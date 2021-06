El aragonés Luis Zueco gana el premio Ciudad de Cartagena de novela histórica

El escritor aragonés Luis Zueco, con su novela 'El mercader de libros' (Ediciones B) ha recibido por unanimidad el prestigioso XXII premio Ciudad de Cartagena de novela histórica. El galardón le será entregado el 4 de octubre, dentro de la Semana de Novela Histórica que se celebra en Cartagena.

La obra se publicó dos días antes de que empezara el confinamiento, y Luis Zueco (Borja, 1979) fue uno de los primeros autores en cancelar por decisión propia todas las presentaciones. El escritor se mostraba ayer enormemente contento por el galardón. "Es un premio independiente, totalmente libre, que concede la crítica especializada. La verdad es que ha sido toda una sorpresa. Me habían llamado para participar en la Semana de Novela Histórica, y cuando me volvieron a llamar pensé que era para cerrar algún detalle sobre mi participación, y en realidad era para darme la noticia de que, además, me concedían el premio".

'El mercader de libros' es un viaje a los años siguientes a la invención de la imprenta y su argumento gira en torno a un mercader de libros que emprende la búsqueda de un misterioso ejemplar que ha sido robado en la mayor biblioteca de la época, creada en Sevilla por el hijo de Cristóbal Colón. En sus páginas, Zueco rinde homenaje también al mundo de los libros. La novela ya tiene doce ediciones y se ha traducido al portugués y al italiano. "¿Suerte o mala suerte? Pues la verdad es que no sé, porque el confinamiento frenó en seco todas las actividades de promoción. Pero en realidad creo que he tenido mucha suerte con este libro, porque la novela histórica, si es de calidad, se vende durante muchos años, y aunque 'El mercader...' apenas tuvo promoción, a causa de la pandemia, sí que gustó mucho, tanto a los críticos como a los lectores. Sin haber podido hacer presentaciones se puso entre los diez libros más leídos en toda España y durante el confinamiento hubo hasta dificultades para conseguir algún ejemplar. Hay varias conversaciones avanzadas para traducirlo a más idiomas, e incluso un proyecto audiovisual en torno a ella".

Para Luis Zueco, la novela histórica le permite "hablar del presente desde el pasado, hablar de cosas que nos están pasando ahora pero que ya pasaban antes, y recuperar hechos históricos y personajes que han caído injustamente en el olvido. La novela histórica es una aventura". Asegura que habitualmente escribe un guión de unas 30 o 40 páginas, con los personajes, tramas y subtramas, y que luego se sienta a escribir y se deja llevar por la historia trazada.

Ha aprovechado la pandemia para escribir y, de hecho, la noticia del premio le ha llegado justo cuando acaba de enviar a su editorial la que será su próxima novela, que se publicará unos días antes de recoger el premio recién concedido. Se titulará 'El cirujano de almas'

"Siempre me ha gustado ambientar mis novelas en periodos de transición, de crisis, porque en ellos suceden muchas cosas. Si 'El mercader de libros' está ambientado en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, 'El cirujano de almas' se desarrolla en de la Edad Moderna a la Contemporánea, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es el momento en el que la medicina experimenta una gran evolución y empiezan a desaparecer barberos y sangradores para surgir precursores de los médicos actuales, que empiezan a tomar conciencia de la importancia de la higiene o de la necesidad de encontrar remedios contra el dolor. Cuando la medicina empieza a ser científica, vamos". Como en todos sus trabajos, hay abundantes referencias aragonesas. En esta novela, por ejemplo, aparece Goya como un personaje secundario o Josefa Amar y Borbón, entre los principales. Pero 'El cirujano de almas' no llegará hasta septiembre. De momento en las librerías está 'El mercader de libros', que será una de las novelas más leídas del verano.