Viki Lafuente: “Cantamos y contamos la vida de esa gran artista y mujer que fue Frida Kahlo”

La cantante Viki Lafuente, de poderosa voz, vuelve a poner en escena, en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, los días 20 y 21 el montaje ‘Frida: Viva La Vida’, arropada por un gran equipo de colaboradores y de compañeros de viaje. Dice Viki: “Se trata de un espectáculo interdisciplinar que aúna música en directo, teatro, circo, danza y artes plásticas, para contar la vida de esta gran artista y mujer que fue la pintora mexicana”.

Agrega que este trabajo repasa “los momentos más destacados de la vida de Frida Kahlo, y acerca al público una obra llena de arte, valores, género, sueños y realidades”. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón (Coyoacán, 1907-1954) se ha convertido en un mito de la liberación de la mujer, de la rebeldía de la mujer creadora y de la criatura, doliente, enferma casi desde niña (sufrió 32 operaciones), que se rebela contra el destino y hace una obra personalísima, telúrica, y no solo eso: tuvo grandes pasiones, hombres y mujeres, fue un emblema de la moda y heredó el interés por la fotografía de su padre Guillermo.

“’Vivir la vida: Frida Kahlo’ es apto para todos los públicos, aunque recomendado a partir de los siete u ocho años. Son 80 minutos de duración. Es un montaje dinámico, moderno e innovador, con canciones de Pedro Infante y Chavelas Vargas, entre otros”, señala.

Tras su exitoso estreno hace algunos meses, con todas las entradas agotadas, la compañía repite en el Teatro de las Esquinas a la par que prepara una gira. “Esperamos poder recorrer mucho camino. Este espectáculo es el primero de estas características que produzco”, dice Viki Lafuente, y enhebra una suerte de autorretrato: “Yo me he dedicado desde siempre a la música. He sido amante del arte en todas sus formas: poesía, pintura y teatro como aficiones que he llevado a la práctica. Por distintas circunstancias personales, tuve que reducir mi actividad creativa y tuve que elegir. Estuve muchos años dedicándome solo a la música. Pero esa inquietud interdisciplinar siempre ha estado ahí. Y llegó un día que se juntaron las circunstancias propicias y escribí ‘Frida’”, cuenta.

¿Por qué Frida Kahlo? Esta es su respuesta: “Como persona, como mujer, inquieta, amante del arte, insisto, tengo una faceta muy soñadora pero también muy práctica. Pensé que quería crecer, expandirme, pero no de cualquier manera; ya tenía un repertorio musical sobre el que me inspiré y con ello en mente me senté a pensar en una temática que a la vez que saciase mis expectativas artísticas, revolucionarias y morales. Quería que fuese algo lo suficientemente popular de por sí con la intención de que llamase la atención. Sin tener que tirar de mi nombre como único reclamo, necesitaba llegar a más gente, y ampliar público, darme a conocer más”, explica.

Retrato de Frida Kahlo. Toni Galán.

Viki Lafuente, que había actuado en conciertos y en varios festivales de música y de cine, se hizo mucho más popular por su participación en el programa de La Voz 2019, “en el que quedé semifinalista”, comenta.

El equipo lo conforman Amparo Nogués, como directora; Ana Continente, como coreógrafa. Mónica Marco es Frida; Pablo Regalado es Diego, Alejandro y el narrador; Viki Lafuente es la voz y narración. Y los músicos son David Celorrio (guitarra), Víctor Palacín (violín), Jesús Martí (contrabajo), y Paola Fanjul (señorita Reno), ejerce de artista plástica.

Viki Lafuente, rebosante de ilusiones, confiesa: “Mi momento musical es creativo también, tras estos años de parón en cuanto a producción propia, estoy volviendo a componer y regreso, además, a mis raíces más de rock alternativo. Teniendo en cuenta que los últimos años la gente me ha conocido por el soul, jazz, blues, por la música negra en general, creo que más de uno se sorprenderá”, dice. Mientras llegan nuevos discos y proyectos, disfruten de ‘Frida Kahlo: Viva la vida’.