El cortometraje aragonés ‘Unas cuantas bestias’, premiado en Murcia y Sabadell

El cineasta y crítico Daniel Calavera es un amante del séptimo arte que disfruta enormemente viendo películas y series y compartiendo sus opiniones sobre cada detalle de los actores, la iluminación, los planos o los encuadres en el portal Aragón Cultura. Pocos como él conocen por dentro y fuera los entresijos del mundo audiovisual. También es un consumado director de cortometrajes (‘Somos los muertos’, ‘Greta’) y está habituado a manejar con destreza la cámara en su quehacer diario en Aragón TV. Y además es actor de doblaje y locutor.

Su último corto, ‘Unas cuantas bestias’, ha iniciado este año su recorrido por festivales - con selecciones en Ginés en Corto, Algeciras Fantástika y el Festival de Terror de Medellín- y ya ha comenzado a cosechar éxitos, como el reciente premio a mejor cortometraje nacional en el Festival Sombra de Cine Fantástico de Murcia o el premio del público en el Festival de Cinema de Terror de Sabadell.

El filme dirigido por Daniel Calavera es una comedia de terror que sumerge al espectador en varios planos secuencia grabados en plano subjetivo -en el que el encuadre se posiciona a la altura de los ojos del actor, de tal manera que el espectador percibe lo que ve el personaje-. El corto está construido alrededor del concepto de radioteatro en imagen y cuenta con las voces de actores de doblaje de Zaragoza como Isabel Terol, Sara Lapiedra, Alberto Jimeno, Marta R. Crecente, Pablo Vegas, Laura Hernando y de los locutores de televisión Alberto Mora y Esperanza Sánchez Molina.

Gala de entrega de premios en el Festival Sombra de Cine Fantástico Europeo de Murcia HA

‘Unas cuantas bestias’ narra la historia de Manu, un joven albañil, egocéntrico e inconsciente, que viaja una tarde hasta la apartada casa del pueblo donde el amor de su vida, Isabel, vivía de pequeña junto a su hermana y su fallecida madre. Empeñado en recuperar la única fotografía que las hermanas conservan junto a su madre para dar una sorpresa a Isabel por su cumpleaños, Manu se ve envuelto en una espiral de emociones, sorpresas y furia en el interior de la casa abandonada, lugar de la acción.

El pasado fin de semana, Rubén Blanco Alderete, director de arte, y Manuel Buil, director de fotografía, recogieron el premio para ‘Unas cuantas bestias’ en Murcia el pasado fin de semana. Calavera no pudo asistir, se encontraba en Sos del Rey Católico participando en los actos de conmemoración del centenario del director Luis García Berlanga, quien rodó ‘La vaquilla’ en el municipio cincovillés en 1984. “Estoy muy contento, sobre todo por mi equipo. Cuando me dijeron que nos habían premiado y me enviaron la foto, me puse a llorar de la emoción”, confiesa el cineasta zaragozano.

Sobre la idea de hacer este cortometraje, Calavera explica que “quería homenajear al radioteatro. Me pareció muy atractiva la idea de coger un guión que pudiese ser una ficción en imagen, pero que si se la quitases también funcionase como radioteatro. Hace tres años estaba en Estudios Roma, terminando de formarme como actor de doblaje y allí surgió todo. Pensé que tenía que rodarse con cámara subjetiva y que fueran las voces de los actores de doblajes quienes condujeran al espectador por la trama”.

El director de ‘Unas cuantas bestias’ define su obra como “una comedia de horror. Admiro muchísimo el cine que hace que te inquietes, que tengas un suspense dentro muy grande, pero que a la vez también te rías, te diviertas o te pegue de repente un susto brutal. Hace falta mucho arte para conseguir eso”, subraya.

El rodaje de este corto tuvo lugar en septiembre de 2019, durante tres días, en localizaciones como el municipio de Paniza, para los interiores, y una urbanización de Botorrita que corresponden a los exteriores. La pandemia, como en todo, retrasó su distribución en festivales el pasado año, y en 2021 sigue su recorrido por certámenes nacionales e internacionales con la vista puesta en una de las grandes citas del género fantástico: el Festival de Sitges.

El equipo de rodaje de 'Unas cuantas bestias' HA

Sobre su proyección oficial en salas aragonesas, Calavera señala que “hasta que no terminemos la distribución no podemos estrenarlo. Pero lo haremos a lo grande, y precedido de su ‘hermana pequeña’, el corto ‘Greta’ (2019)”, avanza.

Alfonso Millán, amigo, compañero de fatigas y ayudante de dirección de Calavera en sus cortometrajes señala que “’Unas cuantas bestias’ tuvo una especial complejidad técnica, sobre todo por los planos subjetivos, para los que tuvimos que idear un estabilizador para este tipo de tomas”. Millán se muestra satisfecho con el resultado: “Queríamos aunar terror y humor, que es lo que nos gusta, y creo que lo hemos conseguido”.

‘Unas cuantas bestias’ cuenta con el apoyo de Crew Films, Zetac Iluminación, Wild Cuts Studio y su postproducción de sonido fue realizada en Moonlight Barcelona. Está escrito y dirigido por Daniel Calavera y es el segundo cortometraje con el sello en la producción de Calavera y Lucía Santos. El tráiler oficial, así como el cartel oficial en redes, es obra del artista Rubén Blanco Alderete, director de arte y diseño de producción en el cortometraje.