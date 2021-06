El Festival de Huesca vuelve la mirada a las mujeres del cine en su inauguración

La visión del patio de butacas del teatro Olimpia con público (eso sí, aforo limitado) era la mejor imagen que podía ofrecer el Festival Internacional de Cine de Huesca en la inauguración de su 49 edición, tras meses de parón cultural por la pandemia. "La cultura nos salva de muchos males, entre ellos el miedo", dijo la actriz Itziar Miranda, presentadora de una gala que anoche cedió el protagonismo a las mujeres del cine y que se vio alterada por la lluvia, que obligó a trasladar dentro la esperada alfombra roja.

El acto arrancó con la entrega del premio Pepe Escriche a la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medio Audiovisuales (Cima), antes de la proyección de la película ‘La Casa del caracol’, de la directora Macarena Astorga, simultáneamente a su estreno en las salas. La noche fue para las mujeres por ambas razones, "esa mirada que nos estábamos perdiendo y que tanto aporta al mundo del cine", en palabras del director del certamen, Rubén Moreno.

Fue el aperitivo de una semana en la que el público oscense podrá disfrutar de estrenos de largometrajes, documentales y cortometrajes de altura. Se proyectarán 75 cortos a concurso de 25 países, "una foto fija" del mundo audiovisual internacional.

"Soñaremos encerrados en ‘La casa del caracol’, volveremos al colegio con ‘las clases’, jugaremos a los espadachines con D’Artacán, viajaremos a los últimos días del ser humano con ‘Armugán’", ha explicado Moreno al público resumiendo el programa de este fin de semana, ya que hoy se estrena el documental ‘Las clases’, de Orencio Boix, rodado en el colegio Ramiro Solans de Zaragoza, donde habla de la reapertura de l curso tras la pandemia y de los retos de la educación. El domingo llega a la pantalla la película de ‘D’Artacan y los tres mosqueperros’.

Pero el festival es mucho más. "Se adentrará en el valle de Ordesa de la mano de Manuel Vilas, José Sacristán y Pepe Viyuela, homenajeará el universo de Gonzalo Suárez y la animación de Pablo Auladell con el estreno de ‘Alas de tiniebla’, viajará al lejano oeste y volará a México con Michel Franco", otro de los premiados, ha anunciado al público el director. También habrá un homenaje a Berlanga, con Luis Alegre, y a Chomón, con Juanjo Javierre. "Y volveremos a poner encima de la mesa la importancia de la mujer en el sector", ha concluido.

Premio para Cima

Y precisamente el primer premio de este año ha ido para ellas. Patricia Roda, vicepresidenta segunda de la asociacion y productora y directora, y Virginia Yagüe, vocal, guionista y escritora, han sido las encargadas de recoger el galardón que lleva el nombre de uno de los fundadores del festival, de manos de María Biarge, sobrina de Pepe Escriche.

La asociación Cima nació en 2006 con la vocación de ampliar la representación de la mujer en el cine. Aquel año la presencia femenina era del 20%, "cuando pensábamos que la igualdad estaba conseguida", señaló Patricia Roda. A día de hoy, ese porcentaje ha subido al 33%. "Se va mejorando, sí, pero seguimos luchando para llegar al 50% ideal".

Prueba del avance son nombres y títulos vinculados a Aragón como Pilar Palomero y ‘Las niñas’ y Paula Ortiz y ‘La novia’. "Las directoras en concreto en los festivales tienen un índice de éxito muy alto partiendo de una base mucho menor en representación. Es muchísimo más meritorio", indicó por su parte Virginia Yagüe, "pero todavía nos queda mucho camino por recorrer".

Ambas participaron durante la mañana en la primera sesión de los vermús, organizada en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer. Yagüe insistió en que, aunque el recorrido es positivo, el punto de partida las deja en inferioridad de condiciones. "Las directoras, para levantar sus películas tienen menos de la mitad del presupuesto que sus compañeros varones".

La guionista no es partidaria de hablar de ‘cine de mujeres’. "No me gusta nada, nada, porque las mujeres tienen la misma capacidad para hacer el mismo tipo de cine, con todos los géneros que normalmente son escamoteados a las mujeres: thriller, terror, acción... No afirmamos que los hombres no son capaces de trabajar bien personajes femeninos, los son, pero las mujeres también pdoemos hacer todo tipo de películas".

Un tercio de los 75 cortometrajes a concurso este año, nunca antes se han proyectado en pantalla grande, y además la programación cuenta con numerosas producciones que se verán en primicia entre el 11 y el 19 de junio. Como la obra de Gonzalo Suárez, su más reciente e inédito cortometraje: ‘Alas de tiniebla’. Como señalan los organizadores, Huesca quiere ser un referente cinematográfico internacional. Sus tres concursos de cortos se puden ver gratis en el teatro Olimpia o a través de su página web (www.huesca-filmfestival.com).