Kase.O: ·"De chaval mi deseo era que un día todo el mundo escuchara mi rap"

¿Ya tenía en marcha este nuevo proyecto antes de la pandemia?

No, esto ha sido exprés. Lo decidí en diciembre, a raíz de estar escuchando el tema ‘Tiranosaurius Rex’ –uno de los dos que el rapero zaragozano publicó el pasado 31 de diciembre– para el máster y la mezcla. Uno de los días me emocioné porque es una canción positiva, que habla de amor, de compasión hacia el prójimo y me imaginaba a mis seguidores escuchándola en Nochebuena o Nochevieja, gente que estaba cenando sola...

Y decidió lanzarlas sin esperar a tener un álbum completo.

Eran canciones que me pensaba guardar para un disco, pero de un día para otro decidí que eso tenía que salir en Navidades, más que nada por esa canción que quería compartir con los seguidores. También pensé en sacar un disco por fascículos. No tengo paciencia para almacenar ahora 15 canciones y sacarlas en diciembre de este año. Quiero que haya frescura en mi música.

¿Tiene prisa?

Tal y como estén terminadas las voy a sacar. También es la dinámica que lleva ahora la industria de la música. Para mí ha sido duro porque vengo de la tradición y pienso que tienen que existir los elepés. De hecho, todos estos temas los meteré al final en un cedé o en un vinilo y será mi disco con 15 divertimentos que ya habrá oído la gente. No se puede quedar en el éter de internet. Durante la pandemia no me salía nada que escribir. Entre Muna –su chica– y Marcos Otero –su mánager– me han ayudado a activarme porque podía caer en la dinámica de no hacer nada y esperar a que me viniera la inspiración.

¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar respecto a su anterior álbum?

He empezado a bajar al estudio a escribir y a hacer ritmos y veo que aún me divierto creando. Tenía un mal recuerdo del proceso creativo de ‘El Círculo’, que fue angustioso, de rascar mucho, de mucha aspiración a la perfección, era mi obra vital… No, todo eso no sirve para ‘Divertimentos’. Esa época está fuera. Esto son, como su propio nombre indica, maneras de divertirse.

«Tenía un mal recuerdo del proceso creativo de ‘El Círculo’, que fue angustioso, de mucha aspiración a la perfección, era mi obra vital… No, todo eso no sirve para ‘Divertimentos’. Esa época está fuera»

¿Se cuelan referencias a la pandemia en sus nuevos temas?

No hay una referencia explícita en ninguna de las dos canciones publicadas hasta ahora y podrían ser canciones que habrían salido en cualquier otra circunstancia. Sí que voy apuntando reflexiones sobre todo esto que está pasando, pero aún no lo he sedimentado. Esa será una canción muy sesuda y lo que quiero o lo que pretendo ahora es algo un poco más liviano y trivial. Entiendo que estamos con sobredosis de pandemia. No está de más una canción de rap de toda la vida y una canción superfeliz en los tiempos más tristes que hemos vivido jamás. ¿La pandemia?, supongo que en algún divertimento aparecerá por ahí, unas reflexiones serias, porque hay mucha tela que cortar, claro.

Contar con distintos productores en esta iniciativa ¿le ayuda a explorar nuevos sonidos?

Esa es una de las cosas que me atraen de este proyecto. Antes decía que mi próximo trabajo iba a ser en grupo, que no quería hacerlo solo. Esto no es exactamente en grupo, pero sí que estoy delegando mucho en las producciones y en la mezcla, incluso, donde yo he sido muy tiquismiquis. Me mezclo mis propias producciones y me gusta estar muy encima durante este proceso. Pero ahora lo que me mola es que otros participen, tener esa humildad de aceptar las ideas de los demás. Con Harto y Escandaloso Xpósito –que han colaborado en la producción de los dos temas de ‘Divertimentos Vol. 1’– ha fluido todo.

«No está de más una canción de rap de toda la vida y un tema superfeliz en los tiempos más tristes que hemos vivido jamás»

A lo largo de su carrera ha realizado colaboraciones con artistas de otros géneros musicales. ¿Recuerda alguna especialmente?

Todas han estado guay. A la canción que hice con Ara Malikian (‘El todo’) le tengo mucho cariño porque la letra está muy guapa, es bastante espiritual y además sabía que ese disco iba a llegar a un rango de público al que yo no iba a llegar jamás. Y también la que hice con Coque Malla (‘Un lazo rojo, un agujero’) supuso llegar a un público que normalmente no te escucha. Han sido esperiencias muy chulas.

¿Ha cambiado mucho la escena musical desde que empezó?

Los raperos ahora convivimos con la música comercial más cerca que nunca porque antes el hip hop era ‘underground’, desconocido, solo para los fieles y acólitos y la música comercial era el house, el pop. Ahora, lo comercial es el rap y es global.

Aquel chaval que creció en el barrio de la Jota ¿se imaginaba que un día llegaría tan lejos?

Era impensable, pero era un deseo profundo mío, que un día todo el mundo escuchara mi rap. Escucharían rap, una música minoritaria. No podía imaginar que iba a crecer tanto, pero para eso está la vida, para darte sorpresas.