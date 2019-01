Villarroya de la Sierra: torreones y buen vino

En Villarroya de la Sierra llegó a haber 3.000 personas hace algunas décadas. Mario Sancho nació en la localidad hace 38 años, y cuando era niño, el censo alcanzaba las 1.000 personas. "Las cosas han cambiado, nos hemos quedado pocos; de mis amigos de toda la vida, solo estamos dos aquí, todos los demás andan por Zaragoza; yo, eso sí, estoy muy contento de haber podido quedarme". Mario es el encargado de la embotelladora de la Bodega Virgen de la Sierra, fundada en 1954 y que está entre las más antiguas de la D.O. Calatayud.

"Quedamos unos 60 socios, pero llegó a haber 400; andamos por el millón de kilos de uva, cuando llegaron a recogerse cinco millones en su día. Eso sí, puede decirse que actualmente somos el pulmón del pueblo. Hay algo de almendro y cerezo en el término, pero son cultivos secundarios en comparación con la vid. Antes había una industria de cableado que trabajaba para Opel, estábamos unos 60 jóvenes del pueblo allá, pero cerró hace 20 años; yo llegué a trabajar allá de chaval. Cuando aquello se cerró, apareció la posibilidad de contar con una plaza aquí; me presenté, me cogieron y aquí llevo media vida. Me fue gustando todo esto, y ahora estoy encantado; la transformación de la uva es un proceso muy bonito".

La bodega ha ganado varios premios Bacchus de Oro y Plata en el último lustro. Su marca Albada es una de las más reconocidas de toda la D.O. "Tenemos vinos jóvenes con 100 por 100 de garnacha, y ahora nos hemos embarcado en un proyecto con garnachas viejas, elaborando por parcelas y fincas; lo llamamos vino de paraje. Se han hecho algo más de 1.000 botellas del paraje de la Cañadilla, otras 2.000 del paraje de Llano de Herrera y otro grupo de vino de Finca, todo sin ‘coupage’ por política nuestra. Exportamos sobre todo a Alemania, Estados Unidos, Canadá, Australia, Holanda... allí teneos mucha entrada en supermercados; también teneos salida en Bélgica, y en Japón contamos con un distribuidor especialmente dedicado, ya que es de Calatayud; lleva muchos años por aquellas tierras y nos mueve muy bien. Con Albada y Cruz de Piedra, nuestras marcas, abarcamos una oferta completa, y la mostramos con actividades de enoturismo y catas".

Las fiestas y los toros