritores, cantantes, familias de la aristocracia catalana, representantes de la empresa del teatro del Liceo. De Zaragoza y de Villarroya de la Sierra (tierra natal de Martí) llegaron amigos y admiradores. La novia realzaba su belleza con un elegante modelo de seda salvaje, con velo tul ilusión; el novio, de rigurosa etiqueta. Actuó de paje la niña Nuria Rocha”. Montserrat Martí, hija de ambos, siguió los pasos de sus padres en el canto lírico y también contrajo matrimonio un 14 de agosto, en 2006.

Recorte de la noticia publicada en HERALDO de la boda de Montserrat Caballé y Bernabé Martí el 15 de agosto de 1964.

Montserrat Caballé y Bernabé Martí fueron inseparables hasta el fallecimiento de esta en 2018, a los 85 años, tras varias semanas ingresada por una dolencia que padecía desde hacía tiempo. Una de las primeras conversaciones extensas que Martí mantuvo tras la muerte de su mujer fue con nuestro compañero Antón Castro, al que confesó no acostumbrarse a su ausencia. “Entro en su habitación y percibo que sigue por ahí, que respira, si no ella, su fantasma. Me hizo siempre la vida fácil y he sido un hombre completamente feliz", declaró.