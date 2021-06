The Weird Style: la zaragozana que triunfa en Instagram convirtiendo el maquillaje en fantasías

No son los tipos de maquillajes que una se pondría para comprar el pan, pero sí son lo suficientemente bellos, originales e hipnóticos para que tengan cuenta propia en Instagram. Es @TheWeirdStyle, con nada menos que casi 6.000 seguidores.

En ella, Cassandra Ángel, una zaragozana de 33 años convierte sus ojos y labios en un lienzo en el que no hay límites para la imaginación. Es un juego en el que mandan los colores y los trazos firmes, inspirados muchas veces en el cubismo de Picasso, la paleta de color de Warhol o, mucho más cotidianamente, en una serie de televisión o en las tendencias del momento.

Su cuenta es una 'pinacoteca' de maquillajes imposibles, con 'eyeliners' cubistas o labios que parecen un cuadro de Kandinsky. No en vano, Cassandra, si bien no es maquilladora, hizo el bachillerato de artes.

Todo el material que usa The Weird Style para sus composiciones, que se encuadran dentro de lo que se conoce como 'lip art' y 'eye look', es maquillaje 'normal', es decir, no pensado para disfraces: sombras de ojos, lápices, barras de labios o 'eyeliners', eso sí, de variadas texturas y maneras de aplicarse.

Dice que tiene pocos trucos para lograr maquillajes tan perfectos: "Un buen pulso y maña" es lo más importante. Aunque confiesa que, por ejemplo, recurre a trocitos de celo para marcar zonas y rellenarlas de color y que entre sus herramientas imprescindibles están los palitos de algodón y el desmaquillador. Esto último, en realidad, es de uso común cuando de lograr un buen maquillaje se trata. Y es que Cassandra defiende que aunque sus 'looks' son fantasiosos, sí que pueden ser inspiradores para un maquillaje para la calle: "Yo, por ejemplo, a veces me pongo unos puntitos bajo el ojo, o cambio el negro más común del 'eyeliner' por el amarillo, o uso máscaras de pestañas de tonos diferentes como el granate o el verde".

Es la propia Cassandra la modelo de sus creaciones. Se pinta a ella misma y con el tiempo cada vez lo hace de manera más precisa. Se maquilla por amor al arte -se puede decir que literalmente ya que en él se inspira-, pero sueña con que sus maquillajes capten la atención de alguna revista de moda ("Ojalá el 'Vogue'", se dice).

De momento, ya son varias las marcas de maquillaje que se han puesto en contacto con la zaragozana para dar a conocer sus productos. Entre ellas, algunas importantes: es el caso de la española y emergente 3ina (se lee Mina), Maybelline o Urban Decay.