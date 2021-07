Villanueva de Gállego se inspira en ‘Los patos’ de Pradilla y le dedica un mural

ZARAGOZA. La pintora Pilar Tena lleva 19 años dando clases de pintura en Villanueva de Gállego, la localidad donde nació el pintor Francisco Pradilla (1848-1921), del que este año se celebra el primer centenario de su muerte. Se le ocurrió, en conversación con las fuerzas vivas del pueblo, pintar un mural de homenaje al autor de ‘Doña Juana la Loca’ en la plaza, al lado del kiosco y de la Escuela de música. Se basó en un cuadro, ‘Los patos’, un humedal para el cual el pintor se habría inspirado en Galicia, y lo empezó a bosquejar el pasado 12 de junio. Ayer, a partir de las siete de la tarde, se inauguraba la que Pilar Tena llama «una obra coral del pueblo».

La pared tiene unos 3 metros de alto por unos 46 o 47 de largo. «Hablamos, entonces, de unos 150 metros cuadrados casi. Esa pared se completará con otra perpendicular donde pintaremos otro mural, más pequeño, que se llamará ‘Alegría’», dice la artista. «Aquí ha pintado todo el mundo. Empezando por los niños. Yo hice el dibujo y luego ellos, todos, han colaborado: los niños más pequeños, los adolescentes, los ancianos, de 70 a 90 años, amas de casa, padres. Ha sido una experiencia gozosa de verdad y hemos invertido más de 20 días».

Otro fragmento de la obra mural. Pilar Tena.

¿Por qué ese cuadro? Pilar explica: «Lo teníamos aquí, en el despacho del alcalde, y nos gustó mucho. A mí más. Canta el esplendor de la naturaleza, la melancolía. Y yo sospecho que entraña una pérdida, no sé si un desamor. Para Francisco Pradilla da la sensación de que es un paisaje otoñal. Pero para mí es un paisaje de primavera», dice. Añade: «¿Qué por qué me ha gustado tanto? El cuadro que tenemos no es muy grande, pero sí sugerente. Me enamoró desde el primer momento por la frondosidad del verde, del agua, de la sombra. Y me encanta por esa apuesta que hace el artista por el paisaje. Ahí Pradilla está en su salsa. Pinta un remanso de naturaleza, hay como un molino y entran y salen los patos. Se llama ‘Somos naturaleza’». Pilar Tena revela que los vecinos se han sumado rápidamente al proyecto. «Han intervenido más de 100 personas y todos, todos, estaban deseosos de participar».

El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego tiene varios cuadros de su vecino más ilustre, y va a crear un espacio para exponer ese legado y algunas cesiones. La actual Hermandad Sindical se convertirá en el Espacio Pradilla, y se contará con la presencia de la nieta del pintor, Inés Pradilla el día de su apertura.

Proyectos para este año

Francisco Pradilla es el segundo pincel de Aragón, tras Goya, y es un maestro absoluto del arte de los siglos XIX y XX: se manejó en el retrato, en el paisaje, en el cuadro simbólico y alegórico, en la acuarela y, por supuesto, en el cuadro de historia; ahí están sus obras sobre Doña Juana la Loca, entre otras, que figuran en los peines del Museo del Prado, del que fue director sin demasiada suerte entre 1896 y 1898.

Pradilla se manejó en el retrato, en el paisaje, en el cuadro simbólico y alegórico, en la acuarela y, por supuesto, en el cuadro de historia; ahí están sus obras sobre Doña Juana la Loca, entre otras, que figuran en los peines del Museo del Prado, del que fue director sin demasiada suerte entre 1896 y 1898.

La Lonja de Zaragoza le dedicará su gran exposición del Pilar, comisariada por su biógrafo y estudioso Wifredo Rincón, su máximo especialista, con unas 200 obras. Villanueva nombró a su artista Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo al estudioso Rincón el pasado mes de marzo.

Otra de las novedades de la efemérides es la idea de hacer un ‘biopic’ en cómic a cargo del dibujante Chesús Calvo.