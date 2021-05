La música de Cash Flow sigue sonando

Esteban Benavides González ‘Cash Flow’, productor y ‘beatmaker’ nacido en San Sebastián y afincado en Zaragoza, destinó gran parte de su vida a la producción musical, especialmente a los ritmos e instrumentales de rap. De formación autodidacta y muy prolífico se adentró en los círculos del hip hop donde conoció al rapero y productor zaragozano Pablo Carrouché, -miembro y cofundador de Tr3s Monos- y así nació Grand Groove. Con esta formación publicó dos de los tres discos en los que participó como productor hasta su repentino fallecimiento en 2011. En 2013 salió a la luz el último álbum con el nombre 'III' como continuación de los anteriores, a cargo de Pablo Carrouché y distribuido por el sello madrileño Boa Música.

A lo largo de su carrera Cash Flow colaboró con artistas internacionales como el dúo neoyorquino Group Home, en temas como ‘The Realness’, editado bajo el sello Baby Grande Records en 2010 para el álbum ‘Gifted Unlimited Rhymes Universal’ (‘G. U. R. U.), o en ‘Real MC's / Guru Cash Flow’ en 2013 para el single homónimo de Lil Dap. Ese mismo año Destro Destructo publico ‘The day of the death’ en 2013, casi totalmente producido por Esteban ‘Cash Flow’ y con la colaboración de Onry Ozzborn, Luck One, Goldini Bagwell, Redwood Son, JFK L Pro y Serge Severe, entre otros.

En 2016, Kase.O lanzó ‘Esto no para’, primer single de su álbum ‘El Círculo’, sobre una base creada por Cash Flow y postproducida por el propio Kase.O y Gonzalo Lasheras.

Diez años después de su fallecimiento, sus amigos han decidido desempolvar varias de las mejores creaciones que Esteban ‘Cash Flow’ tenía pensadas para futuros proyectos y recopilarlas para el gran público en ‘Grand Cash’, un álbum, mezclado por DJC&SPI y masterizado en Vacuum Mastering, que incluye más de 60 colaboraciones nacionales e internacionales y que vio la luz este pasado martes. Un merecido homenaje a uno de los mejores productores de rap de los últimos tiempos.