Viki Lafuente: “La pandemia ha parado la vida, pero no la música”

El de la vocalista Viki Lafuente ha sido otro de los numerosos proyectos que se han visto paralizados por la pandemia, pero que, aún así, se resistió a darlo todo por perdido. “No ha sido nada fácil. Un año sin bolos, sin conciertos, sin música en directo…”, rememora la artista zaragozana de 40 años.

Tras su paso por La Voz, en 2019, programa en el que la cantante aragonesa cautivó en la audición a ciegas con su voz al público y al jurado, la artista dio un giro en su vida: la música pasó a ocuparlo prácticamente todo. “Siempre había estado ahí, ¿no? Canto desde que soy una niña como algo natural, como algo que me sale de dentro y que necesito en mi vida. Pero pasar por este programa me dio la visibilidad que quizás necesitaba para lanzarme a la piscina”, admite.

Por eso, una vez abandonó el concurso, se puso manos a la obra para encaminar su vida hacia lo que verdaderamente amaba: la música. Antes de ‘Libre’, este primer disco, disfrutó del éxito de su show multidisciplinar ‘Frida Kahlo, Viva la Vida’ que durante las dos ocasiones que visitó el Teatro de las Esquinas de Zaragoza colgó el cartel de 'no hay entradas'.

‘Libre’ está formado por ocho temas, algunos de ellos han acompañado a la artista desde siempre mientras que otros son completamente inéditos. “Son temas sociales que denuncian la violencia y la soledad, que hablan de las pasiones humanas, pero también de la diversión y la búsqueda interior de respuestas”, señala.

Algo que la define muy bien pues hace tiempo decidió trasladarse con su pareja a un pueblo del Pirineo donde viven con sus dos hijos. Juntos gestionan un negocio de comida ambulante -un ‘carrito’- con el que trabajaban la temporada de festivales y ferias. “Era una forma de ser más libres todavía ¿no? Vivir sin ataduras”, reflexiona.

Por eso, asegura que el nombre del disco es una alusión a su manera de ver el mundo y una reivindicación de aquellos espacios en los que todavía somos libres. “Somos libres para caminar, para sentir, para crear, para luchar, para construir, para cultivar, para expresar, para pensar, para soñar”, afirma.

La cantante Viki Lafuente. Heraldo

Algo que, sin duda, la pandemia ha puesto más de relieve que nunca. “Para mí la pandemia ha sido como un tortazo que me ha obligado a parar en seco y a darme cuenta de que iba todo demasiado rápido. De repente, todo aquello en lo que había invertido tanto tiempo se desvanecía y yo no podía hacer otra cosa que sentarme y pensar que ya había hecho todo lo que podía”, reconoce.

Y es que, en un momento y una sociedad como los actuales, si hay algo efímero es la fama. “En parte siento que he perdido un año y pico muy importante pues nuestra profesión tiene que ver mucho con el momento y todo el tirón que me había dado ‘La voz’ ya no está ahí. El reto ha sido demostrarme a mí misma que podía forjarme algo sólido y no caer en el olvido a pesar de todo”, asevera.

En cuanto a su banda, creada en el año 2018, en sus propias palabras, el de ‘Viki and the wild’ es el proyecto “que llevo buscando forjar desde siempre”. Una banda de rock y soul con tendencias grunge formada por Álex Comín (guitarra), Humberto Ríos (teclados), Jesús Martí, (bajo), Gigi Cano (batería), Marta Heras y Sara Lapiedra (coros).

Un lanzamiento pandémico

Aunque el lanzamiento de este LP ha sido 100% digital, la artista espera poder organizar muy pronto un evento de presentación por todo lo alto. “Hemos esperado y trabajado tanto en este proyecto… quería presentarlo a lo grande, con la gente de pie, bailando y sudando. Eso de momento tendrá que esperar, pero llegará”, afirma.

Además, la pandemia también ha cambiado la forma de consumir y promocionar la música. Por eso, la cantante ha realizado un gran esfuerzo adaptándose al formato audiovisual, con el lanzamiento de cuatro videoclips hasta la fecha. El primero fue ‘Got to learn’, estrenado hace un año en redes sociales, mientras que el último ha sido ‘El libro’, dirigido por Víctor Izquierdo y protagonizado por la actriz aragonesa Luisa Gavasa, ganadora del premio Goya en 2015.

“La vida ha parado pero la música, no y ha sido más importante y necesaria que nunca. Para mí es como el aire que respiro, le da sentido a todo lo que hago. Es lo que me impulsa”, afirma. Considera que la música, y el arte también forman parte del autocuidado de cualquier individuo: “Escuchar un tema es dedicarse tiempo, parar y sonreír, sentir, ser felices y nutrir el alma de cosas bonitas. Hace un año y medio ir a un concierto era algo que dábamos por hecho que ahí estaría. Hoy, nada es lo que era”.